Την ώρα που ευρωπαϊκές χώρες στρέφονται προς την πολιτική των αυστηρών συνόρων, η Ισπανία «ανοίγει» τις πόρτες σε μισό εκατομμύριο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σκαρφαλώνοντας για να μπουν στην Ευρώπη: Εικόνες χάους στην Ισπανία για νόμιμο καθεστώς σε 500.000
  • Η ισπανική κυβέρνηση αποφάσισε να χορηγήσει νόμιμο καθεστώς σε 500.000 μετανάστε, προκαλώνταςωστισμό χάος σε ληξιαρχεία και πρεσβείες.
  • Μετανάστες προσπάθησαν απεγνωσμένα να αποκτήσουν πιστοποιητικά, με επεισόδια στην πρεσβεία της Γκάμπια στη Μαδρίτη και επέμβαση της αστυνομίας χωρίς συλλήψεις.
  • Οι κοινωνικές υπηρεσίες και τα δημοτικά συνδικάτα προειδοποιούν για κίνδυνο κατάρρευσης λόγω υπερφόρτωσης και ζητούν ενίσχυση προσωπικού και καλύτερη ασφάλεια.
  • Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης δέχθηκε σφοδρές αντιδράσεις από ισπανικά κόμματα και διεθνείς επικριτές, ενώ ο πρωθυπουργός Σάντσεθ υπερασπίζεται τη μεταναστευτική πολιτική ως απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη.
  • Η Ισπανία αντιμετωπίζει προκλήσεις με την ένταξη των μεταναστών, την ανεπαρκή στέγαση και την ανισορροπία στην αύξηση του εισοδήματος παρά τη μείωση της ανεργίας.
Ανησυχητικές εικόνες χάους στην Ισπανία, μετά την απόφαση της κυβέρνησης Σάντσεθ να χορηγήσει νόμιμο καθεστώς σε μισό εκατομμύριο μετανάστες.

Μετανάστες συνωστίζονται έξω από τα ληξιαρχεία και τις πρεσβείες, σε μία προσπάθεια να ολοκληρώσουν τα χαρτιά τους, περιμένοντας στην ουρά για ώρες ή ακόμα και όλη νύχτα, απειλώντας το σύστημα με κατάρρευση, και τροφοδοτώντας την αναταραχή μεταξύ εκείνων που αναζητούν απεγνωσμένα έγγραφα.

Χιλιάδες έχουν φωτογραφηθεί να παρατάσσονται έξω από τα ληξιαρχεία σε περιοχές όπως η Καταλονία, η Ανδαλουσία και η Αστούριας.

Την Τρίτη, δεκάδες απελπισμένοι μετανάστες σκαρφάλωσαν στους τοίχους της πρεσβείας της Γκάμπια στη Μαδρίτη, αφού δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τις αιτήσεις τους.

Όταν ενημερώθηκαν όμως ότι όλα τα ραντεβού είχαν ήδη κλείσει, τότε η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου.

Οι μετανάστες άρχισαν να πηδούν πάνω από τον φράχτη της πρεσβείας σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποκτήσουν το πιστοποιητικό τους.

Ακολούθησε πανικός και η αστυνομία αναγκάστηκε να επέμβει. Δεν έγιναν συλλήψεις, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης, αλλά στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις ασφαλείας, δεδομένης της μεγάλης προσέλευσης.

Την ίδια ώρα Ισπανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν για τον κίνδυνο κατάρρευσης των κοινωνικών υπηρεσιών καθώς χιλιάδες μετανάστες προσπαθούν να αποκτήσουν νόμιμο καθεστώς.

Τα δημοτικά συνδικάτα στη Σεβίλλη προειδοποίησαν την περασμένη εβδομάδα ότι η «εξαιρετική πίεση» και ο υπερπληθυσμός μειώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών και δημιουργούν μεγάλη ένταση μεταξύ του προσωπικού και του κοινού στην πόλη της Ανδαλουσίας.

Τα συνδικάτα ζητούν περισσότερο προσωπικό, βελτίωση της ασφάλειας και αποζημίωση για τους εργαζόμενους που αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν το χάος.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί σε Μαδρίτη και Βαρκελώνη, όπου μετανάστες κατασκηνώνουν όλη νύχτα έξω από τα ληξιαρχεία.

Η πρωτοβουλία της ισπανικής κυβέρνησης αντιμετώπισε έντονες αντιδράσεις από τα ισπανικά κόμματα και μάλιστα έγινε παγκόσμια, με τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ να επικρίνει την κίνηση.

Σχολιάζοντας κάτω από ένα βίντεο του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ στο X, ο Μασκ έγραψε: «Ο Dirty Sánchez είναι ένοχος εσχάτης προδοσίας».

Ο Μασκ είχε προηγουμένως αποκαλέσει τον Σάντσες «προδότη» και «τύραννο», λόγω των μεταναστευτικών πολιτικών του.

Απαντώντας στους επικριτές, ο Σάντσεθ υπεραμύνθηκε της απόφασής του, υποστηρίζοντας ότι οι μετανάστες είναι το κλειδί για την οικονομία της Ισπανίας, η οποία αναπτύχθηκε κατά 2,8% πέρυσι - περισσότερο από το διπλάσιο του μέσου όρου που αναμενόταν σε ολόκληρη την ευρωζώνη.

«Η Ισπανία γερνάει... Χωρίς περισσότερους ανθρώπους να εργάζονται και να συνεισφέρουν στην οικονομία, η ευημερία μας επιβραδύνεται και οι δημόσιες υπηρεσίες μας υποφέρουν», έγραψε σε ανοιχτή επιστολή που απευθυνόταν στους πολίτες.

Ο πληθυσμός των 50 εκατομμυρίων της Ισπανίας έχει διογκωθεί τα τελευταία χρόνια και περιλαμβάνει περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στην Ισπανία και γεννήθηκαν στο εξωτερικό.

Υπάρχουν περίπου 840.000 μετανάστες χωρίς έγγραφα στην Ισπανία, η πλειοψηφία των οποίων είναι από τη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με στοιχεία της δεξαμενής σκέψης Funcas.

Η χώρα έχει καλύτερες επιδόσεις από άλλες χώρες της ΕΕ τα τελευταία χρόνια, με την ανεργία - ένα μακροχρόνιο ζήτημα στην ισπανική οικονομία - να πέφτει κάτω από το 10% για πρώτη φορά από το 2008.

Αλλά με περίπου το 90% των νέων θέσεων εργασίας να πηγαίνουν σε μετανάστες, το εισόδημα ανά άτομο μόλις και μετά βίας έχει αυξηθεί στην Ισπανία.

Επιπλέον, κάθε χρόνο χτίζονται 140.000 νέα νοικοκυριά, αλλά μόνο περίπου 80.000 νέα σπίτια με την έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης να πυροδοτεί κοινωνικές εντάσεις.

