Ανατριχιαστικό περιστατικό στην Καλιφόρνια: Μαζικός τάφος με 117 σκυλιά εντοπίστηκε σε καταφύγιο

Snapshot Σε καταφύγιο ζώων στην Καλιφόρνια βρέθηκαν νεκρά τουλάχιστον 117 σκυλιά σε μαζικό τάφο, με σημάδια πυροβολισμού σε αρκετά από αυτά.

Περίπου 700 σκυλιά αγνοούνται από το καταφύγιο «Miranda’s Rescue», το οποίο έχει δεχθεί 900 ζώα από τον Ιανουάριο του 2025.

Το καταφύγιο λάμβανε οικονομικά ανταλλάγματα για τη φροντίδα και υιοθεσία σκύλων, ενώ η ιδιοκτήτρια κατηγορείται ότι σκότωνε ζώα για να δημιουργεί χώρο και να αυξήσει τα έσοδα.

Οι Αρχές ερευνούν καταγγελίες για κακοποίηση, απάτη και σκληρότητα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον ακριβή αριθμό των νεκρών σκύλων και τα αίτια θανάτου, ενώ ορισμένα ζώα βρέθηκαν σε προχωρημένη αποσύνθεση. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 117 σκυλιά εντοπίστηκαν νεκρά σε μαζικό τάφο μέσα σε καταφύγιο ζώων στην Καλιφόρνια.

Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό που ερευνάται εδώ και καιρό από την αστυνομία, στο καταφύγιο «Miranda’s Rescue», της Miranda Shannon. Οι Αρχές έχουν εξετάσει 70 από τα νεκρά ζώα, στα οποία βρέθηκαν σημάδια πυροβολισμού, ενώ έχουν εντοπιστεί εκατοντάδες κόκαλα και άλλα μέλη. Παράλληλα οι ερευνητές έχουν βρει περίπου 600 κολάρα σκύλων και microchip που δεν είναι ταυτοποιημένα.

Τουλάχιστον 700 σκυλιά έχουν χαθεί

Το καταφύγιο που λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, εκτιμάται ότι έχει δεχθεί περίπου 900 σκυλιά από τον Ιανουάριο του 2025. Από αυτά, μόλις 100 έχουν καταγραφεί ότι υιοθετήθηκαν, ενώ 100 ακόμη εντοπίστηκαν ζωντανά στο χώρο. Συνολικά 700 σκυλιά αναζητούνται.

Η πρώτη έρευνα εντόπισε έναν μαζικό τάφο με οχτώ σκυλιά. Ανάμεσά τος ήταν και η Ζόρα, ράτσας Κάνιε Κόρσο, την οποία η ιδιοκτήτρια είχε δηλώσει πως είχε υιοθετηθεί. Σε ανακοίνωση που έκανε αργότερα, ανέφερε πως είχε εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά σκοτώνοντας μία γάτα και είχε δαγκώσει εθελοντή. Η γυναίκα δήλωσε πως «αναγκάστηκε» να προχωρήσει σε ευθανασία. Σημειώνεται ότι το καταφύγιο δήλωνε πως απαγορεύει τις θανατώσεις.

Χιλιάδες δολάρια για κάθε σκύλο

Σύμφωνα με το ABC7 Eyewitness News, το καταφύγιο δεχόταν σκυλιά με αντάλλαγμα εκατοντάδες ή και χιλιάδες δολάρια προκειμένου να τα φροντίζει και να τα προωθεί για υιοθεσία. Δεχόταν σκυλιά τόσο από ιδιώτες, όσο και από άλλα καταφύγια του Λος Άντζελες, ενώ πολλοί έκαναν και δωρεές.

Όπως εκτιμάται, χιλιάδες ζώα έχουν μεταφερθεί σε αυτό τον χώρο. Οι έρευνες καταλήγουν ότι η ιδιοκτήτρια του χώρου σκότωνε τα σκυλιά προκειμένου να υπάρχει χώρος για να δεχθεί νέα και να πάρει περισσότερα χρήματα.

Το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το καταφύγιο αφού έλαβε «αξιόπιστες πληροφορίες» τον Απρίλιο «σχετικά με ισχυρισμούς για κακοποίηση ζώων, σκληρότητα προς τα ζώα, απάτη και συνωμοσία».

Καμία σύλληψη - συνεχίζονται οι έρευνες

Οι έρευνες στο καταφύγιο συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί πόσα είναι τα νεκρά ζώα και τις αιτίες θανάτωσης. Όπως εκτιμάται, τα σκυλιά θάβονταν στο χώρο του καταφυγίου, ενώ οι ερευνητές έχουν εντοπίσει πολλά κόκαλα και άλλα μέλη των σκύλων.

Έως τώρα η ιδιοκτήτρια του καταφυγίου δεν έχει συλληφθεί, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Στις 18 Ιουνίου δημοσίευσε ανακοίνωση στη σελίδα της οργάνωσης, αναφέροντας ότι έχει προχωρήσει σε μόλις δύο ευθανασίες σκύλων που είχαν αναπτύξει επιθετική συμπεριφορά. Ο χώρος του καταφυγίου είναι μεγάλος, επομένως θα χρειαστεί χρόνο έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες, ενώ παράλληλα ορισμένα από τα σκυλιά που εντοπίστηκαν ήταν σε προχωρημένη αποσύνθεση και δεν ήταν δυνατή η εξέταση των λόγων που πέθαναν.

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