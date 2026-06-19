Ξαναχτύπησε η «κατάρα» των ταινιών τρόμου του Χόλιγουντ- Ποιοι ηθοποιοί έπεσαν θύματά της

Snapshot Η Ντέιβι Τσέις, γνωστή για τον ρόλο της στο «The Ring», πέθανε ξαφνικά μετά από χρόνια απομόνωσης και αστέγιας.

Πολλοί ηθοποιοί από ταινίες τρόμου, όπως η Χέδερ Ο'Ρουρκ και η Ντομινίκ Νταν από το «Poltergeist», πέθαναν νέοι υπό τραγικές συνθήκες.

Η «κατάρα του Poltergeist» αναφέρεται στην αλληλουχία πρόωρων θανάτων πολλών συντελεστών της σειράς ταινιών.

Ο Μπράντον Λι, γιος του Μπρους Λι, σκοτώθηκε κατά λάθος στα γυρίσματα της ταινίας «The Crow» λόγω χρήσης πραγματικού όπλου.

Η Τζούντιθ Μπάρσι, παιδί ηθοποιός σε ταινία τρόμου, δολοφονήθηκε μαζί με τη μητέρα της σε μια οικογενειακή τραγωδία. Snapshot powered by AI

Ο ξαφνικός θάνατος της Ντέιβι Τσέις, της Σαμάρα από το «The Ring» αναζωπύρωσε τους φόβους για μια κατάρα που μαστίζει τα πλατό των ταινιών τρόμου του Χόλιγουντ.

Το όνομά της βρίσκεται πλέον σε μία μακάβρια λίστα ηθοποιών ταινιών τρόμου που έφυγαν τραγικά νωρίς από τη ζωή, η οποία περιλαμβάνει αστέρες από τη σειρά ταινιών «Poltergeist», τη σειρά «It» και ακόμη και τον γιο του ειδικού στις πολεμικές τέχνες Μπρους Λι.

Η Τσέις έγινε γνωστή για πρώτη φορά ως παιδί το 2002 με την εντυπωσιακή ερμηνεία της ως Σαμάρα Μόργκαν στην ταινία «The Ring». Αργοτερα απέκτησε φήμη δανείζοντας τη φωνή της στη Lilo την επιτυχημένη ταινία της Disney του 2002 «Lilo & Stitch».

Η Τσέις αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας το 2013 και εντελώς από τη δημόσια ζωή το 2017, όταν δημοσίευσε για τελευταία φορά στα κοινωνικά δίκτυα.

Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με πληροφορίες, ζούσε στους δρόμους, ενώ η ετεροθαλής αδελφή της και ο μάνατζέρ της έψαχναν απεγνωσμένα στις τοπικές κοινότητες αστέγων για να την βρουν.

Ο πρόωρος θάνατος της Τσέις είναι ο πιο πρόσφατος σε μια μακρά σειρά ηθοποιών που έγιναν διάσημοι για τους ρόλους τους σε ταινίες τρόμου.

Η πιο αξιοσημείωτη ήταν η νεαρή Χέδερ Ο'Ρουρκ, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στο Χόλιγουντ σε ηλικία μόλις έξι ετών με την ανατριχιαστική ερμηνεία της ως της παιδικής μέντιουμ Κάρολ Άνν Φρίλινγκ στην τριλογία «Poltergeist».

This is Heather O' Rourke.



The Director of Poltergeist, Steven Spielberg, approached her and her Mother in a shopping mall as he was 'mesmerised' by her beauty and wanted her to appear in the film.



She delivered the 'iconic line':



"They're here"



Spielberg was said to be very… pic.twitter.com/JhHY2sqlh3 — UNN (@UnityNewsNet) June 8, 2026

Εδραίωσε τη θέση της στο είδος ως ένας από τους πιο αξιομνημόνευτους χαρακτήρες, αλλά πέθανε τραγικά σε ηλικία μόλις 12 ετών, λίγους μήνες πριν από την κυκλοφορία του «Poltergeist III» το 1988.

Η Χέδερ πέθανε από σηπτικό σοκ ως αποτέλεσμα εντερικής απόφραξης, μετά από χειρουργική επέμβαση και δύο καρδιακές ανακοπές.

Ο θάνατός της συγκλόνισε , αλλά πυροδότησε επίσης θεωρίες σχετικά με μια υποτιθέμενη «κατάρα του Poltergeist», αφού τρεις από τους συμπρωταγωνιστές της πέθαναν επίσης νέοι.

Η πρώτη ήταν η Ντομινίκ Νταν, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στο «Poltergeist» ως η μεγαλύτερη αδελφή του χαρακτήρα της Χέδερ, η Ντάνα Φρίλινγκ.

Ο ρόλος αυτός σηματοδότησε την ανάδειξη της Νταν στο προσκήνιο και την οδήγησε να πρωταγωνιστήσει στη γουέστερν ταινία «The Shadow Riders», μόνο για να τερματιστεί τραγικά η ζωή της λίγο αργότερα.

Μόλις λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του «Poltergeist», η 22χρονη βρισκόταν στο σπίτι της στο Δυτικό Χόλιγουντ, όταν εκείνη και ο πρώην σύντροφός της, Τζον Τόμας Σουίνι, άρχισαν να διαπληκτίζονται στην είσοδο του σπιτιού.

