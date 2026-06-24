Ρωσία: Αναχαιτίστηκαν περισσότερα από 300 drones αναχαιτίστηκαν - Ένας νεκρός στη Μπέλγκοροντ

Snapshot Στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, ένας άνδρας σκοτώθηκε και μια γυναίκα τραυματίστηκε από επίθεση ουκρανικών drones.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την αναχαίτιση και καταστροφή 323 ουκρανικών drones σε πάνω από 20 ρωσικές περιφέρειες.

Στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, μια 56χρονη γυναίκα σκοτώθηκε από ρωσικό βομβαρδισμό που προκάλεσε επίσης υλικές ζημιές και πυρκαγιές.

Ουκρανική επίθεση στη Σεβαστούπολη προκάλεσε προσωρινή διακοπή ρεύματος σε σημαντικό λιμάνι της Κριμαίας.

Οι συγκρούσεις συνεχίζονται με αμοιβαίες επιθέσεις, καθώς η Ρωσία βομβαρδίζει την Ουκρανία και το Κίεβο στοχεύει ρωσικές στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές. Snapshot powered by AI

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε επίθεση της Ουκρανίας με drones εναντίον της περιφέρειας Μπέλγκοροντ στη Ρωσία, ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας αναχαίτισε περισσότερα από 300 drones.

«Στη συνοικία Βεϊντελέφσκι, στον οικισμό Πριβέτνι, ένας άνδρας σκοτώθηκε από έκρηξη μη επανδρωμένου αεροσκάφους», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι αρχές της περιφέρειας Μπέλγκοροντ, κάνοντας λόγο για «μια επίθεση που πραγματοποιήθηκε από drones των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων».

«Μία γυναίκα, που τραυματίστηκε από θραύσματα οβίδας τα οποία διαπέρασαν την πλάτη της, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο», πρόσθεσαν στο Telegram. Στη διάρκεια της νύχτας «τα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 323 drones» της Ουκρανίας πάνω από περίπου είκοσι ρωσικές περιφέρειες, ανάμεσά τους η Μπέλγκοροντ και η Μπριάνσκ που βρίσκονται κοντά στη μεθόριο, αλλά και αυτή της Μόσχας και πιο νότια του Ροστόφ, επεσήμανε από την πλευρά του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ουκρανία στοχοθετεί συχνά τη Ρωσία σε αντίποινα για τους καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς εναντίον του εδάφους της.

Ουκρανία: Νεκρή σε πλήγμα της Ρωσίας στο Χάρκοβο

Επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο Χάρκοβο, μεγάλη πόλη στη βορειοανατολική Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε άμαχη, έκαναν γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες οι τοπικές αρχές.

«Γυναίκα 56 ετών σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού», ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης του Χαρκόβου Όλεχ Σινεχούμποφ.

«Τέσσερις κατοικίες, κατάστημα και βοηθητικό κτίσμα υπέστησαν ζημιές. Ξέσπασαν πυρκαγιές σε τοποθεσίες όπου έγιναν πλήγματα», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέλαβαν δράση.

Παράλληλα, ουκρανική επίθεση στη Σεβαστούπολη, σημαντικό λιμάνι στην Κριμαία, χερσόνησο που προσάρτησε η Ρωσία το 2014, προκάλεσε προσωρινή διακοπή ρεύματος, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της.

«Ως αποτέλεσμα εχθρικής επίθεσης εναντίον ενεργειακών υποδομών μας, η πόλη στερείται προσωρινά την ηλεκτροδότηση», ανέφερε μέσω Telegram ο Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ.

Η Ρωσία βομβαρδίζει σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία αφότου ξέσπασε ο πόλεμος με τη στρατιωτική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, ο πιο πολύνεκρος στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για να λάβει τέλος η ένοπλη σύρραξη έχουν ουσιαστικά ανασταλεί.

Το Κίεβο από την πλευρά του κλιμακώνει τις δικές του επιδρομές εναντίον της Ρωσίας λέγοντας ότι σκοπός του είναι να μειώσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Μόσχας και τα μέσα χρηματοδότησης του πολέμου, καθώς βάζει στο στόχαστρο κυρίως ρωσικές ενεργειακές υποδομές.