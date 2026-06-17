Ισπανία: Καλοκαιρινή καταιγίδα στα νότια προκάλεσε ζημιές - Καταρρακτώδης βροχόπτωση στην Ανδαλουσία

Έως και 60% απώλειες έχουν καταγραφεί στις καλλιέργειες από τις χθεσινές καταιγίδες

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ισπανία: Καλοκαιρινή καταιγίδα στα νότια προκάλεσε ζημιές - Καταρρακτώδης βροχόπτωση στην Ανδαλουσία

Καλοκαιρινή καταιγίδα στην Ανδαλουσία

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Καταρρακτώδης βροχή στη Χαέν της Ανδαλουσίας προκάλεσε πλημμύρες, ζημιές σε υποδομές και απώλειες έως 60% στις ελαιοκαλλιέργειες.
  • Το δημοτικό συμβούλιο κήρυξε κατάσταση προέκτακτης ανάγκης, με εκτιμώμενη ζημιά άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ κυρίως σε δημοτικές υποδομές.
  • Η καταιγίδα προκάλεσε διακοπές ρεύματος και πυρκαγιά σε μετασχηματιστή, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
  • Η Ένωση Μικρών Αγροτών ζήτησε κυβερνητική βοήθεια και συνέστησε στους αγρότες να ασφαλίσουν τις καλλιέργειές τους από χαλάζι έως τις 30 Ιουνίου.
  • Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βελτίωση του καιρού στην Ανδαλουσία με πιθανές τοπικές βροχές και υψηλές θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές.
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Καταρρακτώδης βροχή σημειώθηκε χθες στη νότια Ισπανία, στην πόλη Χαέν της Ανδαλουσίας, προκαλώντας πλημμύρες, ζημιές και σοβαρές καταστροφές.

Σήμερα, η πόλη προσπαθεί να επανέλθει στην κανονικότητα, ενώ το δημοτικό συμβούλιο κήρυξε κατάσταση προ-έκτακτης ανάγκης χθες το βράδυ λίγα λεπτά μετά την έντονη βροχόπτωση, η οποία κατέγραψε μεταξύ 25 και 50 λίτρων ανά τετραγωνικό μέτρο σε μόλις είκοσι λεπτά σε διάφορα μέρη της πόλης.

Δρόμοι που έμοιαζαν με ποτάμια, δοχεία που μετακινούνταν από τη δύναμη του νερού, πλημμυρισμένα γκαράζ και επιχειρήσεις και κάποιοι άνθρωποι που παρασύρθηκαν από το ρεύμα, αν και χωρίς τραυματισμούς, ήταν οι σκηνές που κατέγραψαν οι κάτοικοι της Χαέν και έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ορισμένα μέρη της πόλης, η παροχή ρεύματος διακόπηκε και οι πυροσβέστες έπρεπε να ανταποκριθούν σε πυρκαγιά μετασχηματιστή.

Η κατοικημένη περιοχή Los Puentes, η οποία είναι επιρρεπής σε περιοδικές πλημμύρες από την υπερχείλιση κοντινών ποταμών, δεν υπέστη σημαντικές ζημιές.

Το τοπικό συμβούλιο εκτίμησε την αρχική ζημιά σε λίγο πάνω από τρία εκατομμύρια ευρώ, κυρίως σε δημοτικές υποδομές (πλημμυρισμένα αποχετευτικά δίκτυα) και εγκαταστάσεις της πόλης, αν και υπήρξαν επίσης πολλές πλημμύρες σε ιδιωτικά κτίρια.

«Με μια νεροποντή άνω των 50 λίτρων ανά τετραγωνικό μέτρο για περίπου 30 λεπτά, η καταιγίδα μας εξέπληξε όλους ενώ βρισκόμασταν σε κίτρινο συναγερμό, ο οποίος γρήγορα κλιμακώθηκε σε πορτοκαλί συναγερμό σε μια πολύ εξαιρετική κατάσταση», δήλωσε ο δήμαρχος της Χαέν, Χούλιο Μιλάν.

Απώλειες έως και 60% σε καλλιέργειες

Η νεροποντή επηρέασε επίσης σοβαρά τον γεωργικό τομέα. Η Ένωση Μικρών Αγροτών (UPA) εξέφρασε τη λύπη της για τις ζημιές που προκλήθηκαν από αυτή την καταιγίδα σε τοπικές αγροκτήματα στους δήμους Jaén και La Guardia de Jaén, με απώλειες σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνουν το 60% της συγκομιδής ελιάς.

«Βλέπουμε πώς καταιγίδες αυτού του μεγέθους εμφανίζονται όλο και πιο συχνά σε περιόδους του έτους που δεν αναμένονται, ένα παράδειγμα των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, και αυτοί που υποφέρουν περισσότερο είναι ο πρωτογενής τομέας, στην προκειμένη περίπτωση, ο τομέας της ελιάς στην επαρχία Χαέν», δήλωσε ο Χεσούς Κόζαρ, επαρχιακός γραμματέας της UPA.

Ο οργανισμός ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει βοήθεια από την κυβέρνηση για τον μετριασμό των ζημιών που προκαλούνται από αυτές τις καταιγίδες. Επιπλέον, ενθάρρυνε τους αγρότες να συνάψουν ασφάλιση χαλαζιού (η προθεσμία είναι η 30ή Ιουνίου), «μια πολιτική που είναι αρκετά προσιτή και προσφέρει σημαντική κάλυψη έως και 100% των ζημιών που υπέστησαν», σύμφωνα με τον Κόζαρ.

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