Ηγέτης Χεζμπολάχ: «Το Ισραήλ πρέπει να αποχωρήσει από τον Λίβανο άνευ όρων»

Snapshot Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει να αποχωρήσει άνευ όρων από τον Λίβανο.

Η συμφωνία ΗΠΑ Ιράν χαρακτηρίζεται από τον Κασέμ ως επίσημη ήττα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο Κασέμ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι βρίσκεται στον Λίβανο με στόχο την κατάκτηση της χώρας. Snapshot powered by AI

«Το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποσυρθεί πλήρως από κάθε σπιθαμή του λιβανικού εδάφους μας… Το Ισραήλ πρέπει να αποχωρήσει άνευ όρων», δήλωσε σε τηλεοπτικό μήνυμα ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ.

«Το Ισραήλ βρίσκεται στον Λίβανο όχι εξαιτίας των πυραύλων (σ.σ. της Χεζμπολάχ), αλλά επειδή θέλει να κατακτήσει και να καταλάβει τη χώρα», πρόσθεσε ο Κασέμ.

Το μνημόνιο συνεννόησης αποτελεί επίσημη δήλωση της ήττας των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με τον ηγέτη της Χεζμπολάχ. «Το Ιράν κατάφερε να παραμείνει σταθερό και να καταλήξει στο μνημόνιο συνεννόησης, το οποίο αποτελεί επίσημη δήλωση της ήττας της Αμερικής και του Ισραήλ», τόνισε ο Κασέμ.

«Ήθελαν έναν μεγάλο πόλεμο… για να εξαλείψουν την ύπαρξή μας», λέει ο Κασέμ σε τηλεοπτική ομιλία του με αφορμή την Ασουρά, μια ημέρα πένθους για τον θάνατο μιας βασικής προσωπικότητας του σιιτικού Ισλάμ.

«Καταφέραμε να σταματήσουμε αυτή την επιθετικότητα και να πετύχουμε μια μεγάλη νίκη… Έχουμε καταστρέψει το ισραηλινοαμερικανικό σχέδιο και έχουμε εισέλθει σε μια νέα φάση», τόνισε.

Την ώρα που στην Ουάσινγκτον συνεχίζονται οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Λιβανέζους αξιωματούχους ο Κασέμα τόνισε ότι η Χεζμπολάχ δεν θα δεχτεί «καμία εξομάλυνση των σχέσεων, καμία άρση της κατάστασης εχθρότητας, κανένα κέρδος για το Ισραήλ, ούτε μερική παρουσία σε λιβανικό έδαφος… Το Ισραήλ πρέπει να αποχωρήσει ταπεινωμένο και ηττημένο, και αυτό ακριβώς θα συμβεί».

Επίσης κάλεσε τα μέλη της κυβέρνησης της χώρας να «ενώσουν τις τάξεις τους ενάντια στον εχθρό, να σταματήσουν να εφαρμόζουν τις επιταγές της εντολής και τα συμφέροντα της Αμερικής και του Ισραήλ».