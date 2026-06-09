Ο Πάπας στο πιλοτήριο Airbus A320 χαιρετάει τους πιλότους των μαχητικών που τον συνοδεύουν

Ο Ποντίφικας, ο οποίος βρίσκεται στην Ισπανία στο πλαίσιο επίσκεψης, αποδέχθηκε την πρόταση των πιλότων του Airbus να επισκεφθεί το πιλοτήριο 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο Πάπας στο πιλοτήριο Airbus A320 χαιρετάει τους πιλότους των μαχητικών που τον συνοδεύουν
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο πιλοτήριο του Airbus A320 που τον μετέφερε από τη Μαδρίτη στη Βαρκελώνη βρέθηκε ο Πάπας Λέων, για το δεύτερο μέρος της περιοδείας του στην Ισπανία.

Οι κυβερνήτες της πτήση της Iberia, την οποία συνόδευαν μαχητικά της ισπανικής πολεμικής αεροπορίας, προσκάλεσαν τον Ποντίφικα, στο πιλοτήριο ο οποίος αποδέχθηκε αμέσως την πρόσκληση.

Όταν βρέθηκε στο πιλοτήριο χαιρέτησε τους πιλότους των μαχητικών και συνομίλησε στη συνέχεια μαζί τους μέσω ασυρμάτου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:37WHAT THE FACT

Ποιο σύστημα θέρμανσης καταναλώνει λιγότερο: σόμπα αερίου, ηλεκτρική σόμπα ή κλιματιστικό

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Κορυφώνεται η εργασιακή ανασφάλεια στην εποχή της AI: 1 στους 2 φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά του

19:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας

19:10LIFESTYLE

Μίνα Αρναούτη: «Πρόστιμο 270.000€ για εγκατάλειψη ζώων και σε εμένα με 17 χειρουργεία 39.000€»

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστανός 41 ετών συνέθλιψε με το φορτηγό του σε κολόνα φωτισμού τη 19χρονη φίλη του

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθη για κατασκοπεία, αλλά ήταν τελικά τουρίστας

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδίκη γιατρού που έκανε μαστεκτομή σε ασθενή χωρίς γονιδιακή ένδειξη

18:52ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ΕΕ να αποδείξει ότι η στήριξη που παρέχει για την απασχόληση των νέων αποφέρει βιώσιμα αποτελέσματα

18:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τα 6 χρόνια gov.gr: Ψηφιακή επανάσταση που βελτιώνει την καθημερινότητα

18:48LIFESTYLE

Καινούργιου για Κουτσουμπή: «Τον βλέπω πώς συμπεριφέρεται στην κόρη μας και τον ερωτεύομαι πιο πολύ»

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάρκο Ζαππείου: Νεαροί απείλησαν τρία άτομα - Τρεις συλλήψεις μετά από καταγγελία στον 11414

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 74χρονος γιατρός έπειτα από καταγγελία 15χρονου ότι τον θώπευσε κατά τη διάρκεια εξέτασης

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 150 αλλοδαποί περισυλέχθηκαν από αλιευτικό σκάφος στους Καλούς Λιμένες

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Άντονι Γκουίντερα: Πέθανε ο ηθοποιός από το «Ο Νονός III» - Οι τραγικές τελευταίες στιγμές του

18:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία Πολωνού καθηγητή: Στον θείο η επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Οι κινήσεις του 65χρονου μετά το διπλό φονικό - Εντοπίστηκε το αεροβόλο όπλο

18:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: Συνεδριάζει την Τετάρτη η Πολιτική Επιτροπή για την πανηγυρική εκλογή Κυρανάκη

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πάπας στο πιλοτήριο Airbus A320 χαιρετάει τους πιλότους των μαχητικών που τον συνοδεύουν

18:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαμερίσματα: Οι τιμές αυξήθηκαν άνω του 5% το α' τρίμηνο 2026 - Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη αύξηση

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες από τη Βουλγαρία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν»

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Αυτή είναι η 56χρονη που δολοφονήθηκε μαζί με τον γιο της

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Άντονι Γκουίντερα: Πέθανε ο ηθοποιός από το «Ο Νονός III» - Οι τραγικές τελευταίες στιγμές του

18:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία Πολωνού καθηγητή: Στον θείο η επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

14:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα από Πορτογάλο ιστορικό : «Γελοία και δηλητηριώδης η ιδέα ότι η τέχνη πρέπει να φυλετικοποιηθεί»

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάρκο Ζαππείου: Νεαροί απείλησαν τρία άτομα - Τρεις συλλήψεις μετά από καταγγελία στον 11414

19:10LIFESTYLE

Μίνα Αρναούτη: «Πρόστιμο 270.000€ για εγκατάλειψη ζώων και σε εμένα με 17 χειρουργεία 39.000€»

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb για το Αίγιο: 4-5 ώρες μετά τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου, ειδοποίησε γείτονες ο 65χρονος Ιταλός

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Οι κινήσεις του 65χρονου μετά το διπλό φονικό - Εντοπίστηκε το αεροβόλο όπλο

12:14WHAT THE FACT

Πρώην πράκτορας της CIA αποκαλύπτει πού είναι κρυμμένες στη Γη 4 εξωγήινες βάσεις

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστανός 41 ετών συνέθλιψε με το φορτηγό του σε κολόνα φωτισμού τη 19χρονη φίλη του

19:39WHAT THE FACT

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Μουδιασμένη η Μεσοποταμία από τον χαμό του 16χρονου – «Ήταν μία αχώριστη παρέα» - Ακαριαία σκοτώθηκε ο νεαρός μαθητής

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 74χρονος γιατρός έπειτα από καταγγελία 15χρονου ότι τον θώπευσε κατά τη διάρκεια εξέτασης

19:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο από επίθεση στο Μπέλφαστ: Σύλληψη 30χρονου Σουδανού για απόπειρα αποκεφαλισμού στη μέση του δρόμου

17:06WHAT THE FACT

Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