Η Ουκρανία χτύπησε σιδηροδρομική γέφυρα στην Κριμαία - Σκοπεύει να κάνει τη χερσόνησο ..νησί

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της έπληξαν μια σιδηροδρομική γέφυρα, έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας και άλλους βασικούς στόχους υποδομής στην Κριμαία, καθώς ο στρατός του Κιέβου επιδιώκει να απομονώσει τη ζωτικής σημασίας χερσόνησο που κατέχεται από τη Ρωσία, στην τελευταία φάση αυτού του πολέμου που μετρά πλέον τέσσερα χρόνια.

Οι επιθέσεις με drones επιδείνωσαν τα προβλήματα στη χερσόνησο της Μαύρης Θάλασσας, όπου οι ρωσικές αρχές αναγκάστηκαν να αναστείλουν τις πωλήσεις βενζίνης σε πολίτες, την ίδια ώρα που η Ουκρανία εντείνει την πρόσφατη εκστρατεία της για τη διακοπή των γραμμών ανεφοδιασμού και του ηλεκτρικού δικτύου στην κορύφωση της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου.

Ukraine says it struck major infrastructure targets across Russian-held Crimea.



Kyiv claims its forces hit a railway bridge, a power plant and other key sites as part of an effort to isolate the peninsula from Russian supply lines.



The attacks come as Russian authorities… pic.twitter.com/Js4khMe3jT — Fox News (@FoxNews) June 23, 2026

Η χερσόνησος καταλήφθηκε και προσαρτήθηκεαπό τη Μόσχα το 2014 και σύμφωνα με δυτικούς αναλυτές και αξιωματούχους, οι επιθέσεις εναντίον της ασκούν πρόσθετη πίεση στο Κρεμλίνο, καθώς οι πρόσφατες προελάσεις της Μόσχας έχουν σχεδόν σταματήσει.

⚡️ The moment Ukraine’s Special Operations Forces eliminated the railway bridge over the North Crimean Canal



Crimea is looking a little more like an island every day? pic.twitter.com/fQcGMAcHqk — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2026

Ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, Μιχαΐλο Φέντοροφ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι δυνάμεις του απομονώνουν την Κριμαία με drones. Φαίνεται ότι στο άμεσο μέλλον η Κριμαία θα γίνει νησί, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ απροσδόκητες συνέπειες για τους Ρώσους, σημείωσε ο Φέντοροφ σε κανάλι επώνυμου blogger στο YouTube.

Ukraine Once Again Breaks Russia’s Rail Lifeline to Crimea—



Ukraine’s Special Operations Forces have destroyed a railway bridge over the North Crimean Canal near Rozdolne, then struck the repair equipment brought in to restore it, turning a single infrastructure attack into a… pic.twitter.com/3s3QFZ5G9H — JP Lindsley | Journalist (@JPLindsley) June 24, 2026

Από πλευράς του, Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε ότι η Μόσχα είχε προειδοποιηθεί πως η Ουκρανία είχε ως στόχο να διακόψει τον ενεργειακό εφοδιασμό και την τουριστική βιομηχανία της Ρωσίας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιος έδωσε την προειδοποίηση. Τα ουκρανικά drones που έρχονται σε μια μεγάλους αριθμούς επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν τη ρωσική κοινωνία, υποστήριξε ο Πούτιν.

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, δήλωσε στον Πούτιν ότι οι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο αναστολής των εξαγωγών ντίζελ για την προστασία των οδηγών της χώρας, προσθέτοντας αυτό το μέτρο στις συνεχιζόμενες απαγορεύσεις εξαγωγών καυσίμων τζετ και βενζίνης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tass. Ο Νόβακ συμπλήρωσε επίσης ότι η προγραμματισμένη συντήρηση στα διυλιστήρια αναβλήθηκε. Κι όμως, η Ουκρανία έπληξε αυτόν τον μήνα στόχους κοντά στο Κρεμλίνο στο Μόσχα, αλλά και στην Αγία Πετρούπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας.

Περιοχές της Κριμαίας χωρίς ρεύμα

Το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι drones έπληξαν μια αποθήκη πετρελαίου στον θερμοηλεκτρικό σταθμό του Κερτς στην ανατολική Κριμαία, έναν ηλεκτρικό υποσταθμό στα δυτικά και έναν σταθμό διανομής υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Συμφερούπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χερσονήσου.

Επιπλέον, οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας δήλωσαν ότι οι μονάδες τους, σε συνεργασία με το κίνημα αντίστασης στην Κριμαία, κατέστρεψαν μια σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από το Κανάλι της Βόρειας Κριμαίας, κοντά στο χωριό Ροζντόλνε. Ο στρατός περιέγραψε τη συγκεκριμένη δομή ως βασική διαδρομή εφοδιαστικής αλυσίδας που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία των ρωσικών δυνάμεων στη νότια Ουκρανία. Όπως ανακοινώθηκε, τα drones άρχισαν να χτυπούν την κατασκευή αργά το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, προκαλώντας την κατάρρευση ενός τμήματός της.

Ένα δεύτερο πλήγμα νωρίς την Τρίτη είχε ως στόχο τον εξοπλισμό επισκευής σιδηροδρόμων που είχε αναπτυχθεί στη γέφυρα και στα υπόλοιπα τμήματά της, ανέφερε ο στρατός στο Telegram. Δεν ήταν δυνατή η ανεξάρτητη επαλήθευση των ουκρανικών ισχυρισμών και οι Ρώσοι αξιωματούχοι δεν προέβησαν σε άμεσο σχολιασμό. Τμήματα της Κριμαίας έμειναν χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τον πάροχο ενέργειας της περιοχής.

Η εταιρεία απέδωσε τις διακοπές σε τεχνικές δυσλειτουργίες στα τοπικά ηλεκτρικά δίκτυα και δήλωσε ότι ανέμενε την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης εντός 24 ωρών. Η ρομβοειδής χερσόνησος είναι κρίσιμης σημασίας λόγω των ναυτικών της βάσεων και των παραλιών της, καθώς και της στρατηγικής της θέσης στη Μαύρη Θάλασσα, με τη Ρωσία να έχει περάσει αιώνες πολεμώντας για αυτήν.

Το Υπουργείο Αθλητισμού της περιοχής ακύρωσε όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις, τους αγώνες και τις προπονήσεις για παιδιά έως την 1η Σεπτεμβρίου, χαρακτηρίζοντας τα μέτρα ως στοχευμένα αποκλειστικά στη διασφάλιση της ασφάλειας των παιδιών και των αθλητών.

Ο κυβερνήτης Σεργκέι Ακσιόνοφ δήλωσε ότι για λόγους ασφαλείας, όλα τα θερινά κάμπινγκ στην περιοχή σταμάτησαν να δέχονται παιδιά και νέες κρατήσεις μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου.

Το ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι δυνάμεις του έχουν πλήξει περισσότερους από 800.000 εχθρικούς στόχους με drones από την αρχή του έτους και ότι το 95% των drones που χρησιμοποιούνται παράγεται εγχώρια. Οι επιτυχίες αυτές έχουν τονώσει την ουκρανική αυτοπεποίθηση, με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι η συνεχιζόμενη ξένη υποστήριξη είναι εξασφαλισμένη για να βοηθήσει στην αναχαίτιση της Ρωσίας.

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