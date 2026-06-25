Η Διεθνής Κοινότητα αποστέλλει βοήθεια στη Βενεζουέλα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς

Snapshot Ο σεισμός 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα προκάλεσε τουλάχιστον 164 νεκρούς, με εκτιμήσεις να ανεβάζουν τον τελικό αριθμό μεταξύ 10.000 και 100.000.

Η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία, οι ΗΠΑ και το Ελ Σαλβαδόρ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια και ομάδες διάσωσης στη Βενεζουέλα.

Οι διεθνείς δυνάμεις διαθέτουν ειδικούς διασώστες, ιατρικό προσωπικό, εξοπλισμό και τεχνολογικά μέσα για την ανεύρεση αγνοουμένων.

Η βοήθεια περιλαμβάνει αποστολή στρατιωτικών μονάδων, μεταγωγικών αεροσκαφών και παραϊατρικού προσωπικού.

Οι κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί να στηρίξουν τη Βενεζουέλα και την τοπική κοινότητα που επλήγη από την καταστροφή. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν στους τεράστιους σεισμούς 7,5 Ρίχτερ και 7,2 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα, τον οποίο ακολούθησαν πάνω από 20 μετασεισμοί.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών έχει εκτιμήσει ότι ο τελικός αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να είναι μεταξύ 10.000 και 100.000 ανθρώπων. Ο αριθμός αναμένεται να ανέβει ακαριαία, μόλις οι διασωστικές υπηρεσίες καταφέρουν να ελέγξουν κάτω από τα χιλιάδες ερείπια των κτιρίων.

Η Διεθνής Κοινότητα ετοιμάζεται να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα που θα χρειαστεί αρκετές μέρες να ανακάμψει.

Γαλλία

Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε σήμερα, Πέμπτη, ότι θα στείλει 85 ειδικούς ερευνητές προκειμένου να βοηθήσουν στις αναζητήσεις των αγνοουμένων.

«Η Γαλλία είναι έτοιμη, μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους της, να παράσχει βοήθεια στους πληγέντες πληθυσμούς ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που εξέφρασαν οι αρχές της Βενεζουέλας», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ισπανία

Σύμφωνα με το Ισπανικό υπουργείο Άμυνας, 54 στρατιωτικοί από τη Μονάδα Εκτάκτου Ανάγκης της Ισπανίας, πρόκειται να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις διάσωσης. Η ομάδα, που αποτελεί μέρος του 2ου Τάγματος Έκτακτης Ανάγκης, χρησιμοποιεί ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, κάμερες και γεώφωνα στις επιχειρήσεις της.

Η Ιζαμπέλ Ντίαζ Αγιούσο, πρόεδρος της Κοινότητας της Μαδρίτης, δήλωσε ότι η ομάδα έκτακτης ανάγκης και ταχείας αντίδρασης της Μαδρίτης θα είναι επίσης διαθέσιμη για να βοηθήσει και να εντοπίσει τα θύματα.

«Όλη η υποστήριξή μου, και της Ισπανίας, στον λαό της Βενεζουέλας μετά τους καταστροφικούς σεισμούς απόψε», πρόσθεσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες σε ανάρτησή του στο X.

Ιταλία

Η Ιταλία ετοιμάζεται να στείλει προσωπικό από την Αεροπορία, τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων των υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και μέλη της Πυροσβεστικής και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών: «Η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσει τον λαό της Βενεζουέλας και να σταθεί στο πλευρό της μεγάλης ιταλικής κοινότητας που ζει εκεί».

Γερμανία

Το Βερολίνο ετοιμάζεται να αναπτύξει έως και έξι μεταγωγικά αεροσκάφη για να βοηθήσει στις προσπάθειες παροχής βοήθειας, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους σε ανακοίνωσή του, σύμφωνα με το AFP.

«Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες και μπορούν να διαθέσουν έως και έξι μεταγωγικά αεροσκάφη A400M σε σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις μας ζητηθεί υποστήριξη», δήλωσε ο Πιστόριους, προσθέτοντας ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά διασωστών και εξοπλισμού στη Βενεζουέλα, καθώς και για εσωτερικές πτήσεις στη χώρα.

ΗΠΑ

Γράφοντας στον λογαριασμό του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν» τη Βενεζουέλα και ότι έχει δώσει εντολή σε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες «να προετοιμαστούν να κινηθούν γρήγορα».

«Οι δύο μεγάλοι σεισμοί που μόλις έπληξαν τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας είναι και οι δύο τεράστιοι σε κλίμακα και έχουν προκαλέσει έναν καταστροφικό αριθμό θανάτων», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ «ανέπτυξαν αμέσως ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό δυναμικό και ανθρωπιστική βοήθεια» στη χώρα.

Ελ Σαλβαδόρ

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, ανακοίνωσε ότι 300 διασώστες και παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και 50 τόνοι εξοπλισμού, φαρμάκων και «απαραίτητων προμηθειών», ήταν έτοιμοι να σταλούν στο Καράκας.

Κούβα

Η Κούβα έχει μακροχρόνια συνεργασία με τη Βενεζουέλα στην ανταλλαγή ιατρικού προσωπικού. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Μιγκέλ Ντίαζ Κανέλ, «το ιατρικό προσωπικό της Κούβας συνεργάζεται ενεργά για την περίθαλψη των θυμάτων».





Άλλες χώρες

Από τις υπόλοιπες χώρες που έχουν ανακοινώσει ότι θα αποστείλουν ανθρωπιστική βοήθεια ή προσωπικό διάσωσης είναι όλες οι γειτονικές χώρες όπως το Μεξικό, ο Παναμάς, η Γουιάνα, η Χιλή, ο Ισημερινός, η Βραζιλία και η Κολομβία.

Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί και ετοιμάζονται για ανθρωπιστική αποστολή η Ινδία, το Κατάρ και η Ρωσσία.

Διαβάστε επίσης