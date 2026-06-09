Κίνα: Αφαίρεσαν από αγρότη πέτρα στην κύστη βάρους 1,3 κιλών

Τρία χρόνια πριν, ένας αγρότης από την πόλη Λονγκτάνγκ στη δυτική Κίνα άρχισε να αντιμετωπίζει συχνή και δύσκολη ούρηση. Η ροή σταματούσε ξαφνικά και έπρεπε να αλλάξει θέση σώματος για να ανακουφιστεί, ενώ μερικές φορές ένιωθε έντονη δυσφορία και πόνο.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας