ΗΠΑ: Επιθέσεις εναντίον του Ιράν - Αμερικανικό αεροσκάφος έπληξε ραντάρ και αποθήκες πυραύλων

Σε αντίποινα για την «αδικαιολόγητη» επίθεση με drone σε φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης.

Δημήτρης Μάνωλης

ΗΠΑ: Επιθέσεις εναντίον του Ιράν - Αμερικανικό αεροσκάφος έπληξε ραντάρ και αποθήκες πυραύλων

Πλοία στα Στενά του Ορμούζ

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων αποθηκών πυραύλων και ραντάρ, ως αντίποινα για επίθεση drone σε εμπορικό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης.
  • Η επίθεση των ΗΠΑ ακολούθησε την επίθεση στο φορτηγό πλοίο M/V Ever Lovely στα Στενά του Ορμούζ, την οποία αποδίδουν στο Ιράν.
  • Η CENTCOM ανέφερε ότι η ιρανική επίθεση παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και υπονόμευσε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας διεθνώς.
  • Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να παρακολουθούν την περιοχή και να διασφαλίζουν την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.
  • Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ισχυρή έκρηξη στην πόλη Σιρίκ, πιθανό στόχο των αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών.
Snapshot powered by AI

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον του Ιράν παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Αυτή ήταν μια απάντηση στην επίθεση σε φορτηγό πλοίο την Πέμπτη, την οποία οι ΗΠΑ αποδίδουν στο Ιράν, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση (Centcom), την περιφερειακή διοίκηση που είναι υπεύθυνη για τη Μέση Ανατολή.

Η Κεντρική Διοίκηση (Centcom) ανέφερε ότι αμερικανικό αεροσκάφος έπληξε αποθήκες πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθώς και τοποθεσίες παράκτιων ραντάρ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να παρέχουν συντονισμό για την ασφαλή διέλευση στα εμπορικά πλοία που περνούν από τα Στενά.

Παραμένουν παρούσες και σε επαγρύπνηση για να διασφαλίσουν ότι γίνονται σεβαστές και εφαρμόζονται όλες οι πλευρές της συμφωνίας με το Ιράν, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν σε μια «ισχυρή απάντηση» σε μια ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε εμπορικό πλοίο που διέσχιζε τα Στενα του Ορμούζ.

Ιρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και παράκτιες θέσεις ραντάρ δέχτηκαν επίθεση από αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη σε αντίποινα για την επίθεση της Πέμπτης στο M/V Ever Lovely, ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης.

«Η αδικαιολόγητη επιθετικότητα κατά της εμπορικής ναυτιλίας από τις ιρανικές δυνάμεις παραβίασε σαφώς την εκεχειρία», αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε η CENTCOM. «Επιπλέον, η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονόμευσε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς το εμπόριο ρέει ολοένα και περισσότερο μέσω του ζωτικού διεθνούς εμπορικού διαδρόμου».

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές κοντά στο Στενό του Ορμούζ στο νότιο Ιράν, αναφέρει το Axios, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στόχος ήταν η επαρχία Χορμοζγκάν και η πόλη Σιρίκ.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκε ισχυρός ήχος έκρηξης στην πόλη Σιρίκ, στη νότια περιοχή του Ιράν, διευκρινίζοντας ότι η προέλευση της έκρηξης δεν έχει μέχρι στιγμής γίνει γνωστή.

Οι αναφορές για την έκρηξη έγιναν λίγη ώρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει αμερικανική απάντηση στην ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου, δηλώνοντας «θα το μάθετε» όταν ρωτήθηκε αν η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει συνέπειες.

Ερωτηθείς αν η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει συνέπειες, ο Τραμπ απάντησε χαρακτηριστικά: «Θα το μάθετε».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:05ΚΟΣΜΟΣ

Διακόπτει όλες τις διπλωματικές σχέσεις με τη Γαλλία το στρατιωτικό καθεστώς της Μπουρκίνα Φάσο

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες για την τοποθέτηση βόμβας τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη

23:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επιθέσεις εναντίον του Ιράν - Αμερικανικό αεροσκάφος έπληξε ραντάρ και αποθήκες πυραύλων

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Υγειονομική «βόμβα» στην καρδιά του Ρεθύμνου: Ανεξέλεγκτα λύματα σε ημιτελή οικοδομή

