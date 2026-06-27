Μυστήριο στο Πεκίνο: Αεροπλάνο πέφτει σε ουρανοξύστη και τραυματίζει 13 - Σαν να μην συνέβη ποτέ

Snapshot Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη την Παρασκευή πάνω στον ουρανοξύστη China Zun στο Πεκίνο, σκοτώνοντας τον πιλότο και τραυματίζοντας 13 άτομα εκτός αεροσκάφους.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα της Κίνας αρχικά λογοκρίθηκαν ή απέκρυψαν το περιστατικό, με τις αναφορές να επανεμφανίζονται την επόμενη μέρα.

Η συντριβή προκάλεσε περιορισμένες ζημιές στον ουρανοξύστη, κυρίως μια τρύπα από την απώλεια δύο γυάλινων πάνελ, που καλύφθηκε προσωρινά.

Το αεροσκάφος τύπου Aurora SA60L, με αριθμό νηολογίου B

12PP, ανήκε πιθανώς στην εταιρεία Dongshi Shuangyue General Aviation που δραστηριοποιείται στην παροχή πτήσεων περιήγησης και εκπαίδευσης κοντά στο Πεκίνο.

Το κτίριο China Zun είναι το ψηλότερο στο Πεκίνο και φιλοξενεί σημαντικούς επιχειρηματικούς ομίλους, ενώ βρίσκεται κοντά σε πολιτικά ευαίσθητες περιοχές, όπως το Zhongnanhai. Snapshot powered by AI

Ένα ασυνήθιστο αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε την Παρασκευής στην Κίνα.

Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη πάνω στο ψηλότερο κτίριο του Πεκίνου με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος και να τραυματιστούν άλλα 13 άτομα, που δεν ήταν όμως επιβάτες.

Η συντριβή έστειλε θραύσματα γυαλιού και συντρίμμια αεροσκαφών να πέφτουν από ύψος στους δρόμους από κάτω, προκαλώντας πανικό στην καρδιά της πιο προστατευμένης πόλης της Κίνας.

Λίγο αργότερα, ήταν σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Όλες οι αναφορές στο περιστατικό – και τα συγκλονιστικά πλάνα του – είχαν αφαιρεθεί από τα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κυβέρνηση αρχικά δεν αναγνώρισε δημόσια ότι είχε συμβεί κανένα περιστατικό.

Το απόγευμα του Σαββάτου τοπική ώρα, μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με την κυβέρνηση του Πεκίνου ανέφεραν ότι ένα «μονοκινητήριο διθέσιο ελαφρύ σπορ αεροσκάφος συγκρούστηκε με ένα πολυώροφο κτίριο κατά την πτήση» και ότι ο πιλότος – ο μόνος επιβαίνων – σκοτώθηκε και 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο σημείο. Το περιστατικό «διερευνάται», χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

?? A plane crashed into Beijing's tallest skyscraper



Debris fell near the eastern entrance of the China Zun Tower.



The China Zun skyscraper is in the top 10 tallest buildings in the world. The height of the tower is 528 meters. pic.twitter.com/Tt8hmDkc3V — Visegrád 24 (@visegrad24) June 26, 2026

Οι ζημιές στο εξωτερικό του ουρανοξύστη φαίνεται να περιορίζονται σε μια τρύπα που προκλήθηκε από την απώλεια δύο μεγάλων γυάλινων πάνελ. Το κενό είχε προσωρινά καλυφθεί με σανίδες μέχρι το Σάββατο.

Το κτίριο ύψους 528 μέτρων, 109 οορόφων, γνωστό ως CITIC Tower ή China Zun, βρίσκεται στην Κεντρική Επιχειρηματική Περιοχή του Πεκίνου, περίπου 6 χλμ.από την Απαγορευμένη Πόλη, την οποία επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες κάθε μέρα.

Βρίσκεται επίσης κοντά στο Zhongnanhai, ένα συγκρότημα που στεγάζει τα γραφεία της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της Κίνας. Φιλοξενεί τον κρατικό όμιλο CITIC Group της Κίνας και τον τεχνολογικό γίγαντα Alibaba.

Η τελευταία αεροπορική συντριβή στο Πεκίνο σημειώθηκε το 2022, όταν ένα τουριστικό ελικόπτερο συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης μεταξύ των περιοχών Changping και Fangshan, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι που επέβαιναν σε αυτό.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα της Κίνας αμέσως μετά τη συντριβή της Παρασκευής έδειχναν συντρίμμια από το αεροσκάφος και τον αριθμό νηολογίου B-12PP.

Πρόκειται για αεροσκάφος τύπου Aurora SA60L κατασκευασμένο από την κινεζική εταιρεία Sunward, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Flightradar24.

Ένα αεροσκάφος που αντιστοιχούσε στον αριθμό νηολογίου εμφανιζόταν ως ιδιοκτησία και υπό τη διαχείριση της εταιρείας Dongshi Shuangyue General Aviation, με έδρα το Πεκίνο, όπως έδειξε ένα διαφημιστικό βίντεο που δημοσίευσε η εταιρεία το 2024 στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Financial Times, επικαλούμενοι πρόσωπο με γνώση του συμβάντος, ανέφερε ότι το αεροσκάφος ανήκε στην εν λόγω εταιρεία.

Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει αμέσως εάν η εταιρεία ήταν ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του αεροσκάφους κατά τη στιγμή της συντριβής ή εάν ο εμπλεκόμενος πιλότος είχε σχέση με την εταιρεία.

Στο βίντεο της εταιρείας, το οποίο αφαιρέθηκε από τον λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή το βράδυ, αναφερόταν ότι μια περιήγηση 30 λεπτών με αφετηρία το μικρό αεροδρόμιο του Σιφουόσι θα κόστιζε 129 δολάρια.

Η εταιρεία προσφέρει πτήσεις περιήγησης σε χαμηλό υψόμετρο, προγράμματα πρακτικής εμπειρίας πτήσης και εκπαίδευση στην αεροπορία στην προαστιακή περιοχή Πίνγκου, περίπου 50 χλμ. από το κέντρο του Πεκίνου