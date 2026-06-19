Αυστραλία: Συνελήφθη Βρετανίδα ηθοποιός που προσπάθησε να εισάγει 320 κιλά μεθαμφεταμίνης στη χώρα

Η Βρετανίδα ηθοποιός Εμάα Χούσεν συνελήφθη καθώς προσπάθησε να εισάγει 320 κιλά μεθαμφεταμίνης στην Αυστραλία από τη Δυτική Αφρική.

Η 34χρονη ηθοποιός, η οποία εμφανίστηκε στη σειρά «Eastenders» και στην ταινία «Χωρίς Οίκτο» του 2013 με τον Τζέισον Στέιθαμ, παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου στο Σίδνεϊ την Πέμπτη, αφού της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα εισαγωγής εμπορικής ποσότητας μεθαμφεταμίνης στην Αυστραλία. Η μέγιστη ποινή φυλάκισης γι' αυτήν την κατηγορία είναι η ισόβια κάθειρξη.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η Χούσεν μαζί με ένα ζευγάρι από την Αυστραλία, προσπάθησε να εισάγει μεθαμφεταμίνη, αξίας 296 εκατ. αυστραλιανών δολαρίων (σχεδόν 192 εκατομμύρια ευρώ), κρυμμένη εμπορευματοκιβώτια, τα οποία έφτασαν σε ένα λιμάνι της χώρας από την Γκάνα.

Οι έρευνες των αρχών

Τον Απρίλιο, οι συνοριακές αρχές της Αυστραλίας εντόπισαν «ανωμαλίες» σε δύο εμπορευματοκιβώτια που είχαν φτάσει στο λιμάνι Port Botany του Σίδνεϊ από τη Γκάνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι αρχές εντόπισαν μια «λευκή κρυσταλλωμένη ουσία» αφού εξέτασαν το περιεχόμενο των εμπορευματοκιβωτίων, ενώ περαιτέρω έρευνες επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για μεθαμφεταμίνη.

Η αστυνομία αφαίρεσε τα ναρκωτικά από τα εμπορευματοκιβώτια, πριν αυτά παραδοθούν σε μια αποθήκη στην περιοχή Γκίραγουιν, στα δυτικά προάστια του Σίδνεϊ. Παρακολουθώντας την αποθήκη, οι αρχές εντόπισαν την 34χρονη ηθοποιό να επιβλέπει την αποσυσκευασία των εμπορευματοκιβωτίων και έτσι συνελήφθη.

Στο πλαίσιο των ερευνών, η αστυνομία συνέλαβε, επίσης, μια 30χρονη γυναίκα και έναν 32χρονο άνδρα, οι οποίοι είχαν νοικιάσει την συγκεκριμένη αποθήκη, χρησιμοποιώντας πλαστές ταυτότητες.

«Η κατάσχεση αυτών των ναρκωτικών – τα οποία έχουν εκτιμώμενη αξία 296 εκατομμύρια δολάρια – απέτρεψε την πιθανή διακίνηση εκατομμυρίων δόσεων στους δρόμους της Αυστραλίας», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της Αυστραλιανής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, Τρέβορ Ρόμπινσον.