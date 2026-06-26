Τρομακτική ανακάλυψη σε όρος της Καλιφόρνια - Τα εκατοντάδες ηχεία και οι μύθοι της υπόγειας πόλης

Δύο γυναίκες βρέθηκαν μπροστά σε ένα μυστήριο με εκατοντάδες ηχεία που έβγαζαν απόκοσμους ήχους

Ελένη Ευστρατίου

Τρομακτική ανακάλυψη σε όρος της Καλιφόρνια - Τα εκατοντάδες ηχεία και οι μύθοι της υπόγειας πόλης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο γυναίκες ανακάλυψαν στο Όρος Σάστα εκατοντάδες ηχεία που εξέμπαν απόκοσμους ήχους και ανθρώπινη φωνή με κήρυγμα.
  • Τα ηχεία λειτουργούσαν με ηλιακή ενέργεια και βρίσκονταν σε πεδίο χωρίς εμφανείς υποδομές ή κατοικίες.
  • Υπάρχουν θεωρίες που συνδέουν την περιοχή με την υπόγεια πόλη Λεμουρία και υπερφυσικά φαινόμενα στο ηφαίστειο του όρους.
  • Χρήστες κοινωνικών μέσων διατύπωσαν διάφορες υποθέσεις για τον σκοπό των ηχείων, από λατρευτικές τελετές έως απώθηση άγριας ζωής ή περαστικών.
  • Η περιοχή είναι ιδιωτική και δίπλα σε κρατικά εδάφη, ενώ η προέλευση και ο σκοπός των ηχείων παραμένουν άγνωστα.
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Με ένα «αποκαλυπτικό» θέαμα ήρθαν αντιμέτωπες μία μητέρα και κόρη από τις ΗΠΑ, όταν έκαναν βόλτα με άλογα στο Όρος Σάστα της Καλιφόρνια.

Οι δύο γυναίκες άρχισαν να ακούν έναν «απόκοσμο» ήχο που προερχόταν ανάμεσα από τα δέντρα και για να διαπιστώσουν που οφείλεται μαγνητοσκόπησαν την εικόνα και ανέβασαν βίντεο στο Facebook.

Μία προσευχή μέσα σε «λευκούς θορύβους»

Οι δύο γυναίκες αποφάσισαν να ερευνήσουν την προέλευση του ήχου και βρέθηκαν μπροστά σε ένα ηχείο που λειτουργούσε με ηλιακή ενέργεια. Στη συνέχεια αυτό που ανακάλυψαν ήταν ακόμα πιο «τρομακτικό» καθώς βρέθηκαν σε ένα ολόκληρο πεδίο με αμέτρητα αντίστοιχα ηχεία να εκπέμπουν κάτι που έμοιαζε με «λευκό θόρυβο».

Μάλιστα, από μερικά ηχεία ακουγόταν και μία ανθρώπινη φωνή η οποία έπραττε κάποιοι είδους κήρυγμα. Η Σνουρ είπε πως τα ηχεία δεν ήταν συντονισμένα και ακουγόταν σαν κάποιος να λέει τη λέξη «σωτηρία». Όπως συμπέρανε, όποιος τα είχε τοποθετήσει έκανε μία μορφή τελετουργίας στο σημείο.

Συνολικά υπήρχαν περίπου 100 με 200 τέτοια ηχεία όμως πουθενά δεν υπήρχε κάποιο σπίτι ή υποδομή. Η ίδια θεωρεί πως πρόκειται για μίας μορφής «επίκληση», ενώ σκέφτηκε και έναν πρόσφατο μύθο που θεωρεί ότι κάτω από το Όρος Σάστα στεγάζεται μία υπόγεια πόλη γνωστή ως «Λεμουρία».

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Η υπόγεια πόλη Λεμουρία

Σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες, η υπόγεια πόλη κατοικείται ακόμα από απόγονους μίας χαμένης ηπείρου, οι οποίοι είναι τεχνολογικά ανώτεροι, μπορούν να κάνουν δισδιάστατα ταξίδια και έχουν επικοινωνία με τους εξωγήινους. Μάλιστα, θεωρείται ότι υπάρχει δίκτυο με σήραγγες κάτω από μία κορυφή του όρους, οι οποίες οδηγούν στην ακρόπολή τους, γνωστή ως Telos.

Παράλληλα, το ηφαίστειο που βρίσκεται στο όρος έχει συνδεθεί με υπερφυσικά φαινόμενα, που περιλαμβάνουν από θεότητες ιθαγενών Αμερικανών μέχρι και UFO.

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Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είχαν πολλές θεωρίες σχετικά με το ποιος έφτιαξε αυτό το απόκοσμο δημιούργημα. Κάποιοι είπαν ότι μπορεί να αποτελεί μέρος λατρευτικής τελετουργίας ενώ άλλοι ότι ήταν ένα σύστημα για να απωθούν τους λύκους.

Άλλοι θεώρησαν ότι τα έχουν τοποθετήσει μάγισσες ενώ κάποιοι πιστεύουν ότι τα τοποθέτησαν καλλιεργητές μαριχουάνας που θέλουν να απωθήσουν τους περαστικούς. Υπήρχαν και οι οικολόγοι που θεώρησαν ότι το βουνό απειλείται από την παρουσία τέτοιων μηχανημάτων.

Η γυναίκα έκανε έρευνα μετά το περιστατικό και διαπίστωσε ότι η περιοχή είναι ιδιωτική και βρίσκεται δίπλα σε κρατικά εδάφη. «Ακόμα δεν έχω απολύτως καμία ιδέα ποιος τα έβαλε εκεί ή γιατί», έγραψε, «αλλά τουλάχιστον τώρα ξέρουμε ότι το βουνό δεν προσπαθούσε να μας καλέσει».

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