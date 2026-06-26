Ρωσία: Κατέρριψε 660 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας

Πάνω από την Μόσχα καταρρίφθηκαν τουλάχιστον 47 ουκρανικά drones 

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ρωσία: Κατέρριψε 660 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας
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  • Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 660 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή.
  • Τα drones καταστράφηκαν σε δέκα και πλέον ρωσικές περιφέρειες, μεταξύ των οποίων η Μόσχα και η Κριμαία.
  • Τουλάχιστον 47 drones κατερρίφθησαν ενώ κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή σοβαρές ζημιές.
  • Μία γυναίκα τραυματίστηκε και προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτι στην περιφέρεια Τούλα από επιδρομή drones.
  • Οι ουκρανικές δυνάμεις εντείνουν τα πλήγματα με drones σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας για να πλήξουν τα έσοδα του Κρεμλίνου.
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Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 660 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, δημοσιοποιώντας έναν από τους υψηλότερους αριθμούς από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Τα ουκρανικά drones καταστράφηκαν στους αιθέρες δέκα και πλέον ρωσικών περιφερειών, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας, της χερσονήσου της Κριμαίας, προσαρτημένης στη Ρωσία από το 2014, της Μαύρης Θάλασσας και της Αζοφικής Θάλασσας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας, τον Σεργκέι Σαμπιάνιν, καταρρίφθηκαν τουλάχιστον 47 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα που κατευθύνονταν στη Μόσχα από τις 02:29 και μετά.

«Ειδικοί των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εργάζονται εκεί όπου κατέπεσαν συντρίμμια», ανέφερε ο κ. Σαμπιάνιν σε σειρά πανομοιότυπων ανακοινώσεών του μέσω Telegram, χωρίς να αναφερθεί σε θύματα, ούτε ζημιές.

«Μαζική» επιδρομή drones έβαλε εξάλλου στο στόχαστρο την περιφέρεια Τούλα, κάπου 180 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ντμίτρι Μιλάεφ.

«Γυναίκα τραυματίστηκε» όταν χτυπήθηκε σπίτι το οποίο «υπέστη ζημιές» στην περιοχή Στσέκινο, ανέφερε ο κ. Μιλάεφ μέσω Telegram.

Τους τελευταίους μήνες, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν κλιμακώσει την εκστρατεία πληγμάτων με drones μεγάλης εμβέλειας την οποία διεξάγουν εναντίον της Ρωσίας, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως ενεργειακές υποδομές, με σκοπό να στερηθεί το Κρεμλίνο την βασική πηγή εσόδων με τα οποία χρηματοδοτεί την πολεμική του προσπάθεια.

Την περασμένη εβδομάδα, ουκρανική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο στη νοτιοανατολική Μόσχα.

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