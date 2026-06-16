UNICEF: Σχεδόν όλα τα παιδιά παγκοσμίως υποφέρουν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται σε μια από τις κύριες απειλές για την υγεία των παιδιών παγκοσμίως. Σύμφωνα με νέα μελέτη της UNICEF, δισεκατομμύρια παιδιά αντιμετωπίζουν ήδη τις συνέπειες ακραίων καιρικών φαινομένων και υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Η Εκτελεστική Διευθύντρια της UNICEF, Κάθριν Ράσελ, δήλωσε ότι οι ζωές των παιδιών διαταράσσονται ολοένα και περισσότερο από καύσωνες, πυρκαγιές, ξηρασίες και πλημμύρες.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, περίπου τα μισά παιδιά στον πλανήτη ζουν υπό την επήρεια τουλάχιστον τριών κλιματικών απειλών ταυτόχρονα.

Η έκθεση επισημαίνει ότι τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής καθώς το σώμα τους συνεχίζει να αναπτύσσεται. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες μπορούν να έχουν τόσο σωματικές όσο και ψυχολογικές επιπτώσεις και να περιορίσουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική προστασία.

Οι πλημμύρες παραμένουν μια από τις πιο σοβαρές απειλές. Η UNICEF εκτιμά ότι περισσότερα από 360 εκατομμύρια παιδιά ζουν σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού, θανάτου, εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών και επιδείνωσης των συνθηκών υγιεινής.

Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι η υπερβολική ζέστη. Περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύριο παιδιά εκτίθενται τακτικά σε σοβαρούς καύσωνες. Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα παιδιά υπερθερμαίνονται πιο γρήγορα από τους ενήλικες και δυσκολεύονται περισσότερο να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες.

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