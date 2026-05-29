Παιχνίδια εντυπώσεων από τουρκικά ΜΜΕ περί «παρενόχλησης» Τούρκου ψαρά – Η απάντηση του Λιμενικού

Snapshot Η τουρκική εφημερίδα Takvim ισχυρίζεται ότι ελληνικό σκάφος παρενόχλησε τουρκικό αλιευτικό εντός τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας, προκαλώντας ένταση.

Το Λιμενικό Σώμα αναφέρει ότι το περιστατικό συνέβη στις 18 Δεκεμβρίου 2025, χωρίς συνέχεια ή σοβαρή κλιμάκωση.

Το αλιευτικό απομακρύνθηκε μετά από περίπου μία ώρα χωρίς να σημειωθεί ένταση ή σοβαρό επεισόδιο.

Το Λιμενικό επισημαίνει ότι τα τουρκικά μέσα αναπαράγουν παλαιότερα συμβάντα με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων έντασης στο Αιγαίο.

Η Takvim αναφέρει ότι ο ψαράς αντέδρασε λεκτικά και ζήτησε από το πλήρωμα της ελληνικής ακτοφυλακής να αποχωρήσει για να λήξει το περιστατικό.

Οι Τούρκοι συνεχίζουν να «βομβαρδίζουν» με προπαγανδιστικά δημοσιεύματα ανήμερα της 29ης Μαΐου του 1453 και της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Μετά το εμπρηστικό πρωτοσέλιδο της Turkiye με τον Μωάμεθ, ήρθε το δημοσίευμα της εφημερίδας Takvim να επαναφέρει περιστατικό στο Αιγαίο.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής παρενόχλησε τουρκικό αλιευτικό εντός περιοχής τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, το περιστατικό αφενός δεν είναι πρόσφατο, καθώς είχε καταγραφεί στις τον Δεκέμβριο του 2025, αφετέρου δεν υπήρξε συνέχεια ή περαιτέρω κλιμάκωση.

Όπως αναφέρουν πηγές του ΛΣ, το συμβάν αφορούσε την παρουσία τουρκικού αλιευτικού στη θαλάσσια περιοχή του Φαρμακονησίου, εντός των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων και κατόπιν εντοπισμού τουρκικού αλιευτικού σκάφους εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, υπήρξε άμεση επέμβαση Περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, με αποτέλεσμα το τουρκικό αλιευτικό να απομακρυνθεί από την περιοχή, χωρίς να σημειωθεί ένταση ή κάποιο σοβαρό επεισόδιο.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι όπως αποτυπώνεται και στο βίντεο, ο κυβερνήτης του τουρκικού σκάφους επέδειξε ανάρμοστη και επιθετική συμπεριφορά, ενώ αντίθετα, το πλήρωμα του Λιμενικού Σώματος τήρησε υποδειγματική ψυχραιμία, κατέγραψε το γεγονός και ενήργησε με απόλυτο επαγγελματισμό, χωρίς να παρασυρθεί από τις προκλήσεις.

«Είναι προφανές ότι η ανακύκλωση και η διαστρεβλωμένη παρουσίαση ενός παλαιού περιστατικού ως πρόσφατου, αποτελεί μια σκόπιμη προσπάθεια ορισμένων τουρκικών μέσων ενημέρωσης να δημιουργήσουν τεχνητή ένταση και λανθασμένες εντυπώσεις για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπιμοτήτων», καταλήγουν χαρακτηριστικά οι πηγές του Λιμενικού Σώματος.

Τι υποστηρίζει η Takvim

Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, το ελληνικό σκάφος επιχείρησε να απομακρύνει το τουρκικό αλιευτικό από την περιοχή, με αποτέλεσμα – όπως αναφέρεται – να προκληθεί ένταση μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Takvim κάνει λόγο για «επικίνδυνους ελιγμούς» και «επιθετική στάση» από ελληνικής πλευράς, ενώ υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού Έλληνας λιμενικός φέρεται να έστρεψε όπλο προς το τουρκικό αλιευτικό.

Το τουρκικό μέσο αναφέρει ακόμη ότι ο ψαράς αντέδρασε λεκτικά, με βίντεο που – όπως υποστηρίζει – καταγράφει τη στιγμή της αντιπαράθεσης. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ακούγεται να λέει: «Άντε ρίξε, ρίξε με αυτό το όπλο. Τι είναι αυτό το όπλο; Τι τρέχει; Μη με προκαλείς. Μπείτε μέσα, μπείτε εσείς μέσα».

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο ψαράς εμφανίζεται να καλεί το πλήρωμα της ελληνικής ακτοφυλακής να αποχωρήσει, ώστε να λήξει το περιστατικό.

