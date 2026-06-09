Τι μπορεί να πάει στραβά αν αποφύγεις το αλκοτέστ πηδώντας από γέφυρα; Να σου επιτεθεί αλιγάτορας

Snapshot Ο Βίκτορ Ρίβας προσπάθησε να αποφύγει αλκοτέστ πηδώντας από γέφυρα σε έλος με αλιγάτορες στη Λουιζιάνα.

Μετά την πτώση, δέχτηκε επίθεση από αλιγάτορα με τραύματα και αιμορραγία στα χέρια του.

Οι αρχές τον διέσωσαν και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου παρέμεινε φρουρούμενος.

Ο Ρίβας κατηγορείται για εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος, απρόσεκτη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και αντίσταση κατά της αρχής.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη και η περαιτέρω διαδικασία θα ξεκινήσει μετά το εξιτήριό του. Snapshot powered by AI

Ακραία κατάληξη είχε η καταδίωξη ενός οδηγού στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, την περασμένη Κυριακή, ο οποίος γλίτωσε από διαδοχικά θαύματα μετά από τροχαίο και από επίθεση αλιγάτορα.

Ο Βίκτορ Ρίβας, 40 ετών, προσπάθησε να αποφύγει έναν αστυνομικό έλεγχο, πήδηξε από μία γέφυρα σε ένα έλος με ερπετά, πριν καταλήξει σοβαρά τραυματισμένος και φρουρούμενος στο νοσοκομείο.

Όπως περιγράφουν τη χρονική σειρά των γεγονότων το αμερικανικό wdsu.com και το γαλλικό Paris Match, όλα ξεκίνησαν στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο της κομητείας.

Αρκετοί οδηγοί, ανησυχώντας για την ασταθή οδήγηση ενός οχήματος, ειδοποίησαν τις αρχές. Λίγα λεπτά μετά την κλήση, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Ρίβας έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε ένα τσιμεντένιο φράγμα, σταματώντας απότομα εν μέσω της κυκλοφορίας.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και αναγνώρισαν σημάδια μέθης: δυσκολία στη διατήρηση της ισορροπίας, ασαφής ομιλία και έντονη μυρωδιά αλκοόλ.

Σύμφωνα με το αστυνομικό αρχείο που επικαλείται το Paris Match, ένας από τους αστυνομικούς του είπε: «Θέλουμε να σας κάνουμε έλεγχο αλκοτέστ». Μπροστά σε αυτή την εντολή, ο άνδρας αντέδρασε με μια ξαφνική φυγή. Έτρεξε προς το πλησιέστερο άκρο της γέφυρας, χωρίς να απαντήσει στις εκκλήσεις των αστυνομικών.

Σε λίγα δευτερόλεπτα, ο Ρίβας πήδηξε από ύψος και έπεσε σε ένα έλος που βρισκόταν κάτω από τη γέφυρα. Η πυκνή βλάστηση και το θολό νερό δεν πρόσφεραν καταφύγιο. Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες, εκείνο το τμήμα του βάλτου ήταν γνωστό για την παρουσία αλιγάτορων, γεγονός που αύξησε τον κίνδυνο της παράτολμης ενέργειάς του.

Η επίθεση του αλιγάτορα και η σύλληψη

Η πτώση στο λασπωμένο νερό αποπροσανατόλισε τον Ρίβας, ο οποίος μόλις κατάφερε να σηκωθεί πριν δεχτεί επίθεση από ένα ερπετό. Οι αρχές του Τζέφερσον, διευκρίνισαν ότι τα δαγκώματα έπληξαν και τα δύο χέρια και προκάλεσαν αιμορραγία.

The St. Charles Parish Sheriff's Office shared body cam footage of the man who was attacked by an alligator during a DWI investigation



On Sunday, June 7, 2026, Troopers with Louisiana State Police Troop B responded to reports of a Toyota vehicle being driven recklessly on… pic.twitter.com/J65y2erhd8 — LASHY BILLS (@LASHYBILLS) June 9, 2026

(Πλάνα από κάμερα σώματος που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του σερίφη)

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων, ο Ρίβας προσπάθησε να προχωρήσει ανάμεσα στα χόρτα και το νερό, αλλά ο πόνος και η απώλεια αίματος επιβράδυναν τις κινήσεις του. Οι αστυνομικοί, αντιλαμβανόμενοι την επείγουσα κατάσταση, συντόνισαν την κατάβαση με ομάδες διάσωσης για να αποφευχθεί μια μεγαλύτερη τραγωδία. Κατάφεραν να τον βγάλουν από το έλος λίγα λεπτά μετά την επίθεση και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι έφερε πολλαπλά βαθιά τραύματα από δάγκωμα αλιγάτορα και προχώρησαν στη σταθεροποίηση του ασθενούς με την αστυνομία να φυλάει έξω από το δωμάτιο.

Κατηγορίες και νομικές συνέπειες

Μόλις σταθεροποιήθηκε, ο Βίκτορ Ρίβας αντιμετώπισε μια σειρά από επίσημες κατηγορίες: εγκατάλειψη του τόπου του ατυχήματος, απρόσεκτη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και αντίσταση κατά της αρχής.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην τοπική δικαιοσύνη, η οποία θα πρέπει να καθορίσει τα επόμενα βήματα μόλις ο Ρίβας πάρει εξιτήριο.