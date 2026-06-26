ΔΟΑΕ: Χρειάζεται ισχυρό σύστημα επαλήθευσης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι, συμμετέχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοικητών του ΔΟΑΕ στη Βιέννη, Αυστρία, τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2025.

Snapshot Ο Ραφαέλ Γκρόσι υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα πολύ ισχυρό σύστημα επαλήθευσης στο Ιράν μετά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στοχεύει στο να αποτρέψει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Οι προθέσεις του Ιράν να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα δεν αρκούν χωρίς αποτελεσματικό σύστημα επαλήθευσης.

Το μνημόνιο συνεργασίας παρέχει στους επιθεωρητές του ΔΟΑΕ πρόσβαση στο Ιράν, αλλά η Τεχεράνη απαιτεί τελική συμφωνία και άρση κυρώσεων πριν δεχθεί επιθεωρήσεις.

Ο ΔΟΑΕ επιμένει στην ανάγκη πρόσβασης και επιθεωρήσεων στο Ιράν για την τήρηση της συμφωνίας και αναμένει να επιτευχθεί σύντομα. Snapshot powered by AI

Χρειάζεται ένα «πολύ ισχυρό» σύστημα επαλήθευσης στο Ιράν μετά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα, δηλώνει ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι.

«Πιστεύω ότι ο στόχος αυτής της (πρόσφατης) συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο Ιράν. Η κυβέρνηση του Ιράν έχει δηλώσει αρκετά σαφώς ότι αυτή δεν είναι η πρόθεσή της», δήλωσε ο Ραφαέλ Γκρόσι σε δημοσιογράφους στην Ιαπωνία.

«Φυσικά, όμως, οι προθέσεις δεν αρκούν. Πρέπει να θεσπίσουμε ένα πολύ ισχυρό σύστημα επαλήθευσης… το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε ο Γκρόσι.

Παράλληλα επανέλαβε ότι το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρέχει στους επιθεωρητές του ΔΟΑΕ πρόσβαση στο Ιράν και η Τεχεράνη επιμένει ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις της δεν θα δεχθούν επιθεώρηση μέχρι να επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσινγκτον και να αρθεί η επιβολή των κυρώσεων.

«Υπάρχει μια συμφωνία και, για να τηρηθεί αυτή η συμφωνία, ο ΔΟΑΕ θα πρέπει να έχει πρόσβαση και να διενεργήσει επιθεωρήσεις», δήλωσε ο Ραφαέλ Γκρόσι, σε συνέντευξη Τύπου στην Ιαπωνία. «Ελπίζουμε να βρεθούμε εκεί σύντομα», κατέληξε.