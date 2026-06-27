Ιράν: Εξαπέλυσε επιθέσεις κατά αμερικάνικων στόχων στην Μέση Ανατολή

Στην ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης, δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να αποτέλεσαν στόχο της επιχείρησης, ούτε για την έκταση των πληγμάτων.

Newsbomb

Ιράν: Εξαπέλυσε επιθέσεις κατά αμερικάνικων στόχων στην Μέση Ανατολή
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, ως απάντηση στη νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν.

Στην ανακοίνωσή τους, ωστόσο, δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να αποτέλεσαν στόχο της επιχείρησης, ούτε για την έκταση των πληγμάτων.

Η ανακοίνωση ακολούθησε δημοσίευμα του ημιεπίσημου ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων ISNA, το οποίο είχε μεταδώσει νωρίτερα δήλωση που αποδιδόταν στους Φρουρούς της Επανάστασης και σύμφωνα με την οποία η απάντηση της Τεχεράνης στη νέα αμερικανική επίθεση θα ήταν «γρήγορη και αποφασιστική». Η συγκεκριμένη ανακοίνωση διαγράφηκε αργότερα από το πρακτορείο, χωρίς να δοθούν διευκρινίσεις.

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