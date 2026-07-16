Ρωσία – Ουκρανία: Επιτέθηκαν σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Ανέβηκαν οι τιμές στα σιτηρά

Snapshot Η Ουκρανία και η Ρωσία εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και τη Θάλασσα του Αζόφ, πλήττοντας σημαντικά ρωσικά και ουκρανικά σκάφη.

Η Ουκρανία έχει πλήξει συνολικά 147 ρωσικά πλοία αυτόν τον μήνα, συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοφόρων και δεξαμενόπλοιων, σε μια προσπάθεια να διαταράξει την εφοδιαστική αλυσίδα της Ρωσίας και να απομονώσει την Κριμαία.

Οι συγκρούσεις έχουν περιορίσει τη ναυτιλία στη Θάλασσα του Αζόφ, που διαχειρίζεται περίπου το ένα τέταρτο των εξαγωγών σιτηρών της Ρωσίας, προκαλώντας μείωση στις ουκρανικές εξαγωγές σιτηρών και αύξηση των τιμών τους παγκοσμίως.

Ρωσικοί πύραυλοι επιτέθηκαν σε περιοχές του Κιέβου, προκαλώντας θύματα και πυρκαγιές, ενώ ουκρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους προκάλεσαν θύματα και ζημιές σε ρωσικές περιφέρειες.

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε την ανάγκη αποκατάστασης της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για τις ουκρανικές εξαγωγές και την οικονομία. Snapshot powered by AI

Η Ουκρανία και η Ρωσία εξαπέλυσαν την Πέμπτη επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα και τη Θάλασσα του Αζόφ, εντείνοντας τις εχθροπραξίες σε μια ζώνη ζωτικής σημασίας για τις εξαγωγές σιτηρών, οι οποίες έχουν προκαλέσει άνοδο στις παγκόσμιες τιμές του σιταριού.

Ο στρατός της Ουκρανίας ανέφερε ότι χτύπησε τουλάχιστον 11 ρωσικά σκάφη, ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι δυνάμεις του χτύπησαν ένα πλοίο και ένα ταχύπλοο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων την ώρα που κατευθύνονταν προς λιμάνια στην περιοχή της Οδησσού.

Ο διοικητής των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας, Ρόμπερτ Μπρόβντι, δήλωσε στο Telegram ότι στους πιο πρόσφατους στόχους περιλαμβάνονταν πέντε πετρελαιοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα και στη Θάλασσα του Αζόφ, καθώς και ένα δεξαμενόπλοιο φυσικού αερίου, τρία πλοία ξηρού φορτίου και δύο ρυμουλκά στη Μαύρη Θάλασσα. ⁠Ανέφερε ότι ο συνολικός αριθμός των πλοίων που χτυπήθηκαν από τις ουκρανικές δυνάμεις αυτό το μήνα έχει πλέον φτάσει τα 147.

Ταυτόχρονα η Ουκρανία δημοσίευσε βίντεο από επιθέσεις εναντίον 20 ρωσικών σκαφών στη Μαύρη Θάλασσα, μεταξύ των οποίων 17 πετρελαιοφόρα, δύο δεξαμενόπλοια φυσικού αερίου και ένα ρυμουλκό, στο πλαίσιο μιας μεγάλης κλίμακας επιχείρηση με drones. Το Κίεβο δηλώνει ότι τις τελευταίες 10 ημέρες έχει στοχεύσει 136 πλοία που συνδέονται με τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα και τη Θάλασσα του Αζόφ.

https://www.instagram.com/reel/Da1hIHBD_Pc/

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι δυνάμεις του είχαν επίσης χτυπήσει στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Κίεβο που εμπλέκονται στην παραγωγή και αποθήκευση drones μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς, καθώς και υποδομές στα λιμάνια της Οδησσού και του Πιβντένι.

