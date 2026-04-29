Πάρος: Ανήλικη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην Αθήνα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Τρίτης 28/4 καθώς μια ανήλικη κοπέλα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Πάρο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το cyclades24 ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 31χρονος Έλληνας παρέσυρε πεζή ανήλικη, υπήκοο Γαλλίας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Από τη σύγκρουση η ανήλικη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πάρου, συνοδευόμενη από τους γονείς της.

Λόγω της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, όπου και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 31χρονος οδηγός, κατηγορούμενος για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Πάρου.

