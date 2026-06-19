Κινέζα μαγείρεψε βατραχοπόδαρα και κατέληξε με ζωντανά σκουλήκια μήκους 10 εκατοστών στο δέρμα της

Snapshot Μια γυναίκα στην Κίνα παρουσίασε έντονο πόνο και μεγάλο εξόγκωμα στο χέρι της λόγω παρασίτων που βρέθηκαν και αφαιρέθηκαν από το νοσοκομείο της Σενζέν.

Το παράσιτο μεταδόθηκε πιθανώς μέσω μολυσμένου ξύλου κοπής που χρησιμοποιήθηκε για βατραχοπόδαρα και άλλα πιάτα χωρίς σωστό πλύσιμο.

Οι γιατροί προειδοποιούν ότι τα παράσιτα μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο το δέρμα αλλά και μυς, μάτια, εγκέφαλο και άλλα όργανα, προκαλώντας όζους και σοβαρά προβλήματα.

Η κοινή πρακτική χρήσης της ίδιας σανίδας κοπής για ωμά και μαγειρεμένα φαγητά χωρίς πλύσιμο αυξάνει τον κίνδυνο παρασιτικών λοιμώξεων.

Προηγούμενο περιστατικό στην Κίνα έδειξε αφαίρεση 8 εκ. σκουληκιού από εγκέφαλο γυναίκας που είχε εκτεθεί σε επικίνδυνες συνήθειες υψηλού κινδύνου. Snapshot powered by AI

Οι έντονοι πόνοι και ένα μεγάλο εξόγκωμα στο χέρι της, σε μέγεθος μπάλας πινγκ - πονγκ οδήγησαν μία Κινέζα στο νοσοκομείο, του Σενζέν στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ.

Εκεί οι γιατροί αφαίρεσαν δύο σκουλήκια από το χέρι της, σύμφωνα με το κανάλι Shenzhen TV. Ανέφεραν ότι επρόκειτο για ένα είδος παρασίτου που συναντάται συχνά στον οργανισμό ατόμων με ανθυγιεινό τρόπο ζωής.

Η Γουάνγκ ανέφερε ότι μαγειρεύει βατραχοπόδαρα στο σπίτι και τα σφάζει πάνω στην ίδια σανίδα κοπής που χρησιμοποιεί και για τα κρύα πιάτα. Οι γιατροί πιστεύουν ότι το μαχαίρι της κουζίνας και το ξύλο κοπής της είχαν πιθανώς μολυνθεί από κύστες του παρασίτου, προετοιμάζοντας όλα τα πιάτα στο ίδιο ξύλο.

Ένας γιατρός από το δερματολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Σενζέν δήλωσε ότι το εν λόγω παράσιτο μπορεί εκτός από το δέρμα, στους μυς, στα μάτια, στο στήθος, στον εγκέφαλο και στα σπλάχνα. Το πιο συνηθισμένο σύμπτωμα είναι οι όζοι κάτω από το δέρμα.

Προειδοποίησε ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί κατά το μαγείρεμα των τροφίμων, καθώς αυτό μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε εστία αναπαραγωγής παρασίτων. Η χρήση της ίδιας σανίδας κοπής για ωμά και μαγειρεμένα πιάτα είναι συνηθισμένη πρακτική στην Κίνα. Ωστόσο, το πλύσιμο της πριν από την αλλαγή χρήσης θα μπορούσε να αποτρέψει τέτοιες περιπτώσεις.

Νωρίτερα τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, αφαιρέθηκε από τον εγκέφαλο μιας γυναίκας στην Κίνα ένα σκουλήκι μήκους 8 εκατοστών. Η ίδια απέδωσε την ευθύνη σε μια σειρά από συνήθειες υψηλού κινδύνου, αναφέροντας ότι κάποτε είχε τοποθετήσει ένα ωμό πόδι βατράχου μέσα σε μια οδοντική κοιλότητα για να αντιμετωπίσει έναν πονόδοντο. Επίσης, έπινε συχνά μη επεξεργασμένο νερό από πηγές του βουνού και κατανάλωνε φαρμακευτικό κρασί από φίδι.