Η Ουκρανία πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον πλοίων στη Θάλασσα του Αζόφ από τις αρχές Ιουλίου. Ο Μπρόβντι δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ουκρανία έχει επίσης αρχίσει να στοχεύει ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς το Κίεβο συνεχίζει την εκστρατεία του για να διαταράξει την εφοδιαστική αλυσίδα του ρωσικού στρατού και να απομονώσει την Κριμαία, την οποία έχει προσαρτήσει η Ρωσία.

Η Ουκρανία επιτίθεται επίσης σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων διυλιστηρίων πετρελαίου και δεξαμενόπλοιων, με στόχο να υπονομεύσει την ικανότητα της Μόσχας να συνεχίσει να διεξάγει έναν πόλεμο που βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο του.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον των λιμανιών βαθιάς θάλασσας της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, στην ευρύτερη περιοχή της Οδησσού, τα οποία διαχειρίζονται μεγάλο μέρος των σιτηρών και άλλων φορτίων της χώρας και είναι ζωτικής σημασίας για την πολεμική της οικονομία.

Περιορισμοί στη ναυτιλία

Οι ⁠ουκρανικές επιθέσεις έχουν αναγκάσει τη Ρωσία, τον κορυφαίο εξαγωγέα σιτηρών στον κόσμο, να περιορίσει τη ναυτιλία στη Θάλασσα του Αζόφ — μια διαδρομή που διαχειρίζεται περίπου το ένα τέταρτο των εξαγωγών σιτηρών της, σύμφωνα με πηγές του Reuters. Η ναυτιλία παρέμεινε περιορισμένη την Πέμπτη, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.Δύο από τα τρία λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα λειτουργούσαν κανονικά το πρωί της Πέμπτης, ενώ το λιμάνι του Τσορνομόρσκ είχε μειώσει δραστικά την εισροή σιτηρών, σύμφωνα με την κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της Ουκρανίας «Ukrzaliznytsia».

Η εταιρεία ανέφερε ότι 901.300 μετρικοί τόνοι σιτηρών είχαν αποσταλεί προς τα λιμάνια από τις αρχές Ιουλίου, «ποσότητα που, φυσικά, είναι μικρότερη από εκείνη του περασμένου μήνα».Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι χτύπησαν τουλάχιστον δύο περιοχές στο Κίεβο νωρίς την Πέμπτη, προκαλώντας πυρκαγιές και σκοτώνοντας δύο άτομα.

Οι αρχές σε τουλάχιστον τρεις ρωσικές περιφέρειες ανέφεραν επίσης θανάτους και τραυματισμούς που προκλήθηκαν από επιθέσεις ουκρανικών drones και πυραύλων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Άνοδος των τιμών στα σιτηρά

Την Τετάρτη, οι ευρωπαϊκές τιμές του σιταριού σημείωσαν άνοδο 7%, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με τις βασικές διαδρομές εξαγωγής σιτηρών, με τους εμπόρους να αναμένουν ότι μέρος της ζήτησης θα στραφεί προς τις προμήθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η τιμή αναφοράς του σίτου αλέσεως με παράδοση τον Σεπτέμβριο στο Euronext του Παρισιού έκλεισε τη συνεδρίαση της ημέρας με άνοδο 7%, στα 231,75 ευρώ (265 δολάρια) ανά μετρικό τόνο, επίπεδο που δεν είχε καταγραφεί από τον Φεβρουάριο του 2025.Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σίτου στο Chicago Board of Trade σημείωσαν άνοδο 5% την Τετάρτη, αν και περιόρισαν τα κέρδη τους στις συναλλαγές νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Η Ουκρανία έχει χάσει περίπου το ένα τρίτο της ικανότητάς της να εξάγει σιτηρά μέσω των λιμανιών της στη Μαύρη Θάλασσα λόγω των ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones, σύμφωνα με την κύρια αγροτική ένωση της χώρας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπιχα, ζήτησε την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.«Αυτό αποτελεί επίσης θεμελιώδες ζήτημα για την Ουκρανία. Είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί τη βασική διαδρομή για την εξαγωγή ουκρανικών εμπορευμάτων», είπε ο Σίμπιχα στους δημοσιογράφους.

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