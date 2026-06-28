Χαμένη πόλη των Μάγια με μυστηριώδη γλυπτά 1.000 ετών ανακαλύφθηκε στα βάθη της ζούγκλας

Στο φως μια ολόκληρη περιοχή γεμάτη με όλα όσα χρειάζεστε για να ζήσετε ως Μάγια

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Χαμένη πόλη των Μάγια με μυστηριώδη γλυπτά 1.000 ετών ανακαλύφθηκε στα βάθη της ζούγκλας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μία αρχαία πόλη των Μάγια ηλικίας περίπου 1.000 ετών ανακαλύφθηκε στο Calakmul Biosphere Reserve στο Μεξικό.
  • Η πόλη, που ονομάστηκε Minanbé, βρισκόταν στην Ύστερη Κλασική περίοδο (600
  • 900 μ.Χ.) και καλύπτει έκταση 15 εκταρίων κάτω από τη ζούγκλα.
  • Χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία LiDAR για τον εντοπισμό και αποτύπωση των κτισμάτων, όπως πλατείες, ανακτορικά κτίρια, υγρότοποι και ένας διατηρημένος πυραμιδοειδής ναός με ανάγλυφα.
  • Βρέθηκε μνημείο με αναπαράσταση αποκεφαλισμού, μέρος 14 στηλών με επιγραφές που χρονολογούνται στο 849 μ.Χ.
  • Η τοποθεσία ήταν ανέπαφη και χωρίς σημάδια λεηλασίας, γεγονός που αποτέλεσε έκπληξη για τους αρχαιολόγους.
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Μία αρχαία πόλη των Μάγια θαμμένη κάτω από μια μεξικανική ζούγκλα αποκαλύφθηκε από αρχαιολόγους στο Calakmul Biosphere Reserve.

Ο Δρ Ίβαν Σπράιτς, ένας από τους ανθρώπους που ανακάλυψαν το εκπληκτικό εύρημα, ο οποίος έχει αφιερώσει τρεις δεκαετίες εργασίας στην περιοχή, αποκάλυψε ότι η τοποθεσία φιλοξενεί αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν με τη χρήση νέας τεχνολογίας.

Η αερομεταφερόμενη σάρωση με λέιζερ, γνωστή ως LiDAR, επέτρεψε στους ερευνητές να εντοπίσουν την πόλη που, όπως πιστεύουν, έσφυζε από ζωή κατά την Ύστερη Κλασική περίοδο, μεταξύ του 600 και του 900 μ.Χ. Οι ερευνητές αποψίλωσαν 5 χιλιόμετρα εδάφους για να αποκτήσουν καθαρότερη εικόνα με το λέιζερ και ανακάλυψαν έναν οικισμό έκτασης 15 εκταρίων κάτω από το φύλλωμα του δάσους.

Το ταξίδι, το οποίο εγκρίθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Μεξικού, μπόρεσε να φέρει στο φως μια ολόκληρη περιοχή γεμάτη με όλα όσα χρειάζεστε για να ζήσετε ως Μάγια.

«Είναι ένα μοναδικό, άνευ προηγουμένου εύρημα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αρχαιολόγος του INAH Lino Espinoza Garcia.

«Υπήρχαν πλατείες, ανακτορικές και θρησκευτικές κατασκευές, βεράντες και υγρότοποι με υδραυλικά κανάλια, καθώς και ένας πυραμιδοειδής ναός 13 ποδιών που είναι τόσο καλά διατηρημένος που φαίνονται τα γραπτά στην πέτρα.

«Είναι η πρώτη φορά που καταγράφω έναν ναό που είναι σχετικά καλά διατηρημένος, καθώς και μια στήλη που φέρει ακόμη ιερογλυφικά.»

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν επίσης ένα μνημείο χαραγμένο με τη σκηνή ενός αποκεφαλισμού, που ονομάζεται Στήλη 1, το οποίο είναι μέρος 14 στηλών και βωμών, που μπορεί να δει κανείς με σκηνές ή μηνύματα στην επιφάνεια.

Σύμφωνα με την ομάδα, είναι σκαλισμένο με την ημερομηνία 849 μ.Χ., όταν πιστεύεται ότι όλες οι στήλες ήταν σκαλισμένες.

Ο Δρ Ιβάν Σπράιτς δήλωσε πως η ανακάλυψη άθικτη και χωρίς ίχνη λεηλασίας ήταν έκπληξη και εξήγησε την ονοματοδοσία.

«Γι' αυτό επιλέξαμε το όνομα Minanbé, το οποίο προέρχεται από το Yucatec Maya (mina'an , «δεν υπάρχει» και be , «μονοπάτι»). Έτσι, ακολουθούμε την παράδοση στην αρχαιολογία των Μάγια να ονομάζουμε ορισμένες τοποθεσίες σύμφωνα με κάποιο χαρακτηριστικό του τόπου ή σε υπαινιγμό για τις συνθήκες της ανακάλυψης».

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