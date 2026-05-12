Metallica: Μετά την Αθήνα στην Τουρκία - «Συλλέγουμε έμπνευση στην αρχαία ελληνορωμαϊκή πόλη»

Μετά τη συναυλία τους στην Αθήνα, οι Kirk Hammett και Robert Trujillo, του συγκροτήματος των Metallica, «πετάχτηκαν» μέχρι την Τουρκία.

Ο κιθαρίστας Kirk Hammett και ο μπασίστας Robert Trujillo επισκέφθηκαν ιστορικούς και τουριστικούς χώρους στο Ντενιζλί.

Στη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο της Αθήνας, το διάσημο συγκρότημα συγκέντρωσε περίπου 90.000 μουσικόφιλους και έδωσε μια αξέχαστη παράσταση. Το συγκρότημα εξέπληξε το κοινό με το «Ζορμπά», αλλά και με το "Δε χωράς πουθενά" από τις Τρύπες.

Μετά τη συναυλία, ο Hammett και ο Trujillo ταξίδεψαν στην Τουρκία με ιδιωτικό αεροπλάνο και επισκέφθηκαν την αρχαία πόλη της Ιεράπολης (αρχαία Φρυγία) και το Παμούκαλε στην περιοχή του Ντενιζλί.

Ο Hammett μοιράστηκε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Βρίσκουμε έμπνευση με τον Trujillo στην αρχαία ελληνορωμαϊκή πόλη της Ιεράπολης». Η ανάρτηση περιελάμβανε επίσης μια φωτογραφία του Trujillo με την κιθάρα του.

