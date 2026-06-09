Ο Πάπας στο πιλοτήριο Airbus A320 χαιρετάει τους πιλότους των μαχητικών που τον συνοδεύουν
Ο Ποντίφικας, ο οποίος βρίσκεται στην Ισπανία στο πλαίσιο επίσκεψης, αποδέχθηκε την πρόταση των πιλότων του Airbus να επισκεφθεί το πιλοτήριο
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Στο πιλοτήριο του Airbus A320 που τον μετέφερε από τη Μαδρίτη στη Βαρκελώνη βρέθηκε ο Πάπας Λέων, για το δεύτερο μέρος της περιοδείας του στην Ισπανία.
Οι κυβερνήτες της πτήση της Iberia, την οποία συνόδευαν μαχητικά της ισπανικής πολεμικής αεροπορίας, προσκάλεσαν τον Ποντίφικα, στο πιλοτήριο ο οποίος αποδέχθηκε αμέσως την πρόσκληση.
Όταν βρέθηκε στο πιλοτήριο χαιρέτησε τους πιλότους των μαχητικών και συνομίλησε στη συνέχεια μαζί τους μέσω ασυρμάτου.
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