Αυτιά... ξωτικού: Η πιο περιζήτητη αισθητική επέμβαση αυτή τη στιγμή στην Ασία

Snapshot Η ζήτηση για αισθητικές επεμβάσεις που αναδεικνύουν τα αυτιά, γνωστές ως «αυτιά ξωτικού», αυξάνεται ραγδαία στην Ασία, ειδικά στη Νότια Κορέα.

Η τεχνική περιλαμβάνει ενέσεις υαλουρονικού οξέος που ανασηκώνουν τα αυτιά, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ενός πιο μικρού και νεανικού προσώπου.

Η τάση ξεκίνησε πριν από περίπου πέντε χρόνια στην Κίνα και διαδόθηκε μέσω κοινωνικών μέσων και της επιρροής της K

Pop, με την τραγουδίστρια Mimi να συμβάλλει στην εξάπλωσή της.

Στη Νότια Κορέα, η βιομηχανία πλαστικής χειρουργικής αναπτύχθηκε σημαντικά μετά τη δεκαετία του 1980, με πολλούς Κορεάτες να υιοθετούν αισθητικές επεμβάσεις και χιλιάδες ξένους να επισκέπτονται τη χώρα για τέτοιες υπηρεσίες.

Εκτός από τις ενέσεις, υπάρχουν και λιγότερο επεμβατικές επιλογές, όπως ειδικές ταινίες που δημιουργούν το ίδιο αποτέλεσμα ανύψωσης των αυτιών.

Στην Τζουνγκ Ντα-γιούν δεν άρεσε και πολύ το είδωλό της στον καθρέφτη. Τα αυτιά της δεν ήταν αρκετά μεγάλα. Έκλεισε λοιπόν ραντεβού σε μια κλινική της Νότιας Κορέας που προσέφερε ενέσεις για «αυτιά ξωτικού». Για περίπου 70 δολάρια, ένας πλαστικός χειρουργός έκανε ένεση στον χόνδρο των αυτιών της με υαλουρονικό οξύ, το οποίο έκανε τα αυτιά της να ανασηκωθούν. Για πρώτη φορά, έγιναν ευθεία, προεξείχαν προς τα έξω και φαινόταν να κάθονται ψηλότερα στο πρόσωπό της. Το πρόσωπό της φαινόταν πιο λεπτό, νεότερο και πιο αναλογικό.

H τραγουδίστρια της Κ-Pop Mimi

«Ήμουν πολύ ευχαριστημένη με τα αποτελέσματα», είπε η 31χρονη influencer, η οποία έμαθε για τα αυτιά των ξωτικών όταν είδε μία σειρά από viral βίντεο άλλων που είχαν υποβληθεί στη διαδικασία. Τα αυτιά ξωτικού έγιναν ξαφνικά μια περιζήτητη εμφάνιση στη Νότια Κορέα που λατρεύει την ομορφιά και οι κάτοικοί της αναζητούν ατελείωτες αισθητικές βελτιώσεις. Ο Δρ. Τζουνγκ Γκιου Σικ έχει πραγματοποιήσει έως και 20 ενέσεις σε αυτιά σε μία μόνο ημέρα. Τα μεγαλύτερα αυτιά μπορούν να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση ενός μικρότερου προσώπου λέει, ένα πολύτιμο χαρακτηριστικό στην Ανατολική Ασία, όπου τα μεγάλα κεφάλια συνήθως δεν είναι μεγάλο πλεονέκτημα.

Οι Ιάπωνες χρησιμοποιούν χειροκίνητους κυλίνδρους μασάζ για να μειώσουν το πρήξιμο του προσώπου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι Κινέζοι χλευάζουν τους ανθρώπους με μεγαλύτερα πρόσωπα, ενώ οι Κορεάτες λατρεύουν τη γωνιώδη γραμμή του σαγονιού σε σχήμα V.

Το κίνημα των «αυτιών ξωτικών»

Το κίνημα του «αυτιού των ξωτικών» σάρωσε αυτές τις χώρες τα τελευταία χρόνια. Αλλά είχε ιδιαίτερη διάρκεια στη Νότια Κορέα. Η χώρα φιλοξενεί τη «Ζώνη Ομορφιάς», μια γειτονιά της Σεούλ μικρότερη από το Σέντραλ Παρκ, η οποία έχει περισσότερες κλινικές πλαστικής χειρουργικής από ό,τι το Λος Άντζελες, το Μαϊάμι και το Ρίο ντε Τζανέιρο μαζί. «Όμορφα αυτιά που ταιριάζουν με τις αναλογίες του προσώπου σας», γράφει μια διαφήμιση για αυτιά ξωτικών. «Όμορφα ακόμα και με τα μαλλιά σας πιασμένα προς τα πίσω».

Ο Jung Gyu-sik, πλαστικός χειρουργός στην πόλη Daegu της Νότιας Κορέας, δήλωσε ότι έχει πραγματοποιήσει έως και 20 ενέσεις σε μία μόνο ημέρα. Η τοπική ζήτηση τον ώθησε να γράψει ένα άρθρο σχετικά με την «τεχνική ανύψωσης του αυτιού» για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαδικασία εκτός Ασίας. Δημοσιεύτηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Journal of the American Society of Plastic Surgeons.

Ο υπόλοιπος κόσμος δεν διεκδικεί ακριβώς μεγαλύτερα αυτιά. Οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται περισσότερο να κρύψουν τα αυτιά τους, λέει η Krystal Lee, μια δημοφιλής influencer ομορφιάς Αμερικανοκορεατικής καταγωγής. «Οι Κορεάτες σκέφτονται θετικά τις νεανικές εικόνες», είπε «αλλά στην Αμερική, οι άνθρωποι το θεωρούν ανατριχιαστικό».

Τα αυτιά των ξωτικών εμφανίστηκαν για πρώτη φορά πριν από περίπου πέντε χρόνια, όταν ένας influencer στην Κίνα δημοσίευσε μια χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για να αποκτήσει πιο μυτερά αυτιά. Το hashtag «Elf Ear Cosmetic Surgery» έχει πλέον περισσότερες από 780 εκατομμύρια προβολές στο Weibo της Κίνας.

Καθώς η τάση εδραιώθηκε, άρχισαν να εμφανίζονται λιγότερο επεμβατικές επιλογές για όσους ενδιαφέρονται για τα αυτιά των ξωτικών. Εκτός από τις ενέσεις πλήρωσης, υπάρχει επίσης μια ταινία σχεδιασμένη να δημιουργεί παρόμοιο αποτέλεσμα όταν σφηνώνεται πίσω από τα αυτιά.

Η επιρροή της Κ-Pop

Παρόλα αυτά, η τάση απογειώθηκε όταν μια τραγουδίστρια της K-pop ονόματι Mimi, μέλος του συγκροτήματος «Oh My Girl», ομολόγησε ότι χρησιμοποιούσε ταινία για τα αυτιά ξωτικού. Χιλιάδες προϊόντα ταινίας για τα αυτιά πολλαπλασιάστηκαν στο διαδίκτυο, μερικά από τα οποία συγκέντρωσαν χιλιάδες κριτικές. Τα ερωτήματα για τον όρο «ear filler» (γέμισμα αυτιών) εκτοξεύτηκαν κατά 1.200% στο BarbieTalk, μια νοτιοκορεατική διαδικτυακή πλατφόρμα πληροφοριών για αισθητικές επεμβάσεις.

Αφότου η Νότια Κορέα υιοθέτησε την εθνικοποιημένη υγειονομική περίθαλψη στο τέλος της δεκαετίας του 1980, πολλοί γιατροί στράφηκαν σε ειδικότητες όπου οι ασθενείς έπρεπε να πληρώνουν από την τσέπη τους, δήλωσε ο John P. DiMoia, του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σεούλ, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο για τη βιομηχανία πλαστικής χειρουργικής της χώρας.

Οι κλινικές και οι υπηρεσίες πολλαπλασιάστηκαν περαιτέρω καθώς η χώρα έγινε πλουσιότερη και πιο ανταγωνιστική, και πολλοί από τους μαθητές του δεν φοβούνται να παραδεχτούν ότι έχουν κάνει πλαστικές επεμβάσεις, πρόσθεσε. Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια ξένοι επισκέφθηκαν τη χώρα το 2025 για ιατρικές επεμβάσεις, σχεδόν διπλάσιοι από το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Περίπου τα τρία τέταρτα των επισκέψεων αφορούσαν πλαστικές επεμβάσεις ή περιποίηση δέρματος.

Τα αυτιά των ξωτικών είναι ένα υποπροϊόν μιας ώριμης βιομηχανίας πλαστικής χειρουργικής. Η εισροή νέων ανταγωνιστών έχει μειώσει τις τιμές σε μια σειρά υπηρεσιών. Και με πολλούς Κορεάτες να έχουν ήδη κάνει εργασίες για να κάνουν τα μάτια τους μεγαλύτερα, τις γέφυρες της μύτης τους ψηλότερες και το σαγόνι τους πιο έντονο, η βιομηχανία αναζητά συνεχώς νέους τομείς αύξησης εσόδων.