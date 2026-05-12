Δήμαρχος της Καλιφόρνια παραδέχεται ότι ήταν μυστική κατάσκοπος της Κίνας

Snapshot Η 58χρονη πρώην δήμαρχος της Αρκάντια, Άιλιν Γουάνγκ, παραιτήθηκε και παραδέχθηκε ενοχή για δράση ως παράνομος πράκτορας της Κίνας στις ΗΠΑ.

Η Γουάνγκ κατηγορείται για προώθηση φιλο

κινέζικης προπαγάνδας και συνεργασία με αξιωματούχους του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Η δράση της περιλάμβανε χρήση κινεζικής ειδησεογραφικής πλατφόρμας και στόχευση Αμερικανών κινεζικής καταγωγής.

Οι δεσμοί της με Κινέζους αξιωματούχους υπήρχαν πριν αναλάβει τα δημοτικά αξιώματα στην κομητεία του Λος Άντζελες.

Ο πρώην αρραβωνιαστικός της, που επίσης παραδέχθηκε ενοχή ως παράνομος πράκτορας, εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης.

Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται στην Κίνα σε ένα ταξίδι - ορόσημο, στις ΗΠΑ αποκαλύπτεται ότι μία δήμαρχος της Καλιφόρνια, παραιτήθηκε και παραδέχθηκε, κατόπιν ομοσπονδιακής συμφωνίας, ότι ενεργούσε ως μυστική πράκτορας του Πεκίνου.

Η πρώην δήμαρχος της Αρκάντια, Άιλιν Γουάνγκ, 58 ετών, συμφώνησε να δηλώσει ένοχη για την κατηγορία της δράσης ως παράνομου ξένου πράκτορα για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και για τη βοήθεια στην προώθηση φιλο-Κινέζικης προπαγάνδας εντός των ΗΠΑ.

Το έγκλημα επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 10 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή.

The mayor of Arcadia, Eileen Wang, 58, has been charged in federal court with acting as an illegal agent of the People’s Republic of China (PRC).



— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) May 11, 2026

Σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς η Γουάνγκ εργάστηκε για χρόνια υπό την καθοδήγηση Κινέζων κυβερνητικών αξιωματούχων προτού αναλάβει αιρετά αξιώματα στην κομητεία του Λος Άντζελες.

Ισχυρίστηκαν επίσης ότι χρησιμοποίησε έναν ιστότοπο ειδήσεων στην κινεζική γλώσσα για να διανείμει προπαγάνδα ευνοϊκή για το Πεκίνο, ενώ παράλληλα συντονιζόταν κρυφά με αξιωματούχους που συνδέονται με το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα και είχε ως στόχους Αμερικανούς, κινεζικής καταγωγής.

Η υπόθεση έχει επίσης προκαλέσει έντονο έλεγχο της προσεκτικά διαμορφωμένης δημόσιας εικόνας της Γουάνγκ.

Οι φωτογραφίες της προεκλογικής εκστρατείας και οι διαφημιστικές εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν στην περίοδο της πολιτικής παντοκρατορίας της απείχαν από την πραγματικότητα.

Η Γουάνγκ εξελέγη στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αρκάντια τον Νοέμβριο του 2022 και αργότερα προήχθη σε δήμαρχο μέσω του συστήματος εκ περιτροπής ηγεσίας της πόλης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι δεσμοί της με Κινέζους αξιωματούχους χρονολογούνταν πολύ πριν καν αναλάβει τα καθήκοντά της.

Οι ομοσπονδιακές αρχές αναφέρουν ότι από τα τέλη του 2020 έως το 2022, η Γουάνγκ εργάστηκε μαζί με τον τότε αρραβωνιαστικό της, Γιαονίνγκ «Μάικ» Σαν, υπό την «κατεύθυνση και τον έλεγχο» αξιωματούχων που συνδέονται με την κινεζική κυβέρνηση.

Ο πρώην αρραβωνιαστικός της, δήλωσε ένοχος το 2025 για δράση ως παράνομος πράκτορας της κινεζικής κυβέρνησης και εκτίει τετραετή ποινή φυλάκισης σε ομοσπονδιακή φυλακή.

