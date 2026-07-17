Επιβάτης πτήσης από Τουρκία για Γερμανία «επικαλείται τη Σαρία» για να μην καθίσει δίπλα σε γυναίκα

Επιβάτης «επικαλείται τη Σαρία» για να αποφύγει να καθίσει δίπλα σε γυναίκα – και στη συνέχεια χαστούκισε την αεροσυνοδό που τον επέπληξε κατά τη διάρκεια πτήσης από την Τουρκία

Δέσποινα Σοφιανίδου

Επιβάτης πτήσης από Τουρκία για Γερμανία «επικαλείται τη Σαρία» για να μην καθίσει δίπλα σε γυναίκα
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Επιβάτης σε πτήση Turkish Airlines από Τουρκία προς Ντίσελντορφ αρνήθηκε να καθίσει δίπλα σε γυναίκα επικαλούμενος τη Σαρία.
  • Ο 29χρονος Γερμανός υπήκοος τουρκικής καταγωγής χαστούκισε αεροσυνοδό που προσπάθησε να τον ηρεμήσει.
  • Η γερμανική ομοσπονδιακή αστυνομία διερευνά το περιστατικό μετά την προσγείωση της πτήσης στις 1 Ιουνίου.
  • Ο ύποπτος έχει ομολογήσει την πράξη της επίθεσης κατά της αεροσυνοδού.
  • Η Σαρία αποτελεί θρησκευτικό και ηθικό κώδικα του Ισλάμ που ο επιβάτης επικαλέστηκε για να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του.
Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε στις αρχές Ιουνίου, όταν ένας επιβάτης αναστάτωσε την πτήση από Τουρκία για το Ντίσελντορφ της Γερμανίας, όταν ανακάλυψε πως έπρεπε να καθίσει δίπλα σε μία γυναίκα.

Ο επιβάτης τουρκικής καταγωγής έφτασε στο σημείο να επικαλεστεί τη Σαρία προκειμένου να αποφύγει να καθίσει δίπλα στη γυναίκα, χαστουκίζοντας μάλιστα την αεροσυνοδό που προσπάθησε να τον ηρεμήσει, οπως αποκαλύπτει η γερμανική Bild.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της Turkish Airlines και βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όπως αναφέρει το γερμανικό δημοσίευμα, ο ύποπτος, ένας 29χρονος Γερμανός υπήκοος με τουρκική καταγωγή, αρνήθηκε να καθίσει δίπλα σε μια γυναίκα, επικαλούμενος τη Σαρία – τον θρησκευτικό και ηθικό κώδικα του Ισλάμ. Όταν μια υπάλληλος της αεροπορικής εταιρείας προσπάθησε να μιλήσει στον άνδρα, αυτός χαστούκισε την αεροσυνοδό στο πρόσωπο, όπως αναφέρεται.

Η γερμανική αστυνομία κλήθηκε στο αεροσκάφος μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ την 1η Ιουνίου. Το περιστατικό διερευνάται πλέον από την ομοσπονδιακή αστυνομία της πόλης. Ο ύποπτος έχει ομολογήσει το αδίκημα, σύμφωνα με την «Bild».

Η Σαρία αποτελεί το θεμελιώδες σύστημα θρησκευτικού και ηθικού δικαίου του Ισλάμ, λειτουργώντας ως ολοκληρωμένος οδηγός για όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής ενός μουσουλμάνου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Explainer: 13, 11, ή 8; Πόσοι είναι τελικά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα; Γιατί υπάρχουν διαφορετικές «καταμετρήσεις» και γιατί είναι όλες... σωστές;

17:03ΑΠΟΨΕΙΣ

Πέρα από το μηχανογραφικό: Όσα μου δίδαξαν οι φετινοί υποψήφιοι

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου - Αυξημένη κίνηση σε όλες τις εξόδους της Αττικής

16:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός με δύο πρόσωπα το επόμενο 10ημερο: Από τα 40αρια του Σαββατοκύριακου, στη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

16:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προπονητής Χαλ: «Κλεισμένος κατά 95% ο Τζολάκης - Τον περιμένω την άλλη εβδομάδα»

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Χτυπήθηκε τάνκερ ναυλωμένο από την ExxonMobil

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Επιβάτης πτήσης από Τουρκία για Γερμανία «επικαλείται τη Σαρία» για να μην καθίσει δίπλα σε γυναίκα - Χαστούκισε την αεροσυνοδό

16:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οδύσσεια μετά μουσικής: Κυκλοφόρησε το επιβλητικό soundtrack της ταινίας βασισμένο σε όργανα εμπνευσμένα από την αρχαία Ελλάδα

16:35ΕΛΛΑΔΑ

«Συναγερμός» από την Πυροσβεστική για φωτιές: Εξαιρετικά επικίνδυνες οι συνθήκες το επόμενο διάστημα

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς σε περιοχές της Κρήτης το Σάββατο - Δείτε χάρτη

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Στα εγκαίνια μνημείων στα Ιωάννινα - «Ο χρόνος τα άφησε όλα πίσω αλλά δεν τα ξεχνάμε»

16:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ρούχα που σας ντύνουν μόνα τους - Δεν χρειάζεται ούτε να κουνηθείτε

16:07LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση για το «Voice» - Ποιος αναλαμβάνει την παρουσίαση

16:00ΥΓΕΙΑ

Σημάδια ότι μπορεί να έχετε πολύποδα στο παχύ έντερο

15:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποια είναι η Ελληνοαμερικανίδα Trish Christakis που μίλησε ελληνικά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην παρουσίασή του στους Χιτ

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Νάκυ Αγάθου: Οι αξέχαστες στιγμές από την τηλεόραση - Η γυναίκα που έγραψε ιστορία στην ΕΡΤ - Δείτε βίντεο

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό «μπλοκάρισμα» στην Πανεπιστημίου: Συγκρούστηκε λεωφορείο με τρόλεϊ - Τέσσερις ελαφρά τραυματίες

15:39ANNOUNCEMENTS

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης διευρύνει το αποτύπωμά της

15:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Ανήλικη λήστεψε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα

15:21LIFESTYLE

Η Sydney Sweeney είναι σε… euphoria

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κλείδωσε η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας για την επόμενη εβδομάδα - Χάρτες GFS και ECMWF 

12:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πολύ τοπικά 40άρια και μετά ανατροπή - Μέχρι πότε θα έχει ζέστη

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Βίντεο ντοκουμέντo από το σημείο της επίθεσης του σκυλιού στον άνδρα

16:07LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση για το «Voice» - Ποιος αναλαμβάνει την παρουσίαση

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη για ναρκωτικά η Σίλα Γεντζόγλου που έκανε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

13:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μόλις της είπα ότι δεν την συμπαθώ»: Η απάντηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφο στα ελληνικά που δεν κατάλαβε κανείς - Δείτε βίντεο

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νοέλια Καστίγιο: Νέες αποκαλύψεις για τη φρίκη που έζησε η 25χρονη που πέθανε με ευθανασία - Το ημερολόγιο των βιασμών και η υπόσχεση της μητέρας της να εκδικηθεί

15:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποια είναι η Ελληνοαμερικανίδα Trish Christakis που μίλησε ελληνικά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην παρουσίασή του στους Χιτ

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης: Αποσύρθηκε κι επίσημα από τη διεκδίκηση της προεδρίας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη για το τελευταίο «αντίο» στην κυρία «Κοκοβίκου»

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό «μπλοκάρισμα» στην Πανεπιστημίου: Συγκρούστηκε λεωφορείο με τρόλεϊ - Τέσσερις ελαφρά τραυματίες

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Νάκυ Αγάθου: Οι αξέχαστες στιγμές από την τηλεόραση - Η γυναίκα που έγραψε ιστορία στην ΕΡΤ - Δείτε βίντεο

08:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πότε θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός - Η ώρα και το κανάλι

07:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Νωρίτερα φέτος η ανακοίνωσή τους - Οι πρώτες εκτιμήσεις για το πού θα κυμανθούν

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση στη Χιλή: Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν έντονες αναταράξεις σε αεροσκάφος - Δεν κατάφερε να προσγειωθεί - Βίντεο

16:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός με δύο πρόσωπα το επόμενο 10ημερο: Από τα 40αρια του Σαββατοκύριακου, στη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Επιβάτης πτήσης από Τουρκία για Γερμανία «επικαλείται τη Σαρία» για να μην καθίσει δίπλα σε γυναίκα - Χαστούκισε την αεροσυνοδό

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκκαλης - Σε ποιον πηγαίνει η έδρα

15:18ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΘ: Άφησαν συγγενείς φοιτητών εκτός ορκωμοσίας - Δεν είχαν πρόσκληση με QR - Η πρόταση του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