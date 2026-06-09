Ο Πάπας στο πιλοτήριο Airbus A320 χαιρετάει τους πιλότους των μαχητικών που τον συνοδεύουν

Στο πιλοτήριο του Airbus A320 που τον μετέφερε από τη Μαδρίτη στη Βαρκελώνη βρέθηκε ο Πάπας Λέων, για το δεύτερο μέρος της περιοδείας του στην Ισπανία.

Οι κυβερνήτες της πτήση της Iberia, την οποία συνόδευαν μαχητικά της ισπανικής πολεμικής αεροπορίας, προσκάλεσαν τον Ποντίφικα, στο πιλοτήριο ο οποίος αποδέχθηκε αμέσως την πρόσκληση.

Όταν βρέθηκε στο πιλοτήριο χαιρέτησε τους πιλότους των μαχητικών και συνομίλησε στη συνέχεια μαζί τους μέσω ασυρμάτου.