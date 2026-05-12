ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις σε όσους διευκόλυναν εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα

Η Ουάσιγκτον επέβαλε νέες κυρώσεις σε πρόσωπα και εταιρείες που φέρονται να συμμετείχαν στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου προς την Κίνα, εντείνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.

  • Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε τρία πρόσωπα και εννέα εταιρείες που φέρονται να διευκόλυναν τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου προς την Κίνα.
  • Οι εταιρείες που επλήγησαν βρίσκονται στο Χονγκ Κονγκ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ομάν.
  • Οι κυρώσεις ακολουθούν μέτρα κατά προσώπων και εταιρειών που υποστήριζαν το Ιράν στην αγορά όπλων και εξαρτημάτων για drones και βαλλιστικούς πυραύλους.
  • Η επιβολή των κυρώσεων γίνεται πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, με στόχο την πίεση προς τον Σι Τζινπίνγκ για την επίλυση της κρίσης με το Ιράν.
  • Η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να συνεχίσει να στερεί πόρους από το ιρανικό καθεστώς και τους Φρουρούς της Επανάστασης για τη χρηματοδότηση πυρηνικού προγράμματος και στρατιωτικού εξοπλισμού.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα την επιβολή κυρώσεων σε βάρος τριών προσώπων και εννέα εταιρειών – τεσσάρων στο Χονγκ Κονγκ, τεσσάρων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μιας στο Ομάν – που φέρονται να διευκόλυναν τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα.

Η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών ελήφθη μετά τις κυρώσεις που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή σε βάρος προσώπων και εταιρειών που φέρονται να βοηθούσαν το Ιράν στην αγορά όπλων και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή drones και βαλλιστικών πυραύλων.

Οι κυρώσεις επιβλήθηκαν λίγο πριν από το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να πιέσει τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ να συμβάλει στην επίλυση της κρίσης με το Ιράν και στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα εξακολουθήσει να εντείνει τις πιέσεις προς την Τεχεράνη προκειμένου να στερήσει από το ιρανικό καθεστώς και τους Φρουρούς της Επανάστασης πόρους για τη χρηματοδότηση του πυρηνικού προγράμματος, στρατιωτικού εξοπλισμού ή την υποστήριξη εντολοδόχων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. «Το υπουργείο Οικονομικών (των ΗΠΑ) θα εξακολουθήσει να αποκόπτει το ιρανικό καθεστώς από τα χρηματοοικονομικά δίκτυα που χρησιμοποιεί για πράξεις τρομοκρατίας και για την αποσταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας», σημείωσε ο Μπέσεντ.

