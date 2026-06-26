Ιράν: Αναφορές για έκρηξη στη νότια πόλη Σιρίκ
Έκρηξη ακούστηκε στην περιοχή Σιρίκ, στο νότιο Ιράν, μετέδωσαν τόσο το NourNews όσο και η κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB.
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Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την Παρασκευή ότι ακούστηκε ισχυρός ήχος έκρηξης στην πόλη Σιρίκ, στη νότια περιοχή του Ιράν, διευκρινίζοντας ότι η προέλευση της έκρηξης δεν έχει μέχρι στιγμής γίνει γνωστή.
Οι αναφορές για την έκρηξη έγιναν λίγη ώρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει αμερικανική απάντηση στην ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου, δηλώνοντας «θα το μάθετε» όταν ρωτήθηκε αν η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει συνέπειες.
Ερωτηθείς αν η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει συνέπειες, ο Τραμπ απάντησε χαρακτηριστικά: «Θα το μάθετε».
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Ιράν: Αναφορές για έκρηξη στη νότια πόλη Σιρίκ
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