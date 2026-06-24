Σίδνεϊ: 34χρονη γυναίκα ξύπνησε από τεχνητό κώμα μια εβδομάδα μετά από επίθεση καρχαρία

Snapshot Μία 34χρονη δασκάλα από το Σίδνεϊ ξύπνησε προσωρινά από τεχνητό κώμα μετά από επίθεση καρχαρία και πολλαπλά χειρουργεία.

Η επίθεση έγινε στην παραλία Κούγκι στις 13 Ιουνίου, με σοβαρά δαγκώματα και απώλεια αίματος, που οδήγησαν σε ακρωτηριασμό χεριού.

Η γυναίκα είπε «σ’ αγαπώ» στους οικείους της και ρώτησε για την κόρη της όταν οι γιατροί μείωσαν τη φαρμακευτική αγωγή της.

Παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας και έχει προγραμματισμένες περαιτέρω εγχειρήσεις για την αποκατάστασή της.

Τον τελευταίο καιρό έχουν σημειωθεί αρκετές επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία, με μερικές να είναι θανατηφόρες. Snapshot powered by AI

Η 34χρονη δασκάλα και μητέρα Λία Στιούαρτ, που δέχθηκε επίθεση από καρχαρία σε παραλία του Σίδνεϊ, ξύπνησε προσωρινά από το τεχνητό κώμα. Αφού υπεβλήθη σε πολλαπλά χειρουργεία κατάφερε να πει «σ’ αγαπώ» στους δικούς της και να ρωτήσει για το παιδί της.

Δέχθηκε επίθεση από καρχαρία το Σάββατο 13 Ιουνίου στην παραλία Κούγκι, με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά δαγκώματα στα χέρια και τα πόδια της και να χάσει υπερβολικά πολύ αίμα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και υποβλήθηκε σε αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού του χεριού της.

Την Τρίτη, ο αδελφός της είπε ότι οι γιατροί είχαν μειώσει τη φαρμακευτική αγωγή της, ώστε να μπορέσει να ξυπνήσει για λίγο από τεχνητό κώμα. Είπε «Σας αγαπώ» στη μητέρα και τον σύντροφό της, οι οποίοι ήταν και οι δύο δίπλα στο κρεβάτι της, και ρώτησε αν είναι καλά η κόρη της.

«Αυτό εγινε πολύ πιο γρήγορο από ό,τι περίμενε κανείς και για εμάς μοιάζει με θαύμα και είναι όλα όσα τόσοι πολλοί από εμάς ελπίζαμε και προσευχόμασταν την περασμένη εβδομάδα», έγραψε ο Τζόσουα Στιούαρτ σε διαδικτυακό μήνυμα προς τους υποστηρικτές της αδερφής του.

Είπε ότι παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση πέντε ημερών την περασμένη εβδομάδα, με περισσότερες προγραμματισμένες εγχειρίσεις τις επόμενες εβδομάδες. «Η Λία έχει μακρύ δρόμο μπροστά της και παραμένει ακόμη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά αυτό είναι ένα τόσο θετικό πρώτο βήμα και μας δίνει ελπίδα για τη μακροπρόθεσμη ανάρρωσή της»

Η Στιούαρτ, η οποία εργάζεται ως δασκάλα, είχε πάει στην παραλία Κουγκί το Σάββατο το πρωί για κολύμπι και βρισκόταν στο νερό κοντά στην ακτή όταν συνέβη η επίθεση . Τέσσερις επιθέσεις συνέβησαν σε διάστημα δύο ημερών τον Ιανουάριο μεταξύ άλλων σε ένα αγόρι σε παραλία του Σίδνεϊ, το οποίο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Τον περασμένο μήνα, σημειώθηκαν δύο θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών, με έναν άνδρα να σκοτώνεται από καρχαρία στο Κουίνσλαντ ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα, ενώ στη Δυτική Αυστραλία, ο 38χρονος Στίβεν Ματαμπόνι, πατέρας δύο παιδιών, πέθανε αφού τον δάγκωσε καρχαρίας 4 μέτρων.

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