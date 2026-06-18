Θεσσαλονίκη: Αγέλη σκύλων τρομοκρατεί τους κατοίκους - «Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε»

Σχεδόν καθημερινό φαινόμενο οι επιθέσεις από τους σκύλους στα όρια των Δήμων Πυλαίας- Χορτιάτη και Καλαμαριάς

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Θεσσαλονίκη: Αγέλη σκύλων τρομοκρατεί τους κατοίκους - «Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στους Δήμους Πυλαίας
  • Χορτιάτη, Καλαμαριάς και Θεσσαλονίκης υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με επιθετικές αγέλες αδέσποτων σκύλων που τρομοκρατούν τους κατοίκους.
  • Περιστατικά επιθέσεων καταγράφονται καθημερινά, με κίνδυνο για παιδιά, ηλικιωμένους και μικρά ζώα, προκαλώντας αναταραχή και περιορισμό της κυκλοφορίας μετά τις 9:30 το βράδυ.
  • Οι κάτοικοι έχουν ξεκινήσει συλλογή υπογραφών απαιτώντας από τους δήμους να αναλάβουν ευθύνες για στείρωση, περίθαλψη και φιλοξενία των ζώων, καθώς η επανένταξη δεν έχει αποδώσει.
  • Οι δημοτικές αρχές έχουν σχεδιάσει δράση με παγίδες για την περισυλλογή των σκύλων της αγέλης, η οποία εκτιμάται ότι αριθμεί πάνω από 20 ζώα.
  • Επτά σκυλιά της αγέλης κινούνται σε συγκεκριμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπου θα τοποθετηθούν οι παγίδες για τη σύλληψή τους.
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Αναστατωμένοι είναι και πάλι οι κάτοικοι που μένουν στα όρια των Δήμων Θεσσαλονίκης, Πυλαίας- Χορτιάτη και Καλαμαριάς, εξαιτίας της αγέλης σκύλων που, όπως λένε, επιτίθεται σε περαστικούς και άλλα ζωάκια.

Κάποιοι εκ των κατοίκων έχουν αρχίσει για άλλη μια φορά να συλλέγουν διαδικτυακά υπογραφές μέσω γνωστής πλατφόρμας προκειμένου να θέσουν όπως λένε τους δήμους προ των ευθυνών τους.

Ως τώρα μέσω της πλατφόρμας έχουν συλλεχθεί 230 υπογραφές ενώ τον περασμένο Μάρτιο όπως ανέφερε στο thestival.gr η Νάντια Ζ. είχαν συλλεχθεί πάνω από 1000 υπογραφές.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ψήφισμα «τα περιστατικά επιθετικότητας από αδέσποτα σκυλιά αυξάνονται ανησυχητικά. Πολίτες, παιδιά και ηλικιωμένοι κινδυνεύουν» ενώ παράλληλα αναφέρεται ότι «υπάρχουν αμέτρητα περιστατικά επιθέσεων σε μικρότερα ζώα που σε πολλές περιπτώσεις κατέληξαν σε βασανιστικό θάνατο».

«Πρέπει (σ.σ. οι Δήμοι) να εξασφαλίζουν στείρωση, περίθαλψη των ζώων και φιλοξενία σε καταφύγια μέχρι την υιοθέτηση τους. Ο νόμος αναφέρει την επανένταξη τους αλλά αυτό μέχρι τώρα δεν έχει αποτέλεσμα. Τα σκυλιά μετά από καιρό επανενώνονται και το πρόβλημα διαιωνίζεται» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο κείμενο για την συλλογή υπογραφών.

Σε σελίδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωση με την επωνυμία «Εδώ Πυλαία» μέλος της σελίδας αναφέρθηκε με λεπτομέρειες σε ένα περιστατικό όπου η αγέλη επιτέθηκε σε περαστικούς οι οποίοι έτρεχαν να σωθούν και να κρυφτούν μέσα σε εισόδους πολυκατοικιών και σε ένα ακόμα κατά το οποίο μια 16χρονη πρόλαβε να μπει στο αυτοκίνητο του για να αποφύγει την αγέλη με τα αδέσποτα σκυλιά.

«Πριν δυο εβδομάδες, γύρω στις 12 παρά τα μεσάνυχτα , δύο γυναίκες έτρεχαν πανικόβλητες ανάμεσα στις οδούς Αναξιμένους και Εφταλιώτη γιατί τις κυνηγούσαν σκυλιά. Βγήκαμε πολλοί κάτοικοι στα μπαλκόνια και πατούσαμε θυροτηλέφωνα για να μπουν σε ασφαλές σημείο. Κάποιες μέρες μετά περνούσα από το στενό του 106 (σ.σ. εννοεί το δημοτικό σχολείο) με χαμηλή ταχύτητα με το αυτοκίνητο και μια κοπέλα γύρω στα 16 έτρεχε γιατί την κυνηγούσαν κάπου 10 σκυλιά και μπήκε έντρομη στο αμάξι μου και την άφησα κάποια μέτρα μακριά. Υπάρχουν βράδια που δεν μπορώ καν να παρκάρω και μένω μέσα στο αυτοκίνητο για ώρα, γιατί με έχουν περικυκλώσει και δεν φεύγουν.

Δεν μιλάμε για υπερβολές. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε μετά τις 10 το βράδυ. Πλέον έχει γίνει ρουτίνα από τις 9:30 και μετά βλέπω ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι , δρομείς, παιδιά, παρέες, ανθρώπους με πατίνια ή κατοικίδια — να δέχονται επιθέσεις και να προσπαθούν να απομακρυνθούν πάνω στο ρέμα πίσω ακριβώς από το ΖΕΝ και πέρα» αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Θα μπουν παγίδες»

Οι τρεις Δήμοι– Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Πυλαίας- Χορτιάτη– έχουν τεθεί σε συναγερμό από το περασμένο Οκτώβριο όταν σημειώθηκε ένα περιστατικό επίθεσης σε 14χρονη.

Οι προσπάθειες των δημοτικών αρχών να πιάσουν τους αδέσποτους σκύλους και να τους τοποθετήσουν σε άλλες περιοχές είχε περιορισμένο αποτέλεσμα. Το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται ενώ πλέον η αγέλη σύμφωνα με πληροφορίες εκτιμάται ότι απαρτίζεται από 20 και πλέον αδέσποτα σκυλιά.

Όπως ανέφερε στο thestival.gr ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης για τα αδέσποτα, κ. Κώστας Τσαπακίδης «έχουμε έτοιμο σχέδιο δράσης και θα στηθούν τις επόμενες μέρες ειδικές παγίδες προκειμένου να πιάσουμε τα σκυλιά της αγέλης».

Σύμφωνα με τον κ. Τσιαπακίδη επτά σκυλιά της αγέλης κινούνται μεταξύ Περραιβού, Αναξιμένους, Ανάχωμα αλλά και στον Κήπο του Καλού. «Θα βάλουμε τις παγίδες στο «δρομολόγιο» που κάνουν και πολύ σύντομα θα ξεκινήσουμε την περισυλλογή τους» τόνισε.

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