Ο Σουίνι επιτέθηκε στη Νταν, τη στραγγάλισε και την έβαλε σε κώμα. Πέθανε πέντε ημέρες αργότερα, στις 4 Νοεμβρίου 1982.

Η σειρά ταινιών χτυπήθηκε από μια δεύτερη τραγωδία το 1985, με τον θάνατο του Τζούλιαν Μπεκ, ο οποίος υποδύθηκε τον ηγέτη της αιρετικής ομάδας της Αποκάλυψης, τον αιδεσιμότατο Χένρι Κέιν, στο «Poltergeist II».

Ήταν γνωστός για τη σκηνοθεσία θεατρικών έργων και την ποίησή του, παράλληλα με την υποκριτική του, σε μια καριέρα που διήρκεσε δεκαετίες.

Ο Μπεκ ήταν συν-σκηνοθέτης του «Living Theatre» και εμφανίστηκε επίσης σε διάφορες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων και ένα επεισόδιο του «Miami Vice».

Ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί με καρκίνο του στομάχου το 1983 και πέθανε σε ηλικία 60 ετών δύο χρόνια αργότερα, στις 14 Σεπτεμβρίου 1985 — πριν από την κυκλοφορία της δεύτερης ταινίας της σειράς τρόμου.

Εισήχθη στο American Theater Hall of Fame το 2004, περίπου 19 χρόνια μετά το θάνατό του.

Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Μπεκ, πέθανε και ο Γουίλιαμ Σάμσον, επίσης ηθοποιός στο «Poltergeist II», σε ηλικία 53 ετών, από νεφρική ανεπάρκεια μετά από μεταμόσχευση καρδιάς και πνευμόνων.



Οι θάνατοι των τεσσάρων ηθοποιών μέσα σε λίγα μόλις χρόνια οδήγησαν σε φήμες για μια «κατάρα του Poltergeist», η οποία, σύμφωνα με τους θεωρητικούς, ξεκίνησε από το έτος μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας.

Οι αναφορές για μια «κατάρα», ωστόσο, δεν περιορίζονται στο «Poltergeist».

Ο παιδικός σταρ Τζόναθαν Μπράντις ξεκίνησε την καριέρα του ως μοντέλο πριν στραφεί στην υποκριτική στα πρώτα του εφηβικά χρόνια.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε σε τηλεοπτική σειρά που ήταν διασκευή του «It», βασισμένη στο μυθιστόρημα του Στίβεν Κινγκ, το 1990, σε ηλικία μόλις 14 ετών.

Η καριέρα του απογειώθηκε, αλλά σταμάτησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Βρέθηκε κρεμασμένος στις 11 Νοεμβρίου 2003 από φίλους του και πέθανε την επόμενη μέρα, σε ηλικία 27 ετών.

Ο γιος του Μπρους Λι, ο Μπράντον Λι, πέθανε μετά από ένα περιστατικό στα γυρίσματα της μοναδικής ταινίας τρόμου που γύρισε ποτέ.

Ο Λι ήταν μόλις 28 ετών όταν πυροβολήθηκε κατά λάθος και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας σκηνής της ταινίας «The Crow», στην οποία είχε αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

In 1993, actor Brandon Lee, son of Bruce Lee, was tragically killed by a prop gun on the set of *The Crow*.



The fatal accident occurred due to a mishandling of props. In an earlier scene, a cartridge with only a primer and a bullet was fired, causing the bullet to lodge in the… pic.twitter.com/sBOUJQCBsG — Morbid Knowledge (@MorbidKnowledge) September 23, 2024

Η γοτθική ταινία τρόμου του 1994 περιλάμβανε μια σκηνή στην οποία ο χαρακτήρας του Λι πυροβολούνταν και σκοτωνόταν από κακοποιούς.

Η παραγωγή χρησιμοποίησε ένα πραγματικό περίστροφο για τη σκηνή και ο Λι τραυματίστηκε θανάσιμα όταν ένας ηθοποιός πυροβόλησε με το όπλο, το οποίο πίστευε ότι ήταν γεμάτο με άσφαιρα.

Ωστόσο, ένα θραύσμα από ψεύτικο φυσίγγι είχε παραμείνει στην κάννη από προηγούμενη λήψη και αυτό χτύπησε τον Λι με σχεδόν την ίδια δύναμη όπως μια πραγματική σφαίρα.

Πέθανε αργότερα στο νοσοκομείο, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση διάρκειας πολλών ωρών σε μια προσπάθεια να σωθεί η ζωή του.

Ο θάνατός του, τον Μάρτιο του 1993, θεωρείται ευρέως ως ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα που έχουν συμβεί ποτέ σε πλατό ταινίας και οδήγησε σε ριζικές βελτιώσεις στα μέτρα ασφαλείας στα πλατό.

Ίσως όμως η νεότερη και πιο τραγική ηθοποιός που έπεσε θύμα της «κατάρας» ήταν η μικρή Τζούντιθ Μπάρσι, η οποία εμφανίστηκε στην ταινία του 1987 «Τα Σαγόνια: Η Εκδίκηση».

Τόσο η Τζούντιθ, που τότε ήταν μόλις 10 ετών, όσο και η μητέρα της σκοτώθηκαν σε μια διπλή δολοφονία-αυτοκτονία που διέπραξε ο πατέρας της, Γιόζεφ Μπάρσι, το 1988.



