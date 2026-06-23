Γερμανία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα που έφερε αιχμηρό αντικείμενο

Ο 35χρονος άνδρας είχε επιτεθεί νωρίτερα κατά αστυνομικού τραυματίζοντάς τον στο πρόσωπο

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Γερμανία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα που έφερε αιχμηρό αντικείμενο
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  • Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα που επιτέθηκε σε αστυνομικό με αιχμηρό αντικείμενο στη Φρανκφούρτη.
  • Ο 35χρονος άνδρας τραυμάτισε ελαφρά στο πρόσωπο έναν αστυνομικό πριν δεχθεί τα πυρά.
  • Ο τραυματίας άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο, χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες για την ταυτότητά του.
  • Το περιστατικό συνέβη κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Φρανκφούρτης, σε περιοχή με συχνούς αστυνομικούς ελέγχους για ναρκωτικά.
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Αστυνομικοί πυροβόλησαν και εξουδετέρωσαν σήμερα άνδρα που επιτέθηκε και τραυμάτισε έναν συνάδελφό τους κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Φρανκφούρτης, σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές.

Ο άνδρας που, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν οπλισμένος με αιχμηρό αντικείμενο, διακομίστηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο. Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητά του.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς γύρω στις 4 το απόγευμα (τοπική ώρα, 5:00 μ.μ. στην Ελλάδα) και στη συνέχεια είδαν έναν άνδρα να κείτεται στο έδαφος, όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa). Το περιστατικό συνέβη στην Kaisertor, μια πλατεία που βρίσκεται απέναντι από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Φρανκφούρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild, όλα συνέβησαν όταν στη διάρκεια ελέγχου της αστυνομίας, ένας 35χρονος άνδρας επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο εναντίον αστυνομικού, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στο πρόσωπο. Άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας τον πυροβόλησαν και τον εξουδετέρωσαν.

Στη συγκεκριμένη περιοχή, η αστυνομία διενεργεί συχνά ελέγχους που στοχεύουν στην εξάρθρωση συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών.

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