Μυστήριο στο Λονδίνο: Σορός βρέθηκε στις ρόδες αεροπλάνου μετά την προσγείωση

Σκηνές που προκαλούν ανατριχίλα εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, όπου εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα στο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους που είχε φτάσει από το Μαρόκο.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε λίγο μετά την προσγείωση της πτήσης και έχει σημάνει συναγερμό στις βρετανικές Αρχές, που ερευνούν πώς βρέθηκε το άτομο στο συγκεκριμένο σημείο του αεροσκάφους.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε αμέσως μετά τον εντοπισμό, με ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο. Η πτήση είχε αναχωρήσει από την Ταγγέρη και προσγειώθηκε στο Gatwick περίπου στις 13:45 (ώρα Ελλάδος).

Η Αστυνομία του Σάσεξ έχει αρχίσει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου, ενώ, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Νωρίτερα, εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανέφερε ότι οι υπηρεσίες συνεργάζονται με την Αστυνομία και τον ιατροδικαστή.

Το περιστατικό θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα.