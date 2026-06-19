Στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, αφαιρέθηκε η αναφορά σε κυρώσεις κατά των Ισραηλινών υπουργών

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη, βασισμένη στη λύση των δύο κρατών, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

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Στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, αφαιρέθηκε η αναφορά σε κυρώσεις κατά των Ισραηλινών υπουργών
epa12982980 A view of the flags of European Union (EU) member states inside the Europa Building of the EU Council ahead of the Foreign Affairs Council in its Trade configuration in Brussels, Belgium, 22 May 2026. EU trade ministers meet to discuss economic security, the impact of the Middle East conflict on global trade flows, the state of play of WTO reform following the 14th WTO Ministerial Conference in Yaounde, and ongoing international trade negotiations. EPA/Olivier Hoslet
EPA
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ αφαιρέθηκε η αναφορά για κυρώσεις κατά Ισραηλινών υπουργών που υποκινούν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει την κακομεταχείριση κρατουμένων μετά την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla και εκφράζει ανησυχία για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.
  • Η ΕΕ καλεί το Ισραήλ να επιτρέψει άμεση πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας, να επανανοίξει τα συνοριακά περάσματα της Γάζας και να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο.
  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, την αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και απορρίπτει την επέκταση ισραηλινής κυριαρχίας στο 70% της Γάζας.
  • Η ΕΕ επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στη λύση των δύο κρατών και καταδικάζει τις παράνομες εποικιστικές δραστηριότητες του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη και Ανατολική Ιερουσαλήμ.
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Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη Μέση Ανατολή αφαίρεσαν την έκκληση για κυρώσεις κατά Ισραηλινών υπουργών.

Τα εγκριθέντα συμπεράσματα καταδικάζουν «την κακομεταχείριση κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων Ευρωπαίων πολιτών, μετά την αναχαίτιση του Παγκόσμιου Στόλου Sumud σε διεθνή ύδατα» και τη συμπεριφορά «εξτρεμιστών υπουργών που υποκινούν και προωθούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Επιπλέον, «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει ότι θα συνεχίσει να εξετάζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν εν προκειμένω», καταλήγει το κείμενο.

Σε σύγκριση με τα προηγούμενα σχέδια, η έκκληση για «συνέχιση των εργασιών για περιοριστικά μέτρα κατά εξτρεμιστών υπουργών που υποκινούν και προωθούν τέτοιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» έχει αφαιρεθεί.

Αναλυτικότερα, τα Συμπεράσματα για τη Γάζα αναφέρουν:

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδεινούμενη κατάσταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης και καταστροφικής ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα. Καλεί το Ισραήλ να επιτρέψει άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση και συνεχή διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα στη Γάζα και σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης του θαλάσσιου διαδρόμου της Κύπρου για συμπλήρωση των χερσαίων οδών, καθώς και να επιτρέψει στον ΟΗΕ και τις υπηρεσίες του και στις ανθρωπιστικές οργανώσεις να εργάζονται ανεξάρτητα και αμερόληπτα για τη διάσωση ζωών και τη μείωση της ανθρώπινης οδύνης. Ζητεί επίσης από το Ισραήλ να επανανοίξει τα συνοριακά περάσματα της Γάζας, καθώς και τον ιατρικό διάδρομο μεταξύ Γάζας και Δυτικής Όχθης, να επιτρέψει την πρόσβαση διεθνών ΜΜΕ και να ανακαλέσει την απόφασή του σχετικά με τον νόμο για την εγγραφή ΜΚΟ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Ισραήλ να συμμορφωθεί με όλες τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Η προστασία των αμάχων πρέπει να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη, βασισμένη στη λύση των δύο κρατών, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου δύο δημοκρατικά κράτη, το Ισραήλ και η Παλαιστίνη, συνυπάρχουν ειρηνικά εντός ασφαλών και αναγνωρισμένων συνόρων. Αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στις προσπάθειες οικοδόμησης ειρήνης και στη δημιουργία των αναγκαίων βάσεων για μια διαπραγματευμένη και διαρκή ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης και στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζει τη διεξαγωγή ειδικής διάσκεψης στο Παρίσι στις 12 Ιουνίου 2026.

