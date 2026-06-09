Κίνα: Αφαίρεσαν από αγρότη πέτρα στην κύστη βάρους 1,3 κιλών
Κινέζος αγρότης που υπέμεινε αφόρητους πόνους και σοβαρά προβλήματα ούρησης για αρκετά χρόνια, σοκαρίστηκε όταν έμαθε ότι είχε μια γιγάντια πέτρα στην κύστη του.
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Τρία χρόνια πριν, ένας αγρότης από την πόλη Λονγκτάνγκ στη δυτική Κίνα άρχισε να αντιμετωπίζει συχνή και δύσκολη ούρηση. Η ροή σταματούσε ξαφνικά και έπρεπε να αλλάξει θέση σώματος για να ανακουφιστεί, ενώ μερικές φορές ένιωθε έντονη δυσφορία και πόνο.
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