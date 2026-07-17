Επιβάτης πτήσης από Τουρκία για Γερμανία «επικαλείται τη Σαρία» για να μην καθίσει δίπλα σε γυναίκα
Επιβάτης «επικαλείται τη Σαρία» για να αποφύγει να καθίσει δίπλα σε γυναίκα – και στη συνέχεια χαστούκισε την αεροσυνοδό που τον επέπληξε κατά τη διάρκεια πτήσης από την Τουρκία
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- Επιβάτης σε πτήση Turkish Airlines από Τουρκία προς Ντίσελντορφ αρνήθηκε να καθίσει δίπλα σε γυναίκα επικαλούμενος τη Σαρία.
- Ο 29χρονος Γερμανός υπήκοος τουρκικής καταγωγής χαστούκισε αεροσυνοδό που προσπάθησε να τον ηρεμήσει.
- Η γερμανική ομοσπονδιακή αστυνομία διερευνά το περιστατικό μετά την προσγείωση της πτήσης στις 1 Ιουνίου.
- Ο ύποπτος έχει ομολογήσει την πράξη της επίθεσης κατά της αεροσυνοδού.
- Η Σαρία αποτελεί θρησκευτικό και ηθικό κώδικα του Ισλάμ που ο επιβάτης επικαλέστηκε για να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του.
Αναστάτωση προκλήθηκε στις αρχές Ιουνίου, όταν ένας επιβάτης αναστάτωσε την πτήση από Τουρκία για το Ντίσελντορφ της Γερμανίας, όταν ανακάλυψε πως έπρεπε να καθίσει δίπλα σε μία γυναίκα.
Ο επιβάτης τουρκικής καταγωγής έφτασε στο σημείο να επικαλεστεί τη Σαρία προκειμένου να αποφύγει να καθίσει δίπλα στη γυναίκα, χαστουκίζοντας μάλιστα την αεροσυνοδό που προσπάθησε να τον ηρεμήσει, οπως αποκαλύπτει η γερμανική Bild.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της Turkish Airlines και βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, όπως αναφέρει το γερμανικό δημοσίευμα, ο ύποπτος, ένας 29χρονος Γερμανός υπήκοος με τουρκική καταγωγή, αρνήθηκε να καθίσει δίπλα σε μια γυναίκα, επικαλούμενος τη Σαρία – τον θρησκευτικό και ηθικό κώδικα του Ισλάμ. Όταν μια υπάλληλος της αεροπορικής εταιρείας προσπάθησε να μιλήσει στον άνδρα, αυτός χαστούκισε την αεροσυνοδό στο πρόσωπο, όπως αναφέρεται.
Η γερμανική αστυνομία κλήθηκε στο αεροσκάφος μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ την 1η Ιουνίου. Το περιστατικό διερευνάται πλέον από την ομοσπονδιακή αστυνομία της πόλης. Ο ύποπτος έχει ομολογήσει το αδίκημα, σύμφωνα με την «Bild».
Η Σαρία αποτελεί το θεμελιώδες σύστημα θρησκευτικού και ηθικού δικαίου του Ισλάμ, λειτουργώντας ως ολοκληρωμένος οδηγός για όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής ενός μουσουλμάνου.