Υπενθυμίζοντας τα προηγούμενα συμπεράσματά του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει ανησυχία για την έλλειψη προόδου από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην εφαρμογή της εκεχειρίας και των λοιπών διατάξεων του Ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Καλεί όλα τα μέρη να τις εφαρμόσουν πλήρως, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις διεθνείς πολιτικές και νομικές αρχές. Ζητεί τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και άλλων μη κρατικών ένοπλων ομάδων, την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας και την ανάπτυξη προσωρινής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, όπως προβλέπεται στο Συνολικό Σχέδιο Τερματισμού της Σύγκρουσης στη Γάζα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει κατηγορηματικά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι προτίθεται να ελέγξει το 70% της επικράτειας της Γάζας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει την κακομεταχείριση κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων Ευρωπαίων πολιτών, μετά την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα, καθώς και τη συμπεριφορά εξτρεμιστών υπουργών που υποκινούν και προωθούν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λαμβάνει υπόψη ότι το Συμβούλιο θα συνεχίσει να εξετάζει σχετικά μέτρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να εργάζεται για την εφαρμογή του Συνολικού Σχεδίου Τερματισμού της Σύγκρουσης στη Γάζα, σύμφωνα με το Ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων μέσω της Αποστολής Συνοριακής Συνδρομής της ΕΕ στο σημείο διέλευσης της Ράφα (EUBAM Rafah) και της Αποστολής Αστυνομίας της ΕΕ στα Παλαιστινιακά Εδάφη (EUPOL COPPS), καθώς και για την ανοικοδόμηση και ανασυγκρότηση της Γάζας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την Παλαιστινιακή Αρχή, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρυθμιστικής της ατζέντας, ώστε να μπορεί να ανακτήσει με ασφάλεια τον αποτελεσματικό έλεγχο της Γάζας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί εκ νέου το Ισραήλ να απελευθερώσει επειγόντως όλα τα παρακρατηθέντα έσοδα εκκαθάρισης και να επεκτείνει τις υπηρεσίες τραπεζικής διαμεσολάβησης μεταξύ ισραηλινών και παλαιστινιακών τραπεζών, στοιχεία απαραίτητα για τη λειτουργία της Παλαιστινιακής Αρχής και την παροχή βασικών υπηρεσιών στον πληθυσμό. Χαιρετίζει την πρόσφατη αποδέσμευση ευρωπαϊκών κονδυλίων προς την Παλαιστινιακή Αρχή, μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού PEGASE.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την καταδίκη του για μονομερείς ενέργειες του Ισραήλ που αποσκοπούν στην επέκταση της παρουσίας του στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, την οποία η γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της 19ης Ιουλίου 2024 έκρινε παράνομη. Καλεί την κυβέρνηση του Ισραήλ να αναστρέψει την επέκταση των εποικισμών, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής E1, οι οποίοι είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, να τηρήσει τις υποχρεώσεις της και να προστατεύσει τον παλαιστινιακό πληθυσμό των κατεχόμενων εδαφών, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανικών κοινοτήτων και άλλων μειονοτήτων, καθώς και να διασφαλίσει τη διατήρηση του καθεστώτος των ιερών τόπων της Ιερουσαλήμ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για κατασκευαστικά έργα στην περιοχή E1 ή άλλες εποικιστικές δραστηριότητες και υπογραμμίζει τις νομικές και reputational συνέπειες για όσους εμπλέκονται σε τέτοιες κατασκευές. Καταδικάζει την αυξανόμενη βία εποίκων κατά Παλαιστινίων αμάχων, ζητεί λογοδοσία και χαιρετίζει την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά εξτρεμιστών εποίκων και οργανώσεων που τους υποστηρίζουν, καθώς και περαιτέρω μέτρων κατά της Χαμάς. Καταδικάζει επίσης την υιοθέτηση νόμου για τη θανατική ποινή από το Ισραήλ και ζητεί την άμεση κατάργησή του. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την πρόθεση της Επιτροπής να παρουσιάσει επιλογές πριν από το Συμβούλιο της 13ης Ιουλίου 2026, υπό το φως της περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης σχετικά με τους παράνομους εποικισμούς.

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