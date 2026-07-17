Επιβάτης πτήσης από Τουρκία για Γερμανία «επικαλείται τη Σαρία» για να μην καθίσει δίπλα σε γυναίκα

Snapshot Επιβάτης σε πτήση Turkish Airlines από Τουρκία προς Ντίσελντορφ αρνήθηκε να καθίσει δίπλα σε γυναίκα επικαλούμενος τη Σαρία.

Ο 29χρονος Γερμανός υπήκοος τουρκικής καταγωγής χαστούκισε αεροσυνοδό που προσπάθησε να τον ηρεμήσει.

Η γερμανική ομοσπονδιακή αστυνομία διερευνά το περιστατικό μετά την προσγείωση της πτήσης στις 1 Ιουνίου.

Ο ύποπτος έχει ομολογήσει την πράξη της επίθεσης κατά της αεροσυνοδού.

Η Σαρία αποτελεί θρησκευτικό και ηθικό κώδικα του Ισλάμ που ο επιβάτης επικαλέστηκε για να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε στις αρχές Ιουνίου, όταν ένας επιβάτης αναστάτωσε την πτήση από Τουρκία για το Ντίσελντορφ της Γερμανίας, όταν ανακάλυψε πως έπρεπε να καθίσει δίπλα σε μία γυναίκα.

Ο επιβάτης τουρκικής καταγωγής έφτασε στο σημείο να επικαλεστεί τη Σαρία προκειμένου να αποφύγει να καθίσει δίπλα στη γυναίκα, χαστουκίζοντας μάλιστα την αεροσυνοδό που προσπάθησε να τον ηρεμήσει, οπως αποκαλύπτει η γερμανική Bild.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της Turkish Airlines και βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα.

Sharia Lawless: Flight Attendant Assaulted By Passenger Refusing To Sit Next to a Woman



Federal police intervened at an airport to detain the suspect—a German citizen of Turkish origin—who now faces charges of assault.https://t.co/5h7ugsvrdF — The European Conservative (@EuroConOfficial) July 17, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία, όπως αναφέρει το γερμανικό δημοσίευμα, ο ύποπτος, ένας 29χρονος Γερμανός υπήκοος με τουρκική καταγωγή, αρνήθηκε να καθίσει δίπλα σε μια γυναίκα, επικαλούμενος τη Σαρία – τον θρησκευτικό και ηθικό κώδικα του Ισλάμ. Όταν μια υπάλληλος της αεροπορικής εταιρείας προσπάθησε να μιλήσει στον άνδρα, αυτός χαστούκισε την αεροσυνοδό στο πρόσωπο, όπως αναφέρεται.

Η γερμανική αστυνομία κλήθηκε στο αεροσκάφος μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ την 1η Ιουνίου. Το περιστατικό διερευνάται πλέον από την ομοσπονδιακή αστυνομία της πόλης. Ο ύποπτος έχει ομολογήσει το αδίκημα, σύμφωνα με την «Bild».

Η Σαρία αποτελεί το θεμελιώδες σύστημα θρησκευτικού και ηθικού δικαίου του Ισλάμ, λειτουργώντας ως ολοκληρωμένος οδηγός για όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής ενός μουσουλμάνου.