23:33ΕΛΛΑΔΑ

Διαρροή πετρελαίου στον Πειραιά κατά τον ανεφοδιασμό πλοίου - Έγιναν δύο συλλήψεις

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Θερμοκρασίες έως 65°C κατέγραψε η θερμική κάμερα της Greenpeace στον αστικό ιστό

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αναφορές για έκρηξη στη νότια πόλη Σιρίκ

23:16LIFESTYLE

Λάιονελ Ρίτσι: Τα νεότερα για την υγεία του - «Είναι συντετριμμένος που ακύρωσε τις συναυλίες», λένε φίλοι του

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρεθυμνιώτισσα που πέρασε στις πανελλήνιες χωρίς φροντιστήριο

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς τρένο από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη στο τμήμα Πάτρα – Καμίνια- Πάτρα

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία - Αεροπορική αρνείται σε influencer να επιβιβαστεί σε πτήση: «Δεν φοράς τίποτα» - Βίντεο

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί εξαντλείται η λευκή σκόνη κιμωλίας στη Γαλλία και πως βοηθάει στον καύσωνα;

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδιακομιδή Ναυτικού από Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας ανοιχτά της Ρόδου

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αναζητείται βαρυποινίτης που δεν επέστρεψε από άδεια στις φυλακές Αλικαρνασού

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μάχη για τη ζωή δίνει ο 55χρονος μοτοσικλετιστής – Φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: «Η αγάπη μου θα είναι παντοτινή» - Η σπαρακτική ανάρτηση του συζύγου της 35χρονης γιατρού

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Γεωργία: Το Κοινοβούλιο μετατράπηκε σε ρινγκ – Βουλευτές αντάλλαξαν γροθιές

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Χεζμπολάχ καταδικάζει τη συμφωνία-πλαίσιο: «Προκαλεί εσωτερικές διαιρέσεις»

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Γαλλία: Μωρό 18 μηνών πέθανε από υπερθερμία μέσα σε αυτοκίνητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:47ΕΛΛΑΔΑ

Λιβαδειά: Έφτασε ημιθανής στο Θριάσιο η 33χρονη λεχώνα - Νέες αποκαλύψεις για την τραγωδία

21:10LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Διασκέδασαν σε παραλία της Πάρου με φίλους, λίγες ώρες πριν τον γάμο

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Θρήνος για τη σύζυγο γνωστού ποδοσφαιριστή - Πέθανε σώζοντας την κόρη τους από τον σεισμό

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδελφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυριαρχεί ο υποτροπικός αντικυκλώνας τον Ιούλιο - Τι έρχεται στην Ελλάδα

10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικίνδυνες οι επόμενες ώρες για την Αττική - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

23:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επιθέσεις εναντίον του Ιράν - Αμερικανικό αεροσκάφος έπληξε ραντάρ και αποθήκες πυραύλων

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα: Καβγάδισαν, του πήρε το όπλο από τα χέρια κι άρχισε να τον πυροβολεί εξ επαφής - Βίντεο-ντοκουμέντο

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα, Ιαπωνία, Καλιφόρνια, Φιλιππίνες: Υπάρχει συσχετισμός; Ιταλός σεισμολόγος απαντάει - Τι λέει για την Ελλάδα

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: «Η αγάπη μου θα είναι παντοτινή» - Η σπαρακτική ανάρτηση του συζύγου της 35χρονης γιατρού

11:28LIFESTYLE

Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε τη συναυλία του όταν διάβασε το πανό Ελληνίδας θαυμάστριας - Δείτε βίντεο

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρεθυμνιώτισσα που πέρασε στις πανελλήνιες χωρίς φροντιστήριο

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Σκόπελος: 19χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της - Κοιμήθηκε μεθυσμένη, ξύπνησε μόνο με το εσώρουχό της

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο που προκαλεί οργή: Μητέρα χαστουκίζει το παιδί της δυνατά και πέφτει στο οδόστρωμα

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή και δεύτερη μητέρα μετά τον τοκετό στη Λιβαδειά

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Φορολοταρία: 556 τυχεροί κερδίζουν έως 50.000 ευρώ - Δείτε αν είστε στη λίστα

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία - Αεροπορική αρνείται σε influencer να επιβιβαστεί σε πτήση: «Δεν φοράς τίποτα» - Βίντεο

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Στη Μύκονο το υπερπολυτελές superyacht των 46 εκατ. ευρώ - Στα 390.000 ευρώ η εβδομαδιαία ενοικίαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