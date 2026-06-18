Μακρόν για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών – Ιράν: «Δεν είμαι βέβαιος ότι ο πόλεμος τελείωσε»

Ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους σημείωσε ότι η Δύση δεν υποχώρησε έναντι του Ιράν και επανέλαβε πως οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης είναι περιορισμένες

Newsbomb

Μακρόν για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών – Ιράν: «Δεν είμαι βέβαιος ότι ο πόλεμος τελείωσε»
AP.
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  • Ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τη συμφωνία ΗΠΑ
  • Ιράν ως απόφαση αυθορμητισμού, χωρίς να είναι βέβαιος ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει οριστικά.
  • Υποστήριξε ότι η Δύση δεν υποχώρησε έναντι του Ιράν και ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης είναι περιορισμένες.
  • Η Γαλλία είναι διατεθειμένη να βοηθήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλα κράτη, παρά την επιφύλαξη των ΗΠΑ.
  • Τόνισε την ανάγκη στήριξης του Λιβάνου στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και κάλεσε το Ισραήλ να επιδείξει υπευθυνότητα στη Λωρίδα της Γάζας και τον Λίβανο.
  • Προειδοποίησε για τον κίνδυνο από τα διόδια στα Στενά του Ορμούζ και πρότεινε την ανάπτυξη εναλλακτικών ενεργειακών υποδομών.
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Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε απόψε (18/06) ότι η υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν ήταν μία απόφαση «αυθορμητισμού», η οποία ωστόσο κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Όμως, σημείωσε πως δεν είναι απολύτως πεπεισμένος ότι ο πόλεμος έχει οριστικά τελειώσει.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι είναι λάθος να λέγεται ότι η Δύση υποχώρησε έναντι του Ιράν, επισημαίνοντας ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένες. Πάντως, εκτίμησε ότι αλλαγή του καθεστώτος στην στο Ιράν με βομβαρδισμούς δεν είναι εφικτή.

Ο Μακρόν είπε, επίσης, ότι η Γαλλία είναι διατεθειμένη να βοηθήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και σχεδόν άλλα 40 κράτη, αλλά σχολίασε πως ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει επιφυλακτικός έναντι αυτής της πρότασης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε επίσης την ανάγκη στήριξης του Λιβάνου στην προσπάθειa για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ενώ, σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά του Ιράν, σχολίασε ότι η εμπλοκή της Γαλλίας της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι απαραίτητη αναφορικά με την άρση των κυρώσεων που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε ακόμη το Ισραήλ να επιδείξει υπευθυνότητα σε ό,τι αφορά τις πολιτικές του στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και στον Λίβανο.

Σχετικά με το ζήτημα των τελών στα Στενά του Ορμούζ, ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για «υπαρκτό κίνδυνο», λέγοντας ότι «δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτό μπορεί να αποφευχθεί και για αυτό θα πρέπει να στραφούμε προς εναλλακτικές ενεργειακές υποδομές».

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, ο Μακρόν εκτίμησε ότι αμύνεται αποτελεσματικά, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι το 2025, ο Τραμπ εκτιμούσε πως το Κίεβο έχει χάσει τον πόλεμο. Ο πρόεδρος της Γαλλίας ολοκλήρωσε ότι θα πρέπει να ασκηθούν πιέσεις προς τη Μόσχα ώστε να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη μίας μόνιμης και σταθερής ειρήνης.

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