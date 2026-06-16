Έρευνα: Για πρώτη φορά τα social media ξεπέρασαν τηλεόραση, ραδιόφωνο και sites στην ενημέρωση

Για πρώτη φορά, τα social media και οι πλατφόρμες βίντεο χρησιμοποιούνται περισσότερο για ενημέρωση σε παγκόσμιο επίπεδο, σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα, σύμφωνα με ετήσια έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

«Το 2026 σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο: Για πρώτη φορά, τα social media και οι πλατφόρμες βίντεο θα ξεπεράσουν άλλες πηγές ειδήσεων και θα γίνουν το βασικό μέσο πρόσβασης των ανθρώπων στις ειδήσεις παγκοσμίως», δήλωσε ο Τζιμ Ίγκαν, επικεφαλής συγγραφέας της έκθεσης του Ινστιτούτου Reuters για τη Μελέτη της Δημοσιογραφίας.

Η έκθεση, η οποία δημοσιεύεται ετησίως από το ινστιτούτο, θεωρείται σημείο αναφοράς για την ανάλυση των μετασχηματισμών των μέσων ενημέρωσης και βασίζεται σε διαδικτυακές έρευνες που διεξήχθησαν νωρίτερα φέτος από την YouGov σε σχεδόν 100.000 άτομα σε 48 χώρες.

Τι έδειξε η έρευνα

Η έρευνα έδειξε ότι φέτος, το 54% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν τα social media για να λαμβάνουν τις ειδήσεις την εβδομάδα που προηγήθηκε της έρευνας, γεγονός που σηματοδοτεί ποσοστό ρεκόρ.

Το 52% δήλωσε ότι ενημερώνεται από την τηλεόραση, το 51% από ιστότοπους και εφαρμογές ειδήσεων και το 21% από το ραδιόφωνο.

Ωστόσο, αυτή η τάση δεν είναι καινούργια, καθώς σε ορισμένες μεμονωμένες χώρες, τα social media ήταν ήδη οι κύριες πηγές πληροφοριών τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που αυτός ο τρόπος ενημέρωσης έχει γίνει η επικρατέστερη κατά μέσο όρο σε όλες τις χώρες που μελετήθηκαν. Να σημειωθεί ότι οι χώρες όπου οι ιστότοποι και οι εφαρμογές μέσων ενημέρωσης παραμένουν οι πιο δημοφιλείς είναι σχεδόν όλες στην Ευρώπη.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα social media αποτελούν την κύρια πηγή ειδήσεων για 3 στους 10 ερωτηθέντες και για έναν στους δύο στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών.

Οι μόνες ηλικιακές ομάδες για τις οποίες η τηλεόραση εξακολουθεί να κατακτά την πρώτη θέση είναι οι 45-54 και άνω των 55 ετών.

Και για τους ιστότοπους και τις εφαρμογές των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη: καμία ηλικιακή ομάδα δεν τους αναφέρει ως κύρια πηγή πληροφοριών.

«Όλα αυτά έχουν προφανείς συνέπειες για την ικανότητα των μέσων ενημέρωσης «να προσεγγίζουν το κοινό και να δημιουργούν έσοδα», κατέληξε ο Ίγκαν.