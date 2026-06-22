Αυστραλία: Μάχη για τη ζωή της δίνει 34χρονη μητέρα που δέχθηκε επίθεση από καρχαρία, ενώ κολυμπούσε

Μάχη για την ζωή της δίνει 34χρονη μητέρα στην Αυστραλία, η οποία δέχθηκε επίθεση από καρχαρία καθώς έκανε το πρωινό της μπάνιο σε παραλία του Coogee στην Αυστραλία το Σάββατο 13 Ιουνίου.

Η Leah Stewart

Η Leah Stewart νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ έχει υποβληθεί σε ακρωτηριασμό χεριού. «Έχει μακρύ δρόμο μπροστά της», ανέφερε η οικογένειά της.

Η 34χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο St Vincent και υποβλήθηκε σε «πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις», ενώ η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη αλλά σταθερή, σύμφωνα με τα αυστραλιανά μέσα.

Ο αδελφός της Stewart, Joshua, ανέφερε σε ανάρτησή του στο GoFundMe στις 17 Ιουνίου ότι η 34χρονη εξακολουθεί να υποστηρίζεται μηχανικά μετά την επίθεση.

Η Leah Stewart

«Παραμένει στη ΜΕΘ και χρειάστηκε να υποβληθεί σε εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση αυτή την εβδομάδα. Εξακολουθεί να βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές και το προσωπικό του νοσοκομείου ήταν καταπληκτικοί, όπως και οι εξαιρετικά εξειδικευμένες ομάδες χειρουργών», έγραψε ο Joshua.

Αναφέροντας ότι η αδελφή του υποβλήθηκε σε μια «ακόμη πιο περίπλοκη χειρουργική επέμβαση, στην οποία συμμετείχαν πολλαπλές εξειδικευμένες ομάδες από το St Vincent», ο Joshua πρόσθεσε: «Δεδομένων των εκτεταμένων ανοιχτών τραυμάτων, τα οποία είχαν μολυνθεί με άμμο και υπολείμματα, ο κίνδυνος λοίμωξης είναι εξαιρετικά υψηλός».

Διαβάστε επίσης