Snapshot Το ιρανικό πρακτορείο Fars ζητά ριζική αναθεώρηση του αμυντικού δόγματος με στόχο την απόκτηση ατομικής βόμβας.

Η Τεχεράνη θεωρεί ότι η πυρηνική αποτροπή θα αφαιρέσει τη στρατιωτική πίεση από διεθνείς αντιπάλους και θα επιτρέψει διαπραγματεύσεις από ισχυρότερη θέση.

Η απόκτηση πυρηνικών όπλων θεωρείται τρόπος δημιουργίας ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ, μειώνοντας τον κίνδυνο άμεσης σύγκρουσης.

Παρά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ το 2025, η ιρανική ηγεσία δείχνει αυξημένη αποφασιστικότητα για την πυρηνική ενδυνάμωση.

Οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία γίνονται με μεγάλη δυσπιστία, ενώ σκληροπυρηνικοί στο Ιράν αντιτίθενται σε πιθανές παραχωρήσεις χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Ριζική αναθεώρηση του αμυντικού δόγματος του Ιράν διαβλέπει σε δημοσίευμά του το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο παραδοσιακά εκφράζει τα συμφέροντα του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι κατά τη μετάβαση σε μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, η Τεχεράνη δεν έχει άλλη εναλλακτική από το να αποκτήσει μια ατομική βόμβα. Σύμφωνα με τους συντάκτες του υλικού, η παρουσία πυρηνικού οπλοστασίου θα αφαιρέσει από την ημερήσια διάταξη τη στρατιωτική επιλογή πίεσης στη χώρα από διεθνείς αντιπάλους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πυρηνική αποτροπή είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί ηρεμία, στην οποία οι διαφορές με άλλα κράτη μπορούν να επιλυθούν αποκλειστικά μέσω διαπραγματεύσεων.

Η πηγή τονίζει ότι μόνο η κατοχή μιας τέτοιας δυνατότητας θα επιτρέψει στο Ιράν να πραγματοποιήσει διάλογο από μια πιο ευνοϊκή θέση.

Το δημοσίευμα σημειώνει επίσης ότι η απόκτηση ατομικής βόμβας μπορεί να δημιουργήσει μια μακροπρόθεσμη ισορροπία δυνάμεων μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, η οποία θα διατηρήσει υπό έλεγχο την κλίμακα των πιθανών συγκρούσεων και θα ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους μιας άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης.

Παρά το γεγονός ότι οι στρατιωτικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ το 2025 προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στην πυρηνική υποδομή του Ιράν, διεθνείς παρατηρητές επισημαίνουν την αυξημένη αποφασιστικότητα της ιρανικής ηγεσίας να αποκτήσει το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις στην Ελβετία διεξάγονται σε κλίμα ακραίας δυσπιστίας και οι σκληροπυρηνικοί εντός του Ιράν εκφράζουν ανοιχτή δυσαρέσκεια για τους διπλωματικούς ελιγμούς, φοβούμενοι ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αδικαιολόγητες παραχωρήσεις χωρίς πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Η επίσημη θέση της Τεχεράνης για το πυρηνικό ζήτημα εδώ και πολλά χρόνια βασίζεται σε υποχρεώσεις βάσει της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, αλλά πρόσφατες δηλώσεις στον Τύπο κοντά στο IRGC δείχνουν πιθανή αλλαγή προτεραιοτήτων.

Τέτοιες δημοσιεύσεις συχνά χρησιμεύουν ως μέσο πίεσης τόσο στη διεθνή κοινότητα όσο και στην εγχώρια αντιπολίτευση εντός του ίδιου του ιρανικού κατεστημένου, το οποίο υποστηρίζει τον διάλογο με την Ουάσιγκτον.

Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει επανειλημμένα επαναλάβει ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα συνεχίσει να διατηρεί στρατιωτική πίεση, ανεξάρτητα από τις διπλωματικές προσπάθειες.

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