Ψυχολόγος ντύθηκε Buzz Lightyear για να βοηθήσει 4χρονο στη μαγνητική τομογραφία και γίνεται viral

Η συγκινητική κίνηση ενός ειδικού στις παιδικές φοβίες βοήθησε ένα μικρό αγόρι να αντιμετωπίσει μία από τις πιο δύσκολες στιγμές

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ψυχολόγος ντύθηκε Buzz Lightyear για να βοηθήσει 4χρονο στη μαγνητική τομογραφία και γίνεται viral
ΚΟΣΜΟΣ
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Snapshot
  • Ψυχολόγος ντύθηκε ως Buzz Lightyear για να βοηθήσει 4χρονο αγόρι να ολοκληρώσει μαγνητική τομογραφία χωρίς αναισθησία.
  • Η παρουσία του χαρακτήρα δημιούργησε ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον, μειώνοντας το άγχος του παιδιού.
  • Η διαδικασία μετατράπηκε σε μια θετική εμπειρία, περιγράφοντας την εξέταση ως «διαστημική αποστολή».
  • Το παιδί ολοκλήρωσε με επιτυχία την εξέταση, προκαλώντας συγκίνηση σε οικογένεια και ιατρικό προσωπικό.
Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε σε νοσοκομειακή μονάδα, όπου ένα αγοράκι μόλις 4 ετών κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαδικασία μαγνητικής τομογραφίας χωρίς τη χρήση αναισθησίας, έχοντας δίπλα του τον αγαπημένο του ήρωα, τον Buzz Lightyear.

Ένα ξεχωριστό σκηνικό για έναν μικρό ασθενή

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κλινικός ψυχολόγος Κριστιάν Κανό, ειδικευμένος στις φοβίες και το άγχος, ντύθηκε ως Buzz Lightyear από την ταινία Toy Story και δημιούργησε ένα ιδιαίτερο και φιλικό περιβάλλον μέσα στην αίθουσα της εξέτασης.

Με αυτόν τον τρόπο βοήθησε τον μικρό ασθενή να αισθανθεί μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, μετατρέποντας μια δύσκολη ιατρική διαδικασία σε μια ξεχωριστή «διαστημική αποστολή».

https://www.instagram.com/reel/DZtEMhRomZh/

«Οι μεγάλοι ήρωες βρίσκονται ανάμεσά μας»

Στη δημοσίευση που συνόδευε το βίντεο αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Σε μια πολύ ξεχωριστή ημέρα, συνοδευόμενος από τον αγαπημένο του χαρακτήρα, τον Buzz Lightyear, κατάφερε να ολοκληρώσει τη μαγνητική του τομογραφία, δείχνοντας τεράστια γενναιότητα. Στα 4 του χρόνια μας δίδαξε ότι οι μεγάλοι ήρωες δεν βρίσκονται πάντα στο διάστημα, αλλά εδώ, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες με χαμόγελο, αυτοπεποίθηση και θάρρος».

Μια αποστολή που στέφθηκε με επιτυχία

Η προσπάθεια ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς το παιδί κατάφερε να υποβληθεί στην εξέταση χωρίς αναισθησία, γεγονός που προκάλεσε χαρά και συγκίνηση τόσο στην οικογένειά του όσο και στους επαγγελματίες υγείας που βρέθηκαν δίπλα του.

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