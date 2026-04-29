Σκαρφαλώνοντας για να μπουν στην Ευρώπη: Εικόνες χάους στην Ισπανία για νόμιμο καθεστώς σε 500.000

Ανησυχητικές εικόνες χάους στην Ισπανία, μετά την απόφαση της κυβέρνησης Σάντσεθ να χορηγήσει νόμιμο καθεστώς σε μισό εκατομμύριο μετανάστες.

Μετανάστες συνωστίζονται έξω από τα ληξιαρχεία και τις πρεσβείες, σε μία προσπάθεια να ολοκληρώσουν τα χαρτιά τους, περιμένοντας στην ουρά για ώρες ή ακόμα και όλη νύχτα, απειλώντας το σύστημα με κατάρρευση, και τροφοδοτώντας την αναταραχή μεταξύ εκείνων που αναζητούν απεγνωσμένα έγγραφα.

???? Dozens of migrants stormed the Gambian Embassy in Madrid seeking papers for Spain’s new regularization program.



PM Sánchez opened the door to mass residency, but not the system to process it.



He said "Open borders", now they're wide open ?pic.twitter.com/kIpljTjWR2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 28, 2026

Χιλιάδες έχουν φωτογραφηθεί να παρατάσσονται έξω από τα ληξιαρχεία σε περιοχές όπως η Καταλονία, η Ανδαλουσία και η Αστούριας.

Την Τρίτη, δεκάδες απελπισμένοι μετανάστες σκαρφάλωσαν στους τοίχους της πρεσβείας της Γκάμπια στη Μαδρίτη, αφού δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τις αιτήσεις τους.

Όταν ενημερώθηκαν όμως ότι όλα τα ραντεβού είχαν ήδη κλείσει, τότε η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου.

Οι μετανάστες άρχισαν να πηδούν πάνω από τον φράχτη της πρεσβείας σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποκτήσουν το πιστοποιητικό τους.

Ακολούθησε πανικός και η αστυνομία αναγκάστηκε να επέμβει. Δεν έγιναν συλλήψεις, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης, αλλά στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις ασφαλείας, δεδομένης της μεγάλης προσέλευσης.

Την ίδια ώρα Ισπανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν για τον κίνδυνο κατάρρευσης των κοινωνικών υπηρεσιών καθώς χιλιάδες μετανάστες προσπαθούν να αποκτήσουν νόμιμο καθεστώς.

Τα δημοτικά συνδικάτα στη Σεβίλλη προειδοποίησαν την περασμένη εβδομάδα ότι η «εξαιρετική πίεση» και ο υπερπληθυσμός μειώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών και δημιουργούν μεγάλη ένταση μεταξύ του προσωπικού και του κοινού στην πόλη της Ανδαλουσίας.

Τα συνδικάτα ζητούν περισσότερο προσωπικό, βελτίωση της ασφάλειας και αποζημίωση για τους εργαζόμενους που αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν το χάος.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί σε Μαδρίτη και Βαρκελώνη, όπου μετανάστες κατασκηνώνουν όλη νύχτα έξω από τα ληξιαρχεία.

Η πρωτοβουλία της ισπανικής κυβέρνησης αντιμετώπισε έντονες αντιδράσεις από τα ισπανικά κόμματα και μάλιστα έγινε παγκόσμια, με τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ να επικρίνει την κίνηση.

Σχολιάζοντας κάτω από ένα βίντεο του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ στο X, ο Μασκ έγραψε: «Ο Dirty Sánchez είναι ένοχος εσχάτης προδοσίας».

Ο Μασκ είχε προηγουμένως αποκαλέσει τον Σάντσες «προδότη» και «τύραννο», λόγω των μεταναστευτικών πολιτικών του.

Απαντώντας στους επικριτές, ο Σάντσεθ υπεραμύνθηκε της απόφασής του, υποστηρίζοντας ότι οι μετανάστες είναι το κλειδί για την οικονομία της Ισπανίας, η οποία αναπτύχθηκε κατά 2,8% πέρυσι - περισσότερο από το διπλάσιο του μέσου όρου που αναμενόταν σε ολόκληρη την ευρωζώνη.

«Η Ισπανία γερνάει... Χωρίς περισσότερους ανθρώπους να εργάζονται και να συνεισφέρουν στην οικονομία, η ευημερία μας επιβραδύνεται και οι δημόσιες υπηρεσίες μας υποφέρουν», έγραψε σε ανοιχτή επιστολή που απευθυνόταν στους πολίτες.

Ο πληθυσμός των 50 εκατομμυρίων της Ισπανίας έχει διογκωθεί τα τελευταία χρόνια και περιλαμβάνει περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στην Ισπανία και γεννήθηκαν στο εξωτερικό.

Υπάρχουν περίπου 840.000 μετανάστες χωρίς έγγραφα στην Ισπανία, η πλειοψηφία των οποίων είναι από τη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με στοιχεία της δεξαμενής σκέψης Funcas.

Η χώρα έχει καλύτερες επιδόσεις από άλλες χώρες της ΕΕ τα τελευταία χρόνια, με την ανεργία - ένα μακροχρόνιο ζήτημα στην ισπανική οικονομία - να πέφτει κάτω από το 10% για πρώτη φορά από το 2008.

Αλλά με περίπου το 90% των νέων θέσεων εργασίας να πηγαίνουν σε μετανάστες, το εισόδημα ανά άτομο μόλις και μετά βίας έχει αυξηθεί στην Ισπανία.

Επιπλέον, κάθε χρόνο χτίζονται 140.000 νέα νοικοκυριά, αλλά μόνο περίπου 80.000 νέα σπίτια με την έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης να πυροδοτεί κοινωνικές εντάσεις.