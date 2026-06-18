Ρωσία: Άνδρας ζούσε 18 μήνες με κλαδί 12 εκατοστών μέσα στο κρανίο του χωρίς να το γνωρίζει

Ο 50χρονος Γιούρι, κάτοικος της πόλης Ριλσκ στην περιφέρεια Κουρσκ της τη Ρωσία , το 2024 έκοβε κλαδιά σφενδάμου στον κήπο του όταν ένιωσε ξαφνικά έναν οξύ πόνο στο αριστερό του μάτι.

Δεν φορούσε προστατευτικά γυαλιά, υπέθεσε αμέσως ότι κάποιο κομμάτι ξύλου είχε χτυπήσει το μάτι του, επειδή όμως ο πόνος υποχώρησε μετά από λίγο, θεώρησε ότι δεν επρόκειτο για σοβαρό τραυματισμό.

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