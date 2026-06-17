Βιετνάμ: Οι αρχές διέσωσαν εκατοντάδες γατάκια από κύκλωμα εμπορίας κρέατος

Οι αρχές του Βιετνάμ διέσωσαν περισσότερες από 400 γάτες από ένα κύκλωμα λαθρεμπορίας ζώων, το οποίο είχε τη βάση του στην πόλη Χο Τσι Μιν στο πλαίσιο μιας μεγάλης και οργανωμένης επιχείρησης, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Περίπου 40 από τις γάτες που διασώθηκαν επέστρεψαν στις αγκαλιές των ιδιοκτητών τους έπειτα από την πολυήμερη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, ενώ δεκάδες άλλες έχασαν τη ζωή τους αφού διασώθηκαν, λόγω των σκληρών συνθηκών που κρατούνταν.

Στο Βιετνάμ, το εμπόριο κρέατος κατοικίδιων ζώων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο. Η επιχείρηση αυτή είναι «μια σοβαρή υπενθύμιση της τεράστιας κλίμακας που έχει πάρει το εμπόριο κρέατος ζώων στο Βιετνάμ», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Καρανβίρ Κουκρέτζα, ο οποίος ηγείται μιας εκστρατείας κατά της κατανάλωσης κρέατος κατοικίδιων για λογαριασμό της διεθνούς μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Humane World for Animals.

Γάτες που διασώθηκαν από το κύκλωμα εμπορίου κρέατος στο Χο Τσι Μιν, Βιετνάμ AP

Παγίδευαν και συλλέγαν γάτες από ολόκληρο το νότιο Βιετνάμ

Οι έρευνες των αρχών οδήγησαν στην σύλληψη εννέα ατόμων που σχετίζονταν με το συγκεκριμένο κύκλωμα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ύποπτοι παραδέχτηκαν ότι τα τελευταία τρία χρόνια παγίδευαν και συλλέγαν γάτες από ολόκληρο το νότιο Βιετνάμ, ανέφερε η αστυνομία.

Φτάνοντας στο σημείο, οι αρχές εντόπισαν 45 κλουβιά που περιείχαν περίπου 400 ζωντανές γάτες και τέσσερα δοχεία με πάγο που περιείχαν περίπου 80 νεκρές γάτες. Περίπου 21 ζωντανές γάτες ανακτήθηκαν σε ξεχωριστή τοποθεσία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της πόλης Χο Τσι Μιν.

Γάτες που διασώθηκαν από το κύκλωμα εμπορίου κρέατος στο Χο Τσι Μιν, Βιετνάμ AP

Τοπικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν την επιχείρηση διάσωσης ως μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που αφορούν την ευημερία των γατών στο Βιετνάμ τα τελευταία χρόνια.

«Η θλιβερή αλήθεια για το λαθρεμπόριο γατών είναι ότι κάθε μήνα χιλιάδες από αυτά τα ζωάκι απαγάγονται από τα σπίτια τους, διακινούνται παράνομα και σφάζονται για το κρέας τους σε ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε η Φουόνγκ Φαμ, διευθύντρια της οργάνωσης Humane World for Animals στο Βιετνάμ. «Ευτυχώς, αυτές οι γάτες κατάφεραν να ξεφύγουν», είπε η ίδια, αναφερόμενη στην επιχείρηση των αρχών.

Ο Κρις Γκίντελχουμερ από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Vietnam Cat Welfare, ο οποίος βοηθά στη φροντίδα των διασωθέντων ζώων, δήλωσε ότι «είδε πολλούς συγκινημένους ιδιοκτήτες τις τελευταίες ημέρες».

«Είναι πραγματικά τόσο όμορφο να βλέπω τόσες οικογένειες να έρχονται σε εμάς, για να βρουν τα γατάκια τους», είπε. «Αλλά, ταυτόχρονα, είδα και πολλές οικογένειες που έψαχναν τις γάτες τους και δεν τις βρήκαν».

Γάτες που διασώθηκαν από το κύκλωμα εμπορίου κρέατος στο Χο Τσι Μιν, Βιετνάμ AP

Η κατανάλωση κρέατος σκύλου και γάτας είναι νόμιμη στο Βιετνάμ, όπου οι πωλητές θα πρέπει να διαθέτουν άδειες για να πιστοποιούν την προέλευση των ζώων. Ωστόσο, σε ορισμένες πόλεις, όπως το Χόι Αν στο κεντρικό Βιετνάμ, συνεργάζονται με διεθνείς οργανώσεις για την προστασία των ζώων, με στόχο να σταματήσουν την κατανάλωση κρέατος των ζώων στην πόλη.