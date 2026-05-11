«Βανς ή Ρούμπιο;» Ο Τραμπ σκέφτεται τον διάδοχό του, σύμφωνα με τους New York Times

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιλέξει διάδοχο.

Η επιλογή αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Αυτό αναφέρουν οι New York Times, επικαλούμενοι πηγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ρούμπιο κέρδισε την ψήφο του Τραμπ με τη βοήθεια memes.

Ο Ρούμπιο μοιράζεται εικόνες και αστεία από το διαδίκτυο με φίλους και προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως αναφέρθηκε:

«Ο Ρούμπιο δείχνει στους φίλους και τους συναδέλφους του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ εικόνες και αστεία από το διαδίκτυο, μεταξύ των οποίων και αυτά που σχετίζονται με το γεγονός ότι κατέχει ταυτόχρονα διάφορες θέσεις στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Σε διάφορες περιπτώσεις, χρήστες των κοινωνικών δικτύων τον παρουσίαζαν χαριτολογώντας ως Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας ή Πρόεδρο της Βενεζουέλας. Ο Αμερικανός ηγέτης «εγκρίνει» την αυτοσαρκαστική διάθεση του Ρούμπιο.»

«Το κύμα των meme συνέπεσε με την αυξημένη δημόσια δραστηριότητα του Rubio και του Αντιπροέδρου J.D. Vance, δύο βασικών προσωπικοτήτων που θεωρούνται στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ως πιθανοί υποψήφιοι για την προεδρία του 2028», αναφέρθηκε επίσης.

Σημειώνεται επίσης ότι ο Τραμπ μερικές φορές αστειεύεται λέγοντας ότι η καλύτερη επιλογή θα ήταν ένα δίδυμο των Βανς και Ρούμπιο. Οι πηγές του δημοσιεύματος διευκρινίζουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θίγει αυτό το θέμα με φίλους, αξιωματούχους και πολιτικούς συμμάχους, διεξάγοντας άτυπες «έρευνες» στον στενό του κύκλο.

Ωστόσο, οι σύμβουλοί του επιμένουν ότι ο πρόεδρος δεν αποδίδει μεγάλη σημασία σε αυτές τις συνομιλίες και φέρεται να μην επικεντρώνεται πολύ στις εκλογές του 2028.

