ΗΠΑ: Επιθέσεις εναντίον του Ιράν - Αμερικανικό αεροσκάφος έπληξε ραντάρ και αποθήκες πυραύλων

Snapshot Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων αποθηκών πυραύλων και ραντάρ, ως αντίποινα για επίθεση drone σε εμπορικό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης.

Η επίθεση των ΗΠΑ ακολούθησε την επίθεση στο φορτηγό πλοίο M/V Ever Lovely στα Στενά του Ορμούζ, την οποία αποδίδουν στο Ιράν.

Η CENTCOM ανέφερε ότι η ιρανική επίθεση παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και υπονόμευσε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας διεθνώς.

Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να παρακολουθούν την περιοχή και να διασφαλίζουν την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ισχυρή έκρηξη στην πόλη Σιρίκ, πιθανό στόχο των αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών. Snapshot powered by AI

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον του Ιράν παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Αυτή ήταν μια απάντηση στην επίθεση σε φορτηγό πλοίο την Πέμπτη, την οποία οι ΗΠΑ αποδίδουν στο Ιράν, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση (Centcom), την περιφερειακή διοίκηση που είναι υπεύθυνη για τη Μέση Ανατολή.

Η Κεντρική Διοίκηση (Centcom) ανέφερε ότι αμερικανικό αεροσκάφος έπληξε αποθήκες πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθώς και τοποθεσίες παράκτιων ραντάρ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να παρέχουν συντονισμό για την ασφαλή διέλευση στα εμπορικά πλοία που περνούν από τα Στενά.

Παραμένουν παρούσες και σε επαγρύπνηση για να διασφαλίσουν ότι γίνονται σεβαστές και εφαρμόζονται όλες οι πλευρές της συμφωνίας με το Ιράν, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν σε μια «ισχυρή απάντηση» σε μια ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε εμπορικό πλοίο που διέσχιζε τα Στενα του Ορμούζ.

Ιρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και παράκτιες θέσεις ραντάρ δέχτηκαν επίθεση από αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη σε αντίποινα για την επίθεση της Πέμπτης στο M/V Ever Lovely, ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης.

«Η αδικαιολόγητη επιθετικότητα κατά της εμπορικής ναυτιλίας από τις ιρανικές δυνάμεις παραβίασε σαφώς την εκεχειρία», αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε η CENTCOM. «Επιπλέον, η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονόμευσε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς το εμπόριο ρέει ολοένα και περισσότερο μέσω του ζωτικού διεθνούς εμπορικού διαδρόμου».

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές κοντά στο Στενό του Ορμούζ στο νότιο Ιράν, αναφέρει το Axios, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στόχος ήταν η επαρχία Χορμοζγκάν και η πόλη Σιρίκ.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκε ισχυρός ήχος έκρηξης στην πόλη Σιρίκ, στη νότια περιοχή του Ιράν, διευκρινίζοντας ότι η προέλευση της έκρηξης δεν έχει μέχρι στιγμής γίνει γνωστή.

Οι αναφορές για την έκρηξη έγιναν λίγη ώρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει αμερικανική απάντηση στην ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου, δηλώνοντας «θα το μάθετε» όταν ρωτήθηκε αν η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει συνέπειες.

Ερωτηθείς αν η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει συνέπειες, ο Τραμπ απάντησε χαρακτηριστικά: «Θα το μάθετε».

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