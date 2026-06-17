Σάλος σε Ουζμπεκιστάν και Τατζικιστάν: Αμβλώσεις μόνο αν το μωρό είναι κορίτσι

Στο Ουζμπεκιστάν, γεννιούνται περίπου 107 αγόρια για κάθε 100 κορίτσια, και στο Τατζικιστάν, έως και 110.

Αυτή η ανισορροπία δεν μπορεί να οφείλεται σε φυσικά αίτια και αποδίδεται στην πρακτική της έκτρωσης εάν οι προγεννητικές εξετάσεις αποκαλύψουν την εγκυμοσύνη ενός κοριτσιού. Αυτή η επιλογή φύλου όχι μόνο αντανακλά διακρίσεις λόγω φύλου, αλλά συνεπάγεται και σοβαρούς κοινωνικούς κινδύνους.

Αποκαλυπτική μαρτυρία

Η Ναφίσα, μια πενηντάχρονη κάτοικος της Τασκένδης, περιγράφει την απόφαση που πήρε ως μια από τις πιο δύσκολες της ζωής της. Εκείνη την εποχή, αυτή και ο σύζυγός της είχαν δύο κόρες. Όταν ανακάλυψε ότι περίμενε άλλο ένα κορίτσι, η Ναφίσα αποφάσισε να κάνει έκτρωση, και ο σύζυγός της δεν έφερε αντίρρηση. «Λατρεύει τις κόρες του και πάντα τις κακομαθαίνει, αλλά ποτέ δεν έκρυψε την επιθυμία του για έναν γιο. Ήθελα να κάνω ένα τρίτο παιδί και να μην ξανακάνω άλλο. Αν είχα γεννήσει κόρη, θα έπρεπε να σκεφτώ μια τέταρτη εγκυμοσύνη επειδή ήθελα κι εγώ έναν γιο, και αποφάσισα ότι το σώμα μου δεν μπορούσε να αντέξει την πίεση. Είμαι σε κακή υγεία», λέει.

Δύο χρόνια αργότερα, η Ναφίσα έμεινε ξανά έγκυος: «Στο υπερηχογράφημα της δωδέκατης εβδομάδας, ο γιατρός είπε ότι πιθανότατα ήταν αγόρι, οπότε συνέχισα την εγκυμοσύνη παρά τα προβλήματα υγείας μου, και πράγματι, γεννήθηκε ένας γιος».

Η λατρεία του αρσενικού παιδιού

Η λατρεία του αρσενικού παιδιού ως προγόνου της οικογενειακής γραμμής έχει αναπτυχθεί στην Ανατολή εδώ και αιώνες, αλλά πριν από την εξάπλωση των υπερήχων, ήταν αδύνατο να προσδιοριστεί το φύλο ενός παιδιού πριν από τη γέννηση.

Ο υπέρηχος και οι σύγχρονες εξετάσεις αίματος έχουν αλλάξει αυτήν την κατάσταση και, με αυτόν τον τρόπο, έχουν ανοίξει τον δρόμο για επιλεκτικές αμβλώσεις, δηλαδή διακρίσεις εις βάρος των κοριτσιών ακόμη και πριν από τη γέννηση.

Στις περισσότερες χώρες, γεννιούνται 105 αγόρια για κάθε 100 κορίτσια, αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις. Δύο χώρες της Κεντρικής Ασίας, το Ουζμπεκιστάν και το Τατζικιστάν, έχουν μια ανισότητα:

στο Ουζμπεκιστάν, γεννιούνται περίπου 107 αγόρια για κάθε 100 κορίτσια, και στο Τατζικιστάν, 110.

Αυτή η ανισορροπία αποδίδεται στις γυναίκες που καταφεύγουν στην άμβλωση εάν οι ιατρικές εξετάσεις αποκαλύψουν ότι περιμένουν κορίτσι. Αυτό συμβαίνει συχνά υπό την πίεση των συζύγων και των συγγενών.

Δημογραφικές ανισορροπίες

Η προτίμηση για αγόρια προκαλεί ήδη δημογραφικές ανισορροπίες στο Ουζμπεκιστάν. Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, 650.000 λιγότερα κορίτσια έχουν γεννηθεί από αγόρια στη χώρα τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια, και μια παρόμοια και συνεπής τάση παρατηρείται εδώ και αρκετά χρόνια στο γειτονικό Τατζικιστάν.

Η Farangis Mamadbokirova, γενετίστρια και συνιδρύτρια του Κέντρου Ιατρικής Γενετικής Vita στη Ντουσάνμπε, εξηγεί γιατί αυτή η ανισορροπία δεν είναι βιολογικά φυσική. «Στους άνδρες, το σπέρμα με χρωμοσώματα Χ και Υ παράγεται σε σχεδόν ίσους αριθμούς: 50/50. Αυτό σημαίνει ότι οι πιθανότητες να αποκτήσει κανείς αγόρι ή κορίτσι είναι ουσιαστικά ίσες, και ακόμη και λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες βιολογικές παραλλαγές, δεν μπορούν να προκαλέσουν μια τόσο έντονη ανισορροπία σε εθνικό επίπεδο».

Παρ 'όλα αυτά, η πεποίθηση ότι οι γυναίκες είναι «υπεύθυνες» για το φύλο του παιδιού παραμένει ευρέως διαδεδομένη στην κοινωνία. Εάν μια οικογένεια δεν έχει γιο, η ευθύνη συχνά αποδίδεται στη μητέρα.

«Στην κοινωνία μας, εξακολουθεί να υπάρχει η εσφαλμένη πεποίθηση ότι η γέννηση ενός γιου προσδίδει αυτόματα κοινωνική θέση σε έναν άνδρα, αποδεικνύοντας ότι είναι ένας πραγματικός «άνδρας». Δυστυχώς, η κακή εκπαίδευση του πληθυσμού και οι ισχυρές παραδόσεις οδηγούν τους ανθρώπους σε κακές αποφάσεις ζωής», παρατηρεί η ψυχολόγος Μουαζάμ Ιμπραγκίμοβα.

Με πληροφορίες από asianews

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