Βανς προς Ισράηλ: «Ο Τραμπ είναι ο μόνος σύμμαχος που σας έχει απομείνει στον κόσμο»

Snapshot Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μόνος ισχυρός σύμμαχος που έχει απομείνει στο Ισραήλ παγκοσμίως.

Ο Βανς υπερασπίστηκε τη συμφωνία με το Ιράν παρά τις επικρίσεις για την ανεπαρκή αντιμετώπιση του πυραυλικού και πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και τους περιορισμούς στο Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ παρέχουν στο Ισραήλ περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε στρατιωτική βοήθεια και ο Βανς τόνισε τη σημασία αυτής της στήριξης.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν τη συμφωνία κακή για το Ισραήλ και ο υπουργός εθνικής ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν

Γκβιρ δήλωσε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα θα παραμείνουν στον Λίβανο.

Ο Βανς επέκρινε την πολιτική βία ως λύση και κάλεσε το Ισραήλ να εμπιστευθεί τη σχέση του με τις ΗΠΑ για την εθνική του ασφάλεια. Snapshot powered by AI

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επιτέθηκε έντονα στους Ισραηλινούς επικριτές της συμφωνίας με το Ιράν, λέγοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μόνος σύμμαχος που έχει απομείνει στο Ισραήλ στον κόσμο, σε μια έντονη επίπληξη όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα δισεκατομμύρια σε αμυντική βοήθεια που λαμβάνει η χώρα από την Αμερική.

Ο Βανς υπερασπιζόταν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε αυτή την εβδομάδα για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, την οποία επικριτές στις ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν καταδικάσει για την αποτυχία της να περιορίσει το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και για την αδυναμία του να παράσχει σαφή πορεία για την αποσυναρμολόγηση των πυρηνικών εγκαταστάσεών του, ενώ παράλληλα περιορίζει το Ισραήλ στον πόλεμό του με τους μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Όταν ρωτήθηκε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων του Λευκού Οίκου σχετικά με μια αναφορά ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι εξοργισμένος με τη συμφωνία , είπε ότι δεν είχε ακούσει τέτοια σχόλια από τον Νετανιάχου, αλλά επέκρινε μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Ισραηλινού ηγέτη, τα οποία, όπως είπε, επιτέθηκαν όχι μόνο στη συμφωνία αλλά και προσωπικά στον Τραμπ.

«Το μήνυμά μου προς αυτούς θα ήταν διττό. ​Νο 1: Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μόνος αρχηγός κράτους σε ολόκληρο τον κόσμο που συμπαθεί το έθνος του Ισραήλ αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Βανς στους δημοσιογράφους. «Αν ήμουν στο υπουργικό συμβούλιο της ισραηλινής κυβέρνησης, ίσως να μην έπρεπε να επιτεθώ στον μόνο ισχυρό σύμμαχο που μου έχει απομείνει σε ολόκληρο τον κόσμο».

Είπε ότι θα υπενθυμίσει επίσης στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου ότι τα δύο τρίτα των αμυντικών όπλων που έχουν προστατεύσει το Ισραήλ «έχουν κατασκευαστεί από αμερικανικά χέρια και έχουν πληρωθεί με δολάρια Αμερικανών φορολογούμενων». Οι ΗΠΑ παρέχουν στο Ισραήλ περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια ετησίως, αλλά οι δύο χώρες διαπραγματεύονται μια νέα συμφωνία βοήθειας.

«Το πρόβλημα στο Ισραήλ δεν είναι ο Τραμπ»

«Το πρόβλημα για το Ισραήλ δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και όποιος στο Ισραήλ πιστεύει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά του είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να ξυπνήσει και να αντιληφθεί την πραγματικότητα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα», δήλωσε ο Βανς.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον μακροχρόνιο σύμμαχο Ισραήλ , κλιμακώνοντας τις εντάσεις σχεδόν τέσσερις μήνες αφότου οι δύο χώρες συνεργάστηκαν για να επιτεθούν στο Ιράν. Ο πόλεμος έχει αναστατώσει τις αγορές και την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, καθώς η Τεχεράνη απάντησε κλείνοντας την κρίσιμη οδό εφοδιασμού των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, Ισραηλινοί ανώτεροι αξιωματούχοι, μιλώντας ανώνυμα, δήλωσαν ότι οι όροι της συμφωνίας ήταν κακοί για το Ισραήλ επειδή δεν αντιμετώπισαν τις ανησυχίες σχετικά με το πυρηνικό και βαλλιστικό πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, μια άποψη που, όπως λένε, συμμερίζεται η ηγεσία του Ισραήλ. Ο Τραμπ προσπάθησε να υποβαθμίσει τις ανησυχίες του Ισραήλ κατά τη διάρκεια των τελικών δηλώσεων την Τετάρτη στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία. Ο Νετανιάχου θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια «πιο ήπια πινελιά» στον αγώνα κατά των μαχητών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, δήλωσε ο Τραμπ.

Στα πρώτα του σχόλια μετά τη συμφωνία, ο Νετανιάχου δήλωσε σε δημόσια εκδήλωση ότι το Ισραήλ εκτιμά τη σχέση του με τις ΗΠΑ, αλλά θα συνεχίσει να κατέχει το νότιο Λίβανο για να διατηρήσει την ασφάλεια των πολιτών που ζουν κοντά στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ.

Το Ισραήλ δημοσίευσε χθες (18/6) έναν χάρτη που δείχνει μια διευρυμένη ζώνη στρατιωτικού ελέγχου στο νότιο Λίβανο και δήλωσε ότι δεν θα απέκλειε την πραγματοποίηση επιθέσεων πέρα ​​από αυτήν, αμφισβητώντας τους όρους της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ο ακροδεξιός υπουργός εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό του Νετανιάχου, επέκρινε σκληρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και επέμεινε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα θα παραμείνουν στον Λίβανο.

«Δεν μπορετε να λύνετε κάθε πρόβλημα ασφαλείας, σκοτώνοντας»

Ο Βανς επέκρινε τον Μπεν-Γκβιρ και τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς σε συνέντευξη που έδωσε στους New York Times και δημοσιεύτηκε νωρίτερα την Πέμπτη. «Ποια είναι η ακριβής πρότασή σας; Είστε μια χώρα 9 εκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν μπορείτε απλώς να σκοτώσετε για να αποφύγετε την επίλυση κάθε προβλήματος εθνικής ασφάλειας που έχετε», είπε ο Βανς.

«Βρίσκω όλο αυτό τον πανικό στο Ισραήλ λίγο περίεργο, επειδή πιστεύω ότι προέρχεται από μια κατάσταση δυσπιστίας και νομίζω ότι η Αμερική έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη αυτής της περιοχής, του κόσμου», είπε ο Βανς. Ο Μπεν-Γκβιρ απάντησε στις παρατηρήσεις του Βανς στο Χ, λέγοντας: «Αυτή είναι η πρόταση... Να αντιμετωπίσουμε τους Ναζί του 21ου αιώνα, όπως ακριβώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπισαν τους Ναζί του 20ού αιώνα».

Ο Τραμπ, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τις δηλώσεις του Βανς την Πέμπτη, δήλωσε ότι ενθάρρυνε όλους στη Μέση Ανατολή να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους να επιτρέψουν τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων. «Αναμένουμε πλήρη εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ», έγραψε ο Τραμπ.

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