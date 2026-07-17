Μαύρη Θάλασσα: Χτυπήθηκε τάνκερ ναυλωμένο από την ExxonMobil

Snapshot Το δεξαμενόπλοιο Nordic Zenith, ναυλωμένο από την ExxonMobil, δέχτηκε επίθεση κοντά στον τερματικό σταθμό της Μαύρης Θάλασσας.

Το πλοίο υπέστη ζημιές και δεν θα μπορέσει να ελλιμενιστεί ή να φορτώσει πετρέλαιο στον τερματικό σταθμό της Κοινοπραξίας του Αγωγού της Κασπίας (CPC).

Η CPC απέστειλε δυνάμεις έκτακτης ανάγκης που έσβησαν την πυρκαγιά και απομάκρυναν 13 μέλη του πληρώματος, ενώ 9 παρέμειναν στο πλοίο.

Από τις αρχές Ιουλίου, η Ουκρανία έχει εντείνει επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα με στόχο τον αποκλεισμό της θαλάσσιας οδού για τη Ρωσία. Snapshot powered by AI

Ένα πετρελαιοφόρο που είχε ναυλωθεί από την ExxonMobil για να φορτώσει πετρέλαιο στον τερματικό σταθμό της Κοινοπραξίας του Αγωγού της Κασπίας (Caspian Pipeline Consortium / CPC) στα ανοικτά των ρωσικών ακτών στην Μαύρη Θάλασσα δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε εκπρόσωπος της CPC.

Ο ίδιος είπε ότι το δεξαμενόπλοιο κλάσης Suezmax, το Nordic Zenith, υπέστη ζημιές και ως εκ τούτου δεν θα ελλιμενιστεί και φορτώσει στον τερματικό σταθμό.

Το δεξαμενόπλοιο έστειλε σήμα κινδύνου και η CPC έστειλε δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, το οποίο έσβησε την πυρκαγιά και απομάκρυνε 13 άτομα του πληρώματος, ενώ εννέα επέλεξαν να παραμείνουν στο πλοίο.

Να σημειωθεί ότι από τις αρχές Ιουλίου η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα καθώς επιχειρεί να αποκλείσει την ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό για την Ρωσία.