Νότια Κορέα: Γυναίκα προσπάθησε να εισβάλλει στο σπίτι του Jungkook του K-pop συγκροτήματος BTS

Μια γυναίκα από την Βραζιλία καταδικάστηκε σε ένα έτος φυλάκισης με την κατηγορία της παρενοχλητικής παρακολούθησης και πιθανώς να απελαθεί από την Νότια Κορέα, επειδή επισκέφτηκε επανειλημμένα το σπίτι του Jungkook, μέλους του K-pop συγκροτήματος BTS.

Η γυναίκα, της οποίας η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί, άρχισε να παρενοχλεί τον Jungkook τον Δεκέμβριο του 2025, προσπαθώντας να αφήσει γράμματα και φωτογραφίες στην πόρτα του, κάτι που, όπως είπε, έκανε «από αγάπη» για τον 28χρονο τραγουδιστή. Σε μία από τις περιπτώσεις, η γυναίκα χτύπησε το κουδούνι της πόρτας του Jungkook 133 φορές.

Η γυναίκα καταδικάστηκε σε ένα έτος φυλάκισης, ενώ αναμένεται να απελαθεί από τη Νότια Κορέα, εκτός αν καταφέρει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η γυναίκα επισκέφθηκε για πρώτη φορά το σπίτι του Jungkook στη Σεούλ στις 7 Δεκεμβρίου του 2025. Κατά την διάρκεια εκείνης της «επίσκεψης», πέταξε αντικείμενα και γράμματα πάνω από την εξωτερική πόρτα του τραγουδιστή.

Λίγες μέρες αργότερα, επισκέφθηκε ξανά το σπίτι και χτύπησε το κουδούνι 133 φορές, μια πράξη που, σύμφωνα με το δικαστήριο, κατέδειξε «ακραίο βαθμό εμμονής».

Στις 13 Δεκεμβρίου συνελήφθη, όταν προσπάθησε να ακολουθήσει έναν διανομέα στο εσωτερικό του σπιτιού. Αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη μέρα με προειδοποίηση να μην πλησιάσει ξανά την ιδιοκτησία – την οποία αγνόησε.

Μέσα ένα διάστημα μερικών εβδομάδων, η γυναίκα επισκέφτηκε την κατοικία του Jungkook δεκάδες φορές, με αποτέλεσμα να της δοθεί εντολή από την αστυνομία να μην πλησιάζει το σπίτι σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

Ακόμη και τότε, η γυναίκα συνέχισε να επισκέπτεται την οικία του Jungkook. Τον Φεβρουάριο συνελήφθη ξανά.

Συνολικά, πήγε στο ακίνητο περίπου 22 φορές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η γυναίκα έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου, και αναμένεται να απελαθεί εάν δεν την κερδίσει.