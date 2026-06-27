Το Ιράν απειλεί με «άμεση και αποφασιστική» απάντηση τις ΗΠΑ μετά τα χτυπήματα

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προανήγγειλαν πως η απάντησή τους στα αμερικανικά πλήγματα θα είναι «άμεση και αποφασιστική», όπως μεταδίδει σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ανέφεραν επίσης ότι απέκρουσαν επίθεση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον της περιοχής Σιρίκ, που βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ.

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