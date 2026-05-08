Λίβανος: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί παρά την κατάπαυση πυρός – Τουλάχιστον 12 νεκροί την Πέμπτη

Snapshot Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο παρά την ισχύ της κατάπαυσης του πυρός.

Οι επιδρομές έπληξαν κοινότητες στην περιοχή της Ναμπάτια, με προειδοποιήσεις εκκένωσης προς τους αμάχους, και προκάλεσαν και τον θάνατο μέλους πληρώματος ασθενοφόρου της Χεζμπολάχ.

Η Ουάσιγκτον προγραμματίζει συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στις 14 και 15 Μαΐου για την προώθηση ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τον Απρίλιο, οι συγκρούσεις συνεχίζονται, ενώ οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών είναι οι πρώτες μετά από 33 χρόνια.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις των τελευταίων μηνών έχουν προκαλέσει πάνω από 2.700 θανάτους, 8.200 τραυματισμούς και τον εκτοπισμό άνω του ενός εκατομμυρίου ανθρώπων στον Λίβανο. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Πέμπτη σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, παρά το γεγονός ότι θεωρητικά εξακολουθεί να ισχύει η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Οι επιδρομές σημειώθηκαν ενώ η Ουάσιγκτον επιχειρεί να επανεκκινήσει διπλωματικές επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι στις 14 και 15 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στην αμερικανική πρωτεύουσα, με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για ευρύτερες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Βομβαρδισμοί σε χωριά της Ναμπάτια

Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, οι ισραηλινές επιθέσεις έπληξαν κοινότητες στην περιοχή της Ναμπάτια, αφού προηγουμένως είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις εκκένωσης προς τους αμάχους.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έκανε λόγο για 11 νεκρούς, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, σε τρία χωριά της περιοχής. Παράλληλα, ακόμη ένας άνθρωπος – μέλος πληρώματος ασθενοφόρου της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ – σκοτώθηκε σε πλήγμα στην περιοχή Μαρτζαγιούν, ενώ δεύτερος διασώστης τραυματίστηκε.

Την Τετάρτη, άλλοι 11 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότιο και ανατολικό Λίβανο.

Εύθραυστη η εκεχειρία

Παρότι η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε στα μέσα Απριλίου συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, οι συγκρούσεις δεν έχουν σταματήσει. Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, που έγιναν σε επίπεδο πρεσβευτών στην Ουάσιγκτον, ήταν οι πρώτες εδώ και 33 χρόνια, καθώς Λίβανος και Ισραήλ παραμένουν τεχνικά σε εμπόλεμη κατάσταση από το 1948.

Την Τετάρτη, το Ισραήλ πραγματοποίησε για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν έναν μήνα πλήγμα στον νότιο τομέα της Βηρυτού, περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάζ. Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε τότε ότι σκοτώθηκε ανώτερο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα της οργάνωσης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνάντηση κορυφής με το Ισραήλ χωρίς προηγουμένως να σταματήσουν οι επιθέσεις και να υπάρξει συμφωνία ασφαλείας.

Η Χεζμπολάχ κατηγορεί την κυβέρνηση της Βηρυτού για «παράδοση», ενώ πολιτικοί της αντίπαλοι θεωρούν πως το σιιτικό κίνημα οδήγησε τη χώρα στη σύγκρουση με το Ισραήλ, όταν ξεκίνησε επιθέσεις στις αρχές Μαρτίου, σε υποστήριξη του Ιράν.

Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, οι ισραηλινές επιχειρήσεις των τελευταίων μηνών έχουν προκαλέσει περισσότερους από 2.700 θανάτους, πάνω από 8.200 τραυματισμούς και τον εκτοπισμό άνω του ενός εκατομμυρίου ανθρώπων.