Βανς: Την Παρασκευή θα επιστρέψουν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών στο Ιράν

Στόχος των επόμενων διαπραγματεύσεων είναι η πλήρης καταστροφή των ιρανικών αποθεμάτων ουρανίου

Ελένη Ευστρατίου

Βανς: Την Παρασκευή θα επιστρέψουν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών στο Ιράν

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance

AP/Mark Schiefelbein
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών του ΔΟΑΕ θα επιστρέψουν στο Ιράν την Παρασκευή για να ξεκινήσουν ελέγχους στα αποθέματα ουρανίου, σύμφωνα με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.
  • Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στοχεύει στην πλήρη καταστροφή των ιρανικών αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου και την αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου.
  • Το Ιράν δηλώνει ότι το θέμα του εμπλουτισμού ουρανίου δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως και θα αποτελέσει βασικό σημείο των επόμενων διαπραγματεύσεων εντός 60 ημερών.
  • Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει ελεύθερη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.
  • Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος διαχωρίζει τη νέα συμφωνία από αυτήν του 2015, υποστηρίζοντας ότι η τωρινή κυβέρνηση έχει καταστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σε αντίθεση με τη συμφωνία του Ομπάμα που θεωρεί ότι «δωροδοκούσε» την Τεχεράνη.
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Στο πλαίσιο της υπογραφής μνημονίου κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν είναι και η οριστική αποτροπή της Τεχεράνης από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Σε συνέντευξή του στο NBC news, το βράδυ της Δευτέρας, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας θα επιστρέψουν στο Ιράν της Παρασκευή, στα πλαίσια της συμφωνίας, προκειμένου να ξεκινήσουν τους ελέγχους στα αποθέματα.

«Ένα από τα βασικά μέρη της συμφωνίας είναι ότι οι επιθεωρητές του ΔΟΑΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν το Ιράν να καταστρέψει το άκρως εμπλουτισμένο απόθεμα (ουρανίου), κάτι που είναι γραμμένο ξεκάθαρα στο μνημόνιο», δήλωσε ο αντιπρόεδρος Βανς.

«Οι Ιρανοί θα αποκομίσουν οφέλη αν συμμορφωθούν»

Το περιέχομενο του μνημονίου κατανόησης πρόκειται να δημοσιευθεί την Παρασκευή όταν και θα υπογραφεί επισήμως στην Ελβετία. Σύμφωνα με τον Βανς, υπάρχουν ακόμη ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν επομένως το οριστικό κείμενο δεν μπορεί να δημοσιευθεί νωρίτερα. Όπως δήλωσε, σημαντική ήταν η συμβολή διαμεσολαβητών του Κατάρ και του Πακιστάν, οι οποίοι βοήθησαν τον πρόεδρο Τραμπ να αποφασίσει την ανακοίνωση της συμφωνίας.

Η ημερομηνία έναρξης των πυρηνικών επιθεωρήσεων θα μπορούσε επίσης να καθοριστεί την Παρασκευή, δήλωσε ο Βανς. «Αν οι Ιρανοί συμμορφωθούν θα αποκομίσουν πολλά οφέλη», πρόσθεσε ο Βανς σε σχέση με τις επιθεωρήσεις για το ποσοστό εμπλουτισμού της χώρας σε ουράνιο που αποσκοπεί στη δημιουργία πυρηνικού όπλου. «Θέλουμε να συμπεριφέρονται σαν μια κανονική χώρα. Θέλω να έχουν μια επιτυχημένη χώρα, αλλά μόνο αν κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να δεσμευτούν μακροπρόθεσμα να μην κατασκευάσουν πυρηνικό όπλο».

Ιράν: Το ζήτημα ουρανίου δεν έχει διευκρινιστεί

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Έσμαηλ Μπαγκχέι, το ζήτημα εμπλουτισμού ουρανίου δεν έχει ξεκαθαριστεί με λεπτομέρεια στο μνημόνιο κατανόησης και θα αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα των διαπραγματεύσεων μέσα στις επόμενες 60 μέρες.

Ο Ιρανός πρόεδρος, Μαχμούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τη Δευτέρα, πως «Η διαπραγματευτική ομάδα που θα αποσταλεί για την υπογραφή της συμφωνίας δεν θα παρεκκλίνει σε καμία περίπτωση από τα πλαίσια και τις πολιτικές που έχει καθορίσει ο Ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης. Όλα τα μέτρα θα ληφθούν στο πλαίσιο των εθνικών συμφερόντων και των κόκκινων γραμμών που έχει θέσει το Ισλαμικό Καθεστώς».

Απάντηση στο σχόλιο Ομπάμα

Σχετικά με το σχόλιο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, για τη συμφωνία που πρόκειται να φέρει ο Τραμπ, ο αντιπρόεδρος σχολίασε πως βρίσκονται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, καθώς η συμφωνία του Ομπάμα "δωροδόκησε" τους Ιρανούς ώστε να σταματήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ η τωρινή κυβέρνηση των ΗΠΑ «το έχει καταστρέψει εντελώς». Ο Βανς συμβούλεψε να δουν τη μακροπρόθεσμη συμφωνία και να καταλάβουν τα όφελη που θα προκύψουν.

Σημειώνεται ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στο ABC, εξέφρασε αμφιβολίες ότι οποιαδήποτε συμφωνία συνάψει η κυβέρνηση Τραμπ με το Ιράν θα είναι «σημαντικά διαφορετική ή θα αποτελεί σημαντική βελτίωση» σε σχέση με τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα που διαπραγματεύτηκε η δική του κυβέρνηση με το Ιράν το 2015. Ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από το λεγόμενο Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Ελεύθερα τα Στενά όσο κρατούν οι διαπραγματεύσεις

Παράλληλα, ο Βανς πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται να μπουν τέλη στην κυκλοφορία από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς η ελεύθερη διέλευση αποτελεί σημείο- «κλειδί» για τη συμφωνία. Σχολίασε πως η ιρανική πλευρά σκόπιμα θα διακινήσει στο εσωτερικό της πληροφορίες που ευνοούν τη χώρα από τη συμφωνία και θα αποκρύψει τα οφέλη για της ΗΠΑ.

Σημείωσε ότι όσο κρατούν οι διαπραγματεύσεις, δηλαδή 60 μέρες από την υπογραφή του μνημονίου, η διέλευση από και προς τα Στενά του Ορμούζ, που αποτελούν σημαντικό πέρασμα πετρελαίου, θα είναι δωρεάν.

